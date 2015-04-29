Samsung yılın ilk çeyreğinde yine düşüşte

Galaxy S6 serisi ile yıl sonuna kadar 70 milyon satış hedefi koyan ve beklentileri artıran Samsung, bununla birlikte halen çıkışa geçebilmiş değil. Firmanın ilk çeyrek raporları da bunu gösteriyor.





Yayımlanan tablolara göre Samsung’un yılın ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 5.6 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Önceki yıla göre yüzde 30 civarında bir düşüş yaşanırken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 12 civarında bir artış söz konusu. Toplam gelir ise 57 milyar dolar civarında.





Düşüşe en büyük sebep elbette mobil cihaz bölümü. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyar dolar faaliyet karı üreten bölüm şimdi 2.6 milyar doları ancak toplayabildi. Artan rekabet nedeniyle son dönemde Samsung ağır kayıplar veriyor.





Firmayı sevindiren ise yıl bazında yüzde 50 artış yaşayan yarıiletken bölümü oldu. Samsung hem rakip firmalara RAM, NAND bellek gibi ürünler sağlarken, hem de yonga dökümü hizmeti veriyor. Bu sayede pazar payını büyüten firma bu kategoride 2.7 milyar dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı.





Samsung bu yıl için Galaxy S6 serisine büyük umut bağlamış durumda. Firma yıl sonuna kadar en az 46 milyon Galaxy S6 serisi satmayı umut ediyor. Geçmiş yıllardaki rekorlara geri dönmek isteyen firmanın neler yapabileceğini zamanla göreceğiz.