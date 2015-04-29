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Samsung yılın ilk çeyreğinde yine düşüşte

4 yıl
2,5b
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29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yılın ilk çeyreğinde yine düşüşte

Galaxy S6 serisi ile yıl sonuna kadar 70 milyon satış hedefi koyan ve beklentileri artıran Samsung, bununla birlikte halen çıkışa geçebilmiş değil. Firmanın ilk çeyrek raporları da bunu gösteriyor. 

Yayımlanan tablolara göre Samsung’un yılın ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 5.6 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Önceki yıla göre yüzde 30 civarında bir düşüş yaşanırken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 12 civarında bir artış söz konusu. Toplam gelir ise 57 milyar dolar civarında. 

Düşüşe en büyük sebep elbette mobil cihaz bölümü. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyar dolar faaliyet karı üreten bölüm şimdi 2.6 milyar doları ancak toplayabildi. Artan rekabet nedeniyle son dönemde Samsung ağır kayıplar veriyor. 

Firmayı sevindiren ise yıl bazında yüzde 50 artış yaşayan yarıiletken bölümü oldu. Samsung hem rakip firmalara RAM, NAND bellek gibi ürünler sağlarken, hem de yonga dökümü hizmeti veriyor. Bu sayede pazar payını büyüten firma bu kategoride 2.7 milyar dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı. 

Samsung bu yıl için Galaxy S6 serisine büyük umut bağlamış durumda. Firma yıl sonuna kadar en az 46 milyon Galaxy S6 serisi satmayı umut ediyor. Geçmiş yıllardaki rekorlara geri dönmek isteyen firmanın neler yapabileceğini zamanla göreceğiz.  

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engurlu 4 yıl en beğenilen Riyaziyeci
Riyaziyeci

doctor_bey

70 milyon satış hedefi muhtemelen tutacak çünkü S6 rakiplerine kıyasla gerçekten iyi bence Ayrıca, Samsungu birazdan batıracak arkadaşlar gelmeden Samsung batmaz (en azından şu dönemlerde) diyor ve yatağıma doğru kıvrılmaya gidiyorum, iyi akşamlar.



Samsung batmaz haklısınız ama müşterilerini kaybetmeye devam edecek. Sonunda bende Samsung ürünleri kullanmaktan vazgeçtim.

Sen vazgectiysen batar tabi biz onu hesap edemedik


Bu arada Samsung gecenlerde aciklama yapti yeni cikan modellerin satislari ilk ceyrege yansimayacak diye.. Telefonunu satan S6 ve S6 edge e kosuyor..

Bu forumun Bi AKP yi klavyeyle batiranlari meshur bir de Samsung u ...
Riyaziyecidoctor_bey70 milyon satış hedefi muhtemelen tutacak çünkü S6 rakiplerine kıyasla gerçekten iyi benc...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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infom@n 4 yıl
Samsung avukatları üyelerden önce gelip yorum yapmış
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cimbomlusinan 4 yıl
S6'lar biraz daha ucuz olsa satışlar patlar
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Mobil bölümün düşüş yaşaması normal yılda 3 telefon yapsa fiyat performans ve güncelleme desteği verse o zaman kar elde eder. Fakat bir bakıyorsun a7 q7 core mini grand neo zoom diye bir sürü modeli var. Fiyatları tavan güncelleme yok. Haliyle zarar edecek. Sadece işlemci ile o hedefi tutturmak imkansız. Çin faktörü de var. Az ve güncel telefon olayına girmezlerse daha çok düşüş yaşarlar. 14nm ile yeni bir yol açtılar fakat otomasyonla o yolu kısmen de olsa tıkıyorlar.
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greenk 4 yıl
Her yıl yeni model çıkar ve her yeni model için 70 milyon satış bekle. Daha çok beklersin.
Samsung un yanında tüm firmalarda düşüşe geçicek.
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lionhearts 4 yıl
Tabiki batmaz ama mobilde geriler yada zarar etmeye başlar.samsungun imajı kötü prestijli bir marka değil.
S6'nın hedefi tutması biraz zor.kimse iPhone fiyatına gidip Samsung almaz.
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paldov 4 yıl
şu mobil olayında şu güncelleme tarzını değiştirip, seri seri güncelleme verse millet bırakmaz samsung'u.

ama yüksek fiyattan aldığı telefona 1 sene sonra güncelleme verilmeyeceğini öğrenince insan gerçekten soğuyor samsungtan. bu fikre bende yavaş yavaş katılmaya başlıyorum.
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Taha0194 4 yıl
Samsung çok yönlü bir firma hayatta batmaz ama şu tasarımından vazgeçip müşteri kaybını önlese
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Erasmus78 4 yıl
Samsung detay vermemiş mi? Şu kadar akıllı telefon sattım, bu kadar TV sattım falan?
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General. 4 yıl
Bu sene S6'nın rakibi yok sonraki çeyrekte yine rekor kırar.
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cikopelo 4 yıl
Batmış halleri 57 milyar dollar / sene ise bunlar iyi gunde ne kazanır.
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ICromwelleI 4 yıl
Yine batmıyacak olan firmayı baltalama girişimleri var. Samsungun bu hedefi yakalaması demek eski itibarını tekrardan kazanması demek eğer bunu elde ederse samsungdan iyi işler görmeyiz bence şu anda daha iyi eskiye nazaran daha çok çalışıyor.
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V4LKyR 4 yıl
57 milyar dolar gelir diyor... 1 senede.
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