Samsung yonga üretimine 14 milyar dolar daha yatırım yapıyor

Mobil cihaz pazarında sendelemeye başlayan Samsung, bununla birlikte yonga sektöründe önlenemez bir yükseliş içerisine girdi. Yongaseti, DRAM ve NAND bellek alanında yaptığı önemli yenilikler sayesinde hem kendisi üreterek satışa sunuyor hem de rakip firmalar için döküm yapıyor veya bileşen tedarik ediyor.





Bu seviyeye son yıllarda yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlarla ulaşan Samsung, artan talep nedeniyle üretim tesislerini de genişletme ihtiyacı duyuyor. Gelen haberlere göre firma 14 milyar dolar daha yatırım yapmaya hazırlanıyor.





Yatırım Güney Kore'de Seul şehrinin güneyinde kurulacak yeni bir üretim tesisi için ayrıldı. Dünyanın gelir anlamında ikinci büyük yonga üreticisi haline gelen Samsung, bu tesiste DRAM bellekleri üretecek. Gerekli olduğu takdirde de mobil yongasetlerinin de dökümü yapılacak. Ayrıca nesnelerin interneti alanında da üretim yapılacağı belirtiliyor. Tesis 2017 yılında üretime başlayacak.





Bu yatırım firmanın tarihinde tek bir tesise yaptığı en büyük yatırım olacak. Ayrıca Samsung üretimin artırılması için 9 milyar dolar daha ek kaynak sağlayacak. Böylece tesisin maliyeti 23 milyar dolar civarına yükselecek.





Samsung'un yonga üretimi konusundaki yatırımları stratejik bir yol izliyor. Firma ABD'de 14 milyar dolarlık bir üretim tesisi kurarak, yerelleşme konusunda çok hassas olan ABD'li firmaların kalbini fethetmişti. Daha öncekileri hesaba katarak firmanın Güney Kore'deki yatırımlarının ise toplamda 40 milyar doları geçtiği belirtiliyor. Bunun elbette iş imkanı sağlaması ve dolaylı olarak ülke ekonomisine ve bölge halkına katkısı söz konusu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-invest-the-eye-watering-14-billion-in-a-new-chip-foundry_id69036