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Samsung yonga üretimine 14 milyar dolar daha yatırım yapıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yonga üretimine 14 milyar dolar daha yatırım yapıyor

Mobil cihaz pazarında sendelemeye başlayan Samsung, bununla birlikte yonga sektöründe önlenemez bir yükseliş içerisine girdi. Yongaseti, DRAM ve NAND bellek alanında yaptığı önemli yenilikler sayesinde hem kendisi üreterek satışa sunuyor hem de rakip firmalar için döküm yapıyor veya bileşen tedarik ediyor. 

Bu seviyeye son yıllarda yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlarla ulaşan Samsung, artan talep nedeniyle üretim tesislerini de genişletme ihtiyacı duyuyor. Gelen haberlere göre firma 14 milyar dolar daha yatırım yapmaya hazırlanıyor. 

Yatırım Güney Kore'de Seul şehrinin güneyinde kurulacak yeni bir üretim tesisi için ayrıldı. Dünyanın gelir anlamında ikinci büyük yonga üreticisi haline gelen Samsung, bu tesiste DRAM bellekleri üretecek. Gerekli olduğu takdirde de mobil yongasetlerinin de dökümü yapılacak. Ayrıca nesnelerin interneti alanında da üretim yapılacağı belirtiliyor. Tesis 2017 yılında üretime başlayacak.

Bu yatırım firmanın tarihinde tek bir tesise yaptığı en büyük yatırım olacak. Ayrıca Samsung üretimin artırılması için 9 milyar dolar daha ek kaynak sağlayacak. Böylece tesisin maliyeti 23 milyar dolar civarına yükselecek.

Samsung'un yonga üretimi konusundaki yatırımları stratejik bir yol izliyor. Firma ABD'de 14 milyar dolarlık bir üretim tesisi kurarak, yerelleşme konusunda çok hassas olan ABD'li firmaların kalbini fethetmişti. Daha öncekileri hesaba katarak firmanın Güney Kore'deki yatırımlarının ise toplamda 40 milyar doları geçtiği belirtiliyor. Bunun elbette iş imkanı sağlaması ve dolaylı olarak ülke ekonomisine ve bölge halkına katkısı söz konusu.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-invest-the-eye-watering-14-billion-in-a-new-chip-foundry_id69036 Yorum Yaz
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Firaristt 4 yıl en beğenilen
Gelişen ülkelerin dev şirketlerini izleyen forum üyelesi olarka bizde niye yok? Bizim de dev bir şirketimiz olsa onun için çalışan mühendislerimiz olsa, istihdamımız olsa diyorum da yola ekmek banacak hale geldik.
Gelişen ülkelerin dev şirketlerini izleyen forum üyelesi olarka bizde niye yok? Bizim de dev bir şirketimiz olsa onun için çalışan mühendislerimiz olsa, istihda...
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mu5tafa 4 yıl
Samsung un günlük arge harcaması 20 milyon dolarmış. Yani saat başı hemen hemen 1 milyon dolar harcıyor samsung. Burda klavye başından samsung a atıp tutmak kolayda. Adamlar büyüyor ve dışa bağımlılıklarını azaltıyorlar. Gelecek Samsung da..
Samsung un günlük arge harcaması 20 milyon dolarmış. Yani saat başı hemen hemen 1 milyon dolar harcıyor samsung. Burda klavye başından samsung a atıp tutmak ko...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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General. 4 yıl
Keşke böyle bir şirketimiz olsaydı.
1 Yanıt Yanıtla +10
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DigitalKral 4 yıl
İzninle üç soru sorayım.

1- Son 10 yıldan önce böyle dev firmalarımız vardı da bu hükümet mi batırdı?
2- Vecihi HÜRKUŞ ve Nuri DEMİRAĞ ve Devrim otomobili gibi ileri görüşlü kişileri ve girişimleri bu hükümet mi batırmaya ve kapatmaya zorladı?
3- Şuana kadar hükümetin yapmaya çalıştığı Tank, Uçak, Gemi ve diğer şeyler için bunlar montaj yok şurasını bu ülkeden burasını bu ülkeden alıyoruz deyip sonrada adamlar neler yapıyor biz halen bir şey yapamıyoruz diyenlerden misiniz?

Çünkü bazı teknolojiler öyle havadan kucağımıza düşmüyor. Bir yerlerden ve bir şeylerden başlamak gerekiyor.

Ayrıca işsizlik ile ilgili seninle uzun uzun tartışabilirim. İzmirde bir firmanın Bilgi işlem ve Teknik bakım müdürlüğünü yapıyorum.
Özel sektördeyim yani. Türkiye de işsizlik yok. Türkiye de iş beğenmeme var. Herkes en vasıfsızı dahil terlemeden hiç yorulmadan para kazanma derdinde.
Ben İnsan Kaynaklarıyla da ilgileniyorum. İş başvurusu yapan çok ama görüşmeye çağırdığımız kişilerin ilk sorusu Çalışma saatleri ve Tatil ne zaman.
Alacağı parayı bile daha sonra soruyor. Yapacağı işi hiç soran yok. Türkiye de adama göre iş aranıyor. İşe göre adam değil.

Saygılar...

MURATSPLAT

pSy!1991 yılında 1 vestel 2 samsung firmasına denkti şimdi 21 vestel 1 samsung etmiyor...
Şaşılacak bir durum yok. Arsa ve konut rantlarıyla köşeyi dönmek, kolay yoldan para kazanma 10 küsür yıldır teşvik ediliyor. Sonuç ne: 10 milyon üzerinde işsiz. Çalışma olanağı olupta sistemin fırıldaklar çevirek gizldeği gerçek işsizlik en 20 milyondur. Öyle olmasaydı şehir meydanları çalışma zamanında kalabalıklar olmazdı.Özel sektörde köle gibi çalışılıyor, devlette bunu destekliyor 3-4 milyon küsür kamu çalışanı var. Mesaileri facebookda liked yapmakla geçiyor. Adamların hayatları garanti. Sorumluluk yok. Örnek: 300 kişinin(SOMA) ölümüne sebep olan, bunun önlemekle görevli olan Bakanlık müfattişlerini mahkemeye bile çağıramadılar. Kamunun hali bu yani.. 1990 ve sonrası doğanlar için hayat daha da zorlaşacak. Yaşlandıklarında resmen sürünecekler.Adaletin de çivisi çıktı. Güçlü değilsen ve biat etmiyorsan birileri gelip binbir emekle ortaya çıkardığın değerlerin üstüne çökebelir.Böyle berbat bir ülkeden neden Samsung çıksın.


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TurboBoosted 4 yıl
Bizim merkez bankasindan daha guclu adamlar
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musa_unsal2005 4 yıl
O şeyin şeyine soktuğunuz Vestel bunu yapabilirdi. Tmm saçma sapan hareketler yapılıyor ama kore hükümeti yıllar onca korumaya aldı da bu hale geldiler. Bizdeki kompradorlar hemen karşı çıkıp boykot ediyolar.
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rcelik21 4 yıl
Bizde de seçim yatırımı var, seçimler için partilere milyonlarca TL aktarıyorlar ki daha kaliteli yalan söylesinler.
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serafon 4 yıl
Türkiye'de olsa hemen dava ederlerdi bu yatırımı!
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darkaura 4 yıl
Masquerade89
Samsung Türkiyede olsa sırtımız yere gelmezdi sanırım.

daha oncede yazmistim. tek basina tum bolumleriyle samsung turkiyeye katilsa ulkeyi en buyuk 10 ekonomi arasina sokabilir. sadece samsungun satisi geliri olarka degil, ulkeye katacagi know how, teknololoji, yaratacagi yan sanayi. super tanker insasindan, savunma sistemleri, jet motoruna kadar her konuda birikimi olan bir sirket.
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MURATSPLAT 4 yıl
pSy!
1991 yılında 1 vestel 2 samsung firmasına denkti şimdi 21 vestel 1 samsung etmiyor...

Şaşılacak bir durum yok. Arsa ve konut rantlarıyla köşeyi dönmek, kolay yoldan para kazanma 10 küsür yıldır teşvik ediliyor. Sonuç ne:
10 milyon üzerinde işsiz. Çalışma olanağı olupta sistemin fırıldaklar çevirek gizldeği gerçek işsizlik en 20 milyondur. Öyle olmasaydı şehir meydanları çalışma zamanında kalabalıklar olmazdı.
Özel sektörde köle gibi çalışılıyor, devlette bunu destekliyor 3-4 milyon küsür kamu çalışanı var. Mesaileri facebook'da liked yapmakla geçiyor. Adamların hayatları garanti. Sorumluluk yok. Örnek: 300 kişinin(SOMA) ölümüne sebep olan, bunun önlemekle görevli olan Bakanlık müfattişlerini mahkemeye bile çağıramadılar. Kamunun hali bu yani..

1990 ve sonrası doğanlar için hayat daha da zorlaşacak. Yaşlandıklarında resmen sürünecekler.
Adaletin de çivisi çıktı. Güçlü değilsen ve biat etmiyorsan birileri gelip binbir emekle ortaya çıkardığın değerlerin üstüne çökebelir.
Böyle berbat bir ülkeden neden Samsung çıksın.
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aycibin 4 yıl
millet teknolojiye yatırır biz inşaata yatırıyoruz.bu kalın kafayla bir cacık olmaz
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Batumatu 4 yıl
İşte bu yüzden Samsung'u seviyorum. Verdiğim para kasalara, ceoların ceblerine gitmiyor... Geleceğe yatırım olarak geri dönüyor...
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Anthony John Soprano 4 yıl
Oha yatırıma bakar mısınız adamlar ne kadar ileriye dönükler sadece yonga üretimine 14 milyar dolar. Keza Apple Google vs gibi firmalarda ar ge ye inanılmaz paralar yatırdıkları için şirket değilde imparatorluk gibiler.
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___Lawyer___ 4 yıl
Adamlar bir haftada s5 satışlarını çok rahat geçerken s6 ve Edge satışlarıyla Ekrem cümlene mobil dünyada sendelemesi diye başlamanın mantık açısından bana yerini lütfen söyle. Ben iPhone kullanıcısıyım ona rağmen rahatsız oluyorum. Burada bir çok insan DH çatısı altında zaman geçiriyorsa alanında önemli ve güvenilir editörlerin büyük etkisi vardır. Senin gibi kusura bakmada en hafif tabirle kitleye oynayanların bu çatıda yeri olmadığı düşünüyorum ve inan ben ve benim gibi bir çok kişi adının olduğu haberlere isyan ediyor. Bu kadar olur dedirten bir giriş cümlesi yaparak tarihe geçtin kutlarım gerçekten artık daha olgun ve mantık üzerine dilini kullanmanı dilerim. Sizde lütfen artık destek verin arkadaşlar bu şu marka bu marka meselesi değil burada sürekli bir algı yönetimi çabası söz konusu.
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pSy! 4 yıl
1991 yılında 1 vestel 2 samsung firmasına denkti şimdi 21 vestel 1 samsung etmiyor...
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umut_baris 4 yıl pSy!
pSy!

1991 yılında 1 vestel 2 samsung firmasına denkti şimdi 21 vestel 1 samsung etmiyor...

Zihniyet zamanla kendini belli edince böyle oldu.

Samsung crt tv döneminde tanıyan yoktu bile. LCD ve dinamik kontrastı, teknosayı keşfedince coştular.

Zamanında Pioneer Türkiye'de ürettiriyordu. Akai de aynı şekilde.

Gerçi kurucusu Asil Nadir de dolandırıcıydı ama.


Ben param olursa Panasonic, Pioneer televizyon alırım. Yoksa giderim ucuz yollu işimi görecek bir cihaz alırım.

Lg, Samsung'a da hayatta para vermem.
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