Samsung yüksek aktarım hızlarına sahip yeni hafıza kartlarını duyurdu

Bellek teknolojileri alanında önemli aşamalar kaydeden Samsung, bunları son kullanıcı ile buluşturmaya devam ediyor. Firmanın son ürünleri yüksek aktarım hızlarına sahip hafıza kartları oldu. EVO Plus ve PRO Plus adındaki yeni kartlar tüketicilerin artan bellek ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.





PRO Plus kartlar adından da anlaşılacağı üzere profesyonel fotoğrafçıları ve aksiyon kameralarını hedefliyor. UHS-I Speed Class 3 (U3) ve Speed Class 10 standartlarını destekleyen kartlar yazma hızı olarak 90MB/s, okuma hızı olarak 95MB/s seviyesine çıkabiliyor.





Yüksek hızlar sayesinde 4K UHD çözünürlüğe kadar videolar ve profesyonel fotoğraflar çok hızlı bir şekilde karta aktarılabilecek. Seride SD ve microSD kartlar mevcut. Her iki kart da 32GB ve 64GB depolama seçeneklerine sahip olacaklar.





EVO Plus serisi biraz daha standart kullanıcıya hitap eder tarzda hazırlanmış. UHS-I Speed Class 1 (U1) ve Speed Class 10 performans standartlarına uyumlu kartlar yazma hızı olarak 20MB/s, okuma hızı olarak 80MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu kartlar daha çok Full HD içerikleri depolamak için kullanılacak. SD ve microSD versiyonlara sahip seride 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut.





Her iki seride de SD kartlar suya, ısıya, X-ray ışınlarına, manyetik alanlara ve darbelere karşı dayanıklılık özelliklerine sahip. Ayrıca serilerdeki tüm kartlar su altında 72 saat kalabiliyor. Yeni serileri bu aydan itibaren piyasada görebileceğiz. Fiyatları henüz bilinmiyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-delivers-even-faster-speeds-with-new-pro-plus-and-evo-plus-memory-cards/