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Samsung yüksek aktarım hızlarına sahip yeni hafıza kartlarını duyurdu

4 yıl
2,9b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yüksek aktarım hızlarına sahip yeni hafıza kartlarını duyurdu

Bellek teknolojileri alanında önemli aşamalar kaydeden Samsung, bunları son kullanıcı ile buluşturmaya devam ediyor. Firmanın son ürünleri yüksek aktarım hızlarına sahip hafıza kartları oldu. EVO Plus ve PRO Plus adındaki yeni kartlar tüketicilerin artan bellek ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.

PRO Plus kartlar adından da anlaşılacağı üzere profesyonel fotoğrafçıları ve aksiyon kameralarını hedefliyor. UHS-I Speed Class 3 (U3) ve Speed Class 10 standartlarını destekleyen kartlar yazma hızı olarak 90MB/s, okuma hızı olarak 95MB/s seviyesine  çıkabiliyor. 

Yüksek hızlar sayesinde 4K UHD çözünürlüğe kadar videolar ve profesyonel fotoğraflar çok hızlı bir şekilde karta aktarılabilecek. Seride SD ve microSD kartlar mevcut. Her iki kart da 32GB ve 64GB depolama seçeneklerine sahip olacaklar. 

EVO Plus serisi biraz daha standart kullanıcıya hitap eder tarzda hazırlanmış. UHS-I Speed Class 1 (U1) ve Speed Class 10 performans standartlarına uyumlu kartlar yazma hızı olarak 20MB/s, okuma hızı olarak 80MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu kartlar daha çok Full HD içerikleri depolamak için kullanılacak. SD ve microSD versiyonlara sahip seride 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut. 

Her iki seride de SD kartlar suya, ısıya, X-ray ışınlarına, manyetik alanlara ve darbelere karşı dayanıklılık özelliklerine sahip. Ayrıca serilerdeki tüm kartlar su altında 72 saat kalabiliyor. Yeni serileri bu aydan itibaren piyasada görebileceğiz. Fiyatları henüz bilinmiyor.  

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-delivers-even-faster-speeds-with-new-pro-plus-and-evo-plus-memory-cards/ Yorum Yaz
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alibotan 4 yıl en beğenilen
Birileri diyordu ki hafiza kartlari yavas oldugu icin Samsung kart girisinden vazgecmis. Kartlarin hizi suanda UHD videolar icin önemli ki telefonlarda UHD video icinde saniyede 40 MB yazma hizi gayet yeterli bir deger.
Birileri diyordu ki hafiza kartlari yavas oldugu icin Samsung kart girisinden vazgecmis. Kartlarin hizi suanda UHD videolar icin önemli ki telefonlarda UHD vide...
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meego 4 yıl
Ee samsungun bunu kullanacak amiral gemisi yok.
S6 da kart gişi yok. Note 5 de de olmayacağından bahsediliyor.
Ahh samsung ah s6ya niye kart ve pil desteği koymazsın..
Ee samsungun bunu kullanacak amiral gemisi yok.S6 da kart gişi yok. Note 5 de de olmayacağından bahsediliyor.Ahh samsung ah s6ya niye kart ve pil deste...
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freudunpiposu 4 yıl
alibotan
Birileri diyordu ki hafiza kartlari yavas oldugu icin Samsung kart girisinden vazgecmis. Kartlarin hizi suanda UHD videolar icin önemli ki telefonlarda UHD video icinde saniyede 40 MB yazma hizi gayet yeterli bir deger.

Değer iyi de telefon devamlı oradaki medyayı tarıyor sistem meşgul oluyor ortam sunucusu patlıyor. oraya kart koymak ya da koymamak değil arasında fark oluşturabiliyor hız olarak.
Bu habere bile gelip özentilik yazan adamın teknoloji bilgisindense beyni problemlidir o kadar da net konuşuyorum.
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ax 4 yıl
Bu tip gelişmeler güzel tabi kapasiteninde artması lazım 200'de takılı kaldı.Birde fiyatlar pahalı eski neslin kaybolup aynı fiyatlarla yeniye yer açılması gerekirken telefonlarda olduğu gibi fiyat artışı yapılıyor.Teknoloji sektörü yolunu bulmuş azar azar tüketiciyi yoluyor.Uzak doğu ve amerika daha çok kazanırlar bizim gibi ülkelerde üretmek yerine yeni çıkan modelleri bekler durur...
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chosen2007 4 yıl
uhd video kaydetmek için 40mb/s yeterli olabilir, önemli olan sadece kayıt değil. kartın içine 1000 tane fotoğraf, gb larca uhd video doldurduğunda galeri kasıyor mu kasmıyor mu? bende note 4 var ve içinde samsung un bu haberde bahsi geçen pro kartın bir önceki versiyonunu kullanıyorum (64gb, 128 yok zaten bu seride). O kartta yazma hızı 50mb/s, okuma hızı 90mb/s. Kartın içinde müzik, video ve fotoğraf dolu 40gb civarı ve galeriye girerken, fotoğraf çekimi ile galeri arasında geçişlerde kasmalar yapabiliyor. Galaxy s6 serisinde kullandıkları hafıza modülleri 200mb/s yazma hızına sahip, okuma hızını tam olarak bilmiyorum ama o da 200 olsa bile bu yeni çıkardığı 95 mb/s okuyan karttan bile iki kat hızlı.. dahili hafıza modülü her zaman daha hızlı olacaktır, seneye sd kartın 150 mb/s yazanı çıkabilir ama bu sefer de dahilinin 300 mb/s olanı çıkar bir yandan..
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ounomaus 4 yıl
hızlı sd kart var ama bunu kullanacak yeni nesil telefon çok az samsung ürünlerinde
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alibotan 4 yıl en beğenilen
Birileri diyordu ki hafiza kartlari yavas oldugu icin Samsung kart girisinden vazgecmis. Kartlarin hizi suanda UHD videolar icin önemli ki telefonlarda UHD video icinde saniyede 40 MB yazma hizi gayet yeterli bir deger.
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lido 4 yıl alibotan
kart girişinden vazgeçmelerinin tek sebebi apple özentiliği
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meego 4 yıl
Ee samsungun bunu kullanacak amiral gemisi yok.
S6 da kart gişi yok. Note 5 de de olmayacağından bahsediliyor.
Ahh samsung ah s6ya niye kart ve pil desteği koymazsın..
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