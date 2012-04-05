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Samsung, yüksek performanslı UHS-1 microSD kartlarının seri üretimine geçti

7 yıl
23,2b
1
12
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Samsung, UHS-1 (Ultra High Speed-1) standartlarında hazırladığı microSD kartlarının seri üretimine geçtiğini duyurdu.
20-nm üretim süreciyle geliştirilen 64-gigabit çip, DDR2 arayüzü ve geliştirilmiş Samsung kontrolcüyü bünyelerinde barındıran 16 GB'lık microSD kartlar, saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızı sunuyor. Bu durum da Samsung'un yeni bellek kartlarının, piyasadaki rakiplerine göre 4 kata kadar daha hızlı oldukları anlamına geliyor.
Samsung, yıl sonuna doğru daha yüksek kapasitelere sahip UHS-1 microSD kartlar için de göz kırpmakta.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
RasperryPi ye güzel gider bu.
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jovanovic 7 yıl
Sirali okuma nedir ? 80 mb denmis hiza ama..
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Guest-9903D0431 7 yıl
artık forumun ismini samsunghaber.com olarak değiştirinde sizde rahatlayın bizde başka siteye kayalım yavaş yavaş... hiç yakışmıyor size... reklam almak ayrı birşey şu yaptığınız sürekli samsung yağcılığı apayrı... insanları resmen yönlendirmeye başladınız...
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celalcaner2 7 yıl
gayet iyi


yavaş yavaş gb sorununu aştık sayılır. eskiden 512mb hafıza kartına atacağımız mp3leri özenle seçerdik


128 gb sonrası tahminimce yer sorunumuz kalmayacak(tabi o zaman blueray gibi çok yer kaplayan başka film formatları vs. çıkartırlar)
artık hız önemli olacak.

yavaş yavaş masaüstü bilgisayarlarda hızlı ssdlere geçti.
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HTC Specialist 7 yıl
Arkadaşlar okadar bilgi micro sd nin neresinde depolanıyor? Bir 32GB Micro SD ye bide 32 GB flash belleğe bakın.
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E_Aydin35 7 yıl
Yıl sonuna doğru daha yükseklerimi gelicek? Sen çok yaşa Samsung.. :)
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Deagles48 7 yıl
Tüh yeni Class 10 kart almıştık
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thepesimist 7 yıl
Bu hıza ulaşan cihaz var mı bilmemde 120-130 mb lık 24/96 khz flac şarkıları hifiman hm-801 e atılırsa hızlı kartın faydaları daha anlaşılabilir ya da canon 5d mII nin seri çekiminde denenecek olursa bu kartların ne kadar elzem olduğu anlaşılır arkadaşlar
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TheJudgé 7 yıl
micro sd lerde 1-2 terabyte versiyon yapma imkanları varmış neden yapmıyorlar anlamıyorum
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
RasperryPi ye güzel gider bu.
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4Crumby 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
RasperryPi ye güzel gider bu.

Bu kartlar o cihazdan pahalli olur :D
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NuKe_MaNia 7 yıl
güzel gelişme ama bu hıza hangi cihazlar ulaşabilir yada hepsi bu kartları max hızda kullanabilir mi
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Firaristt 7 yıl
Süper haber :) Acaba fiyatları ne kadar?
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