Samsung, yüksek performanslı UHS-1 microSD kartlarının seri üretimine geçti

Samsung, UHS-1 (Ultra High Speed-1) standartlarında hazırladığı microSD kartlarının seri üretimine geçtiğini duyurdu.

20-nm üretim süreciyle geliştirilen 64-gigabit çip, DDR2 arayüzü ve geliştirilmiş Samsung kontrolcüyü bünyelerinde barındıran 16 GB'lık microSD kartlar, saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızı sunuyor. Bu durum da Samsung'un yeni bellek kartlarının, piyasadaki rakiplerine göre 4 kata kadar daha hızlı oldukları anlamına geliyor.

Samsung, yıl sonuna doğru daha yüksek kapasitelere sahip UHS-1 microSD kartlar için de göz kırpmakta.

