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Samsung yuvarlak bir Gear akıllı saati hazırlıyor

4 yıl
2,6b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yuvarlak bir Gear akıllı saati hazırlıyor

Akıllı saat pazarında Gear modelleri için geleneksel bir dörtgen tasarım benimseyen Samsung'un bu yıl yuvarlak bir tasarım anlayışına geçiş yapacağı dile getiriliyor. Orbis kod adlı bu yuvarlak tasarımlı akıllı saat firma tarafından da doğrulandı.

Tarihinde ilk kez yeni akıllı saati piyasaya çıkmadan önce yazılım geliştirme aracını dağıtmaya karar veren Samsung, bunu da Orbis kod adlı akıllı saati ile başlatacak. Gelişmeyi duyurduğu basın ilanında yuvarlak bir saat kadranı görseline yer veren Samsung, böylece iddiaları da doğrulamış oldu.

Tizen ile çalışacak olan yeni akıllı saatte Samsung sektörde ilk olacak bir kontrol sistemine yer vermeyi planlıyor. Saatin çerçevesi bir kontrol mekanizması olarak kullanılacak. Çerçeve döndükçe menüler veya listeler arasında geçiş yapılacak. Ayrıca yuvarlak bir Home butonunun olduğu da belirtiliyor. Samsung zaten bu yeni saati yeni nesil Gear olarak tanımlıyor. 

Samsung'un yeni akıllı saati ile farklı bir isimlendirmeye gideceği belirtiliyor. Orbis kod adlı akıllı saatinin nihai adı ise Samsung Gear A olacak. Samsung şimdiden CNN, Yelp, Baidu, FidMe ve Apposter gibi geliştiricilerle işbirliği yapmaya başladı. Tizen platformunu önemli içerik sağlayıcılarla desteklemeyi planlıyor. 

SIM kart desteği de sunması beklenen Galaxy Gear A modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ilk fuar IFA 2015 olduğu için Galaxy Note 5 ile tanıtılması muhtemel.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-hints-at-upcoming-Gear-smartwatch-with-circular-display_id68607 Yorum Yaz
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Şu patent olayı yüzünden merakla bekliyorum o patent gerçek olursa kullanımı biraz Apple a benzeyecek ama sorun olmaz
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karakorsansakal 4 yıl
şarj süresi uzun olmadıktan sonra nafile
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cemturk 4 yıl
ne zaman tanıtılacakmış..sabırsızlıkla bekliyorum
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Erik Lehnsherr 4 yıl
Umarim ifa 2015 i beklemeden ayri bir etkinlikle duyururlar gear a yi cunku bir note 4 sahibi olarak akilli saat piyasasinda lg g watch r a bir alternatif olarak sim kart girisli gear a yi bir an once almak istiyorum
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Note 5 ile birlikte tanıtılacak kesin
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Note 5 ile birlikte tanıtılacak kesin

Note5 e hediye verilirse gayet güzel olur :)
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freudunpiposu 4 yıl
Yazılım tarafında Apple çıtayı belirledikten sonra Samsung'un iyi donanımlı teknolojik ürünlerini alabiliriz. Zira Android Apple'dan çarpar kullanışlı özellikleri Samsung'ta iyi bir donanımla gönderir bize. Ancak şu fiyatlara Saat değil biraz zorlansa telefon geliyor o yüzden Saatin fiyat ve pil alanında rekabetçi olması lazım tabi ilk önce kullanılabilir bir şeyler sunsunlar. Google Wear reklamıdna Motorola reklamda ki gibi çalışsa yeter. Ses komutları önemli
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doctor_bey 4 yıl
Aslında dönen çerçeveden kontrol olayı müthiş bir fikir, güzel şeyler çıkabilir, bekliyorum merakla
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Armin van Buuren* 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Aslında dönen çerçeveden kontrol olayı müthiş bir fikir, güzel şeyler çıkabilir, bekliyorum merakla

Ondan da ziyade saatlerde sağlam Amoled ekranlar görmek istiyordum, bu ekran konusunda belki de dünyadaki sayılı firmalardan olan Samsung'un bu işi efsane yapabilecek gücü var diye düşünüyorum. Artık S6 serisinin ekranlarıyla parlaklık, beyaz dengesi çıtasını da aştı gibi görünüyor.

Düzgün tasarımlı bir saat, pil ömrü + S-Amoled efsane olur.
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