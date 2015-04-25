Samsung yuvarlak bir Gear akıllı saati hazırlıyor

Akıllı saat pazarında Gear modelleri için geleneksel bir dörtgen tasarım benimseyen Samsung'un bu yıl yuvarlak bir tasarım anlayışına geçiş yapacağı dile getiriliyor. Orbis kod adlı bu yuvarlak tasarımlı akıllı saat firma tarafından da doğrulandı.





Tarihinde ilk kez yeni akıllı saati piyasaya çıkmadan önce yazılım geliştirme aracını dağıtmaya karar veren Samsung, bunu da Orbis kod adlı akıllı saati ile başlatacak. Gelişmeyi duyurduğu basın ilanında yuvarlak bir saat kadranı görseline yer veren Samsung, böylece iddiaları da doğrulamış oldu.





Tizen ile çalışacak olan yeni akıllı saatte Samsung sektörde ilk olacak bir kontrol sistemine yer vermeyi planlıyor. Saatin çerçevesi bir kontrol mekanizması olarak kullanılacak. Çerçeve döndükçe menüler veya listeler arasında geçiş yapılacak. Ayrıca yuvarlak bir Home butonunun olduğu da belirtiliyor. Samsung zaten bu yeni saati yeni nesil Gear olarak tanımlıyor.





Samsung'un yeni akıllı saati ile farklı bir isimlendirmeye gideceği belirtiliyor. Orbis kod adlı akıllı saatinin nihai adı ise Samsung Gear A olacak. Samsung şimdiden CNN, Yelp, Baidu, FidMe ve Apposter gibi geliştiricilerle işbirliği yapmaya başladı. Tizen platformunu önemli içerik sağlayıcılarla desteklemeyi planlıyor.





SIM kart desteği de sunması beklenen Galaxy Gear A modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ilk fuar IFA 2015 olduğu için Galaxy Note 5 ile tanıtılması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-hints-at-upcoming-Gear-smartwatch-with-circular-display_id68607