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Samsung-Google: Ertelemenin sebebi Steve Jobs'ın vefatı

7 yıl
35,3b
1
89
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği 11 Ekim'deki ortak etkinliklerini süpriz şekilde erteleme kararı alan Samsung ile Google cephesinden resmi açıklama geldi; ertelemenin sebebi Steve Jobs'un vefatı...

Başta Ice Cream Sandwhich desteği olmak üzere birçok özelliğiyle merak konusu olan Nexus Prime'ın tanıtılacağı etkinlikle ilgili iki firmadan yapılan resmi açıklamada; etkinliğin ertelenme sebebiyle ilgili olarak şu satırlara yer verildi;

"Tüm dünyanın Steve Jobs'u saygıyla andığı bu günlerin yeni ürün tanıtımı için doğru zaman olmadığına inanıyoruz."

Diğer taraftan AllThingsD'e açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynak ise, ertelemenin sadece etkinlik bazında olduğunu ve ürün açısından bir erteleme söz konusu olmadığını belirtti.


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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Büyük firmalara yakışan duruşu sergileyebilmişler, rekabet hırsının gözlerini bürümediğini göstermişler. Tebrik etmek lazım.
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Mobile Prof. 7 yıl
umutarslan.com

hatta abartıp samsung tahtalıköy S for steve modeli ile piyasaya sürebilir.sonuçta google kurucusu olan adam macbookumdan yazıyorum demişti kimbilir telefonuda iphone'dir :D


ezimuse

HTC dün partilerle alkollü içeceklerle tanıtım yaptı. Bu noktada google ve samsung u tebrik ederim.


izlediğim filmlerin %99unda cenazelerde alkol alınıyor zaten.Sorunun alkol olacağını sanmıyorum



Edit:Bastım eksiyi
umutarslan.comhatta abartıp samsung tahtalıköy S for steve modeli ile piyasaya sürebilir.sonuçta google kurucusu olan adam macbookumdan...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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heyula07 7 yıl
Cidelee

Reklam kokan hareketler bunlar. Ama yinede tebrik ederim apple olsa yapmazdı

steve jobs budistti. Budizm mezhebine göre ölen kişi 7 gün sonra yakılıyormuş. Adam ayın 5 inde öldü. Yani 11 inde cenaze töreni olacak. 12 sinde yakılacak. Eric schmidt, steve jobs la çok yakın arkadaşlar zaten. Bu yüzden bütün Google ekibininde bu yüzden törende olacağını düşünürsek bunun ne reklamla ne de telefondan kaynaklanan bir sorunla ilgili olmadığını anlarsın. O yüzden komplo teorileri üretmeyin. Zaten bildiğim kadarıyla telefonun piyasaya sürüm tarihi değişmedi sadece duyurulma tarihi değişti....
CideleeReklam kokan hareketler bunlar. Ama yinede tebrik ederim apple olsa yapmazdısteve jobs budistti. Budizm mezhebi...
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clockertr 7 yıl
ne yani google ve samsung steve jobsa acıyıp ::

'steve jobs ölmüş elmayı bir süreliğine rahat bırakalımı demiş

bence asıl sebep 4s tanıtımından sonra bir tehdit olmadığını öğrenmeleri

yoksa kimse kimseye acımaz
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gfbekir 7 yıl
takdirlik bir gelisme
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O.Beverly 7 yıl
Takdir ettim, oldukca guzel bir hareket olmus
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MURATSPLAT 7 yıl
Steve,yeni sürümü görünce mezarında ters dönmesin diye ertelediler demek ki :) Vicdan sahibiymişler :)
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anelka39 7 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
Steve,yeni sürümü görünce mezarında ters dönmesin diye ertelediler demek ki :) Vicdan sahibiymişler :)

Kardes senin yorum biraz acimasizca olmuş hepimiz kardesiz
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semo_86 7 yıl
Tum dunya steve jobs' un olumunu konusurken adamlarin tanitimi gume gider. saygi maygi hikaye. o sirketlerin hepsi birbirinin rakibi ellerinden gelse bir kasik suda bogarlar birbirlerini ki bu da garip birsey degil rekabet cok fena cunku.
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mavizaman 7 yıl
ahahah! Güzel taktik...
Appleın yaptığı uyanıklığa karşılık sanırım karşı hamle satranç maçı gibi:)
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bocekgrafik 7 yıl
Şapka çıkartılacak bir davranış. Bu davranışın ardında reklem amacı var ya da yok, bu işten art niyet arayıp kendime kçtülük yapmak istemiyorum.
* * *
veto1214: Seçtiğin şarkı gerçekten güzel. Ben de uzun zamandır dinlemiyordum, bana da iyi geldi bu ;-)
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mert1907 7 yıl
Samsung u boşuna sevmiyorum.
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scorpio1 7 yıl
O kısmından bakarsan edisonun sayesinde mi ampülü kullanıyoruz? O bulmasa başka biri bulurdu veya Kolombun sayesinde mi amerika kıtası var? O keşfetmese başka biri keşfederdi önemli olan insanlığın gelişimine katkıda bulunmak steve jobs da bunu yaptı.
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darkaura 7 yıl
11 ekimde tanitim yapsalar steve jobs'a saygisizlik yaptilar dersiniz, tanitimi erteleseler reklam kokan hareketler dersiniz. en guzel yorumu positron yapmis, steve jobs'un cokda umrundaydi.
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Batuist 7 yıl
bu davranışı takdir ettim..
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