Samsung-Google: Ertelemenin sebebi Steve Jobs'ın vefatı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği 11 Ekim'deki ortak etkinliklerini süpriz şekilde erteleme kararı alan Samsung ile Google cephesinden resmi açıklama geldi; ertelemenin sebebi Steve Jobs'un vefatı...

Başta Ice Cream Sandwhich desteği olmak üzere birçok özelliğiyle merak konusu olan Nexus Prime'ın tanıtılacağı etkinlikle ilgili iki firmadan yapılan resmi açıklamada; etkinliğin ertelenme sebebiyle ilgili olarak şu satırlara yer verildi;

"Tüm dünyanın Steve Jobs'u saygıyla andığı bu günlerin yeni ürün tanıtımı için doğru zaman olmadığına inanıyoruz."

Diğer taraftan AllThingsD'e açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynak ise, ertelemenin sadece etkinlik bazında olduğunu ve ürün açısından bir erteleme söz konusu olmadığını belirtti.