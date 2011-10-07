Samsung-Google: Ertelemenin sebebi Steve Jobs'ın vefatı

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının merakla beklediği 11 Ekim'deki ortak etkinliklerini süpriz şekilde erteleme kararı alan Samsung ile Google cephesinden resmi açıklama geldi; ertelemenin sebebi Steve Jobs'un vefatı...
Başta Ice Cream Sandwhich desteği olmak üzere birçok özelliğiyle merak konusu olan Nexus Prime'ın tanıtılacağı etkinlikle ilgili iki firmadan yapılan resmi açıklamada; etkinliğin ertelenme sebebiyle ilgili olarak şu satırlara yer verildi;
"Tüm dünyanın Steve Jobs'u saygıyla andığı bu günlerin yeni ürün tanıtımı için doğru zaman olmadığına inanıyoruz."
Diğer taraftan AllThingsD'e açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynak ise, ertelemenin sadece etkinlik bazında olduğunu ve ürün açısından bir erteleme söz konusu olmadığını belirtti.
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Edit:Bastım eksiyi
steve jobs budistti. Budizm mezhebine göre ölen kişi 7 gün sonra yakılıyormuş. Adam ayın 5 inde öldü. Yani 11 inde cenaze töreni olacak. 12 sinde yakılacak. Eric schmidt, steve jobs la çok yakın arkadaşlar zaten. Bu yüzden bütün Google ekibininde bu yüzden törende olacağını düşünürsek bunun ne reklamla ne de telefondan kaynaklanan bir sorunla ilgili olmadığını anlarsın. O yüzden komplo teorileri üretmeyin. Zaten bildiğim kadarıyla telefonun piyasaya sürüm tarihi değişmedi sadece duyurulma tarihi değişti....