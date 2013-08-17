Samsung'a Brezilya'da işçi haklarını çiğnemesi nedeniyle 110 milyon dolarlık tazminat davası açılabilir





Dünya çapında devasa tedarik firması zincirleri oluşturan teknoloji devleri, işçi hakkı ihlali suçlamaları ile sık sık karşı karşıya kalıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birisi olan Brezilya'da Samsung bu tür bir dava ile karşılaştı.





Gelen bilgilere göre Brezilya İşçi Bakanlığı, ülkedeki bir üretim tesisinde neden olduğu kötü çalışma şartları nedeniyle Samsung'a 110 milyon dolarlık tazminat davası açılması için savcıları göreve çağırdı.





Sözkonusu üretim tesisinde yapılan iki ayrı incelemede işçilerin haftalarca günlük 10-15 saat oturmadan çalıştırıldığı ve istirahat verilmediği, bunun neticesinde 5600 işçiden 2000'inin sağlık nedenleri ile işinden ayrılmak zorunda kaldığı tespit edildi. Sağlık konusunda yeterli yönetimi olmayan Samsgun'un sorunu çözmek gibi bir endişesinin de olmadığı raporda dile getirildi.





Samsung ise yaptığı açıklamada konudan haberdar olduklarını ve Brezilyalı otoritelerle işbirliği yapacaklarını, dünyanın her yerinde işçilere en yüksek endüstri standartları çerçevesinde güvenlik ve sağlık şartları sağlamaya çalıştıklarını duyurdu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-may-have-to-cough-up-110-million-over-labor-violations-in-Brazil_id46388