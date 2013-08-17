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Samsung'a Brezilya'da işçi haklarını çiğnemesi nedeniyle 110 milyon dolarlık tazminat davası açılabilir

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'a Brezilya'da işçi haklarını çiğnemesi nedeniyle 110 milyon dolarlık tazminat davası açılabilir

Dünya çapında devasa tedarik firması zincirleri oluşturan teknoloji devleri, işçi hakkı ihlali suçlamaları ile sık sık karşı karşıya kalıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birisi olan Brezilya'da Samsung bu tür bir dava ile karşılaştı.

Gelen bilgilere göre Brezilya İşçi Bakanlığı, ülkedeki bir üretim tesisinde neden olduğu kötü çalışma şartları nedeniyle Samsung'a 110 milyon dolarlık tazminat davası açılması için savcıları göreve çağırdı.

Sözkonusu üretim tesisinde yapılan iki ayrı incelemede işçilerin haftalarca günlük 10-15 saat oturmadan çalıştırıldığı ve istirahat verilmediği, bunun neticesinde 5600 işçiden 2000'inin sağlık nedenleri ile işinden ayrılmak zorunda kaldığı tespit edildi. Sağlık konusunda yeterli yönetimi olmayan Samsgun'un sorunu çözmek gibi bir endişesinin de olmadığı raporda dile getirildi.

Samsung ise yaptığı açıklamada konudan haberdar olduklarını ve Brezilyalı otoritelerle işbirliği yapacaklarını, dünyanın her yerinde işçilere en yüksek endüstri standartları çerçevesinde güvenlik ve sağlık şartları sağlamaya çalıştıklarını duyurdu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-may-have-to-cough-up-110-million-over-labor-violations-in-Brazil_id46388 Yorum Yaz
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devilmycry_87 5 yıl en beğenilen
Turkiyedede cogu yer bu sekilde calisiyor
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EagleTibet 5 yıl
Bi karikatürde görmüştüm. Kapitalistin teki masumların sırtlarında onları eze eze en yukarı çıkiodu.
Yazık ama benim anlamadığım bunlar bu insanların vebalini nasıl bu kadar rahat taşio. Ben en basitinden muhabbet kuşuma yem koymayı unutunca bile veya az yem koyunca bile o gün rahat edemiyorum...
Bi karikatürde görmüştüm. Kapitalistin teki masumların sırtlarında onları eze eze en yukarı çıkiodu.Yazık ama benim anlamadığım bunlar bu insanların vebal...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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BiG_mAsTeR 5 yıl Schrödinger Kedisi
yakuzza123

plastik üretmek bu kadar zormuymuş?

Klavyeden yazi yazmak kadar kolay...
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bukalemun56 5 yıl
S_NM_Z
Bi karikatürde görmüştüm. Kapitalistin teki masumların sırtlarında onları eze eze en yukarı çıkiodu. Yazık ama benim anlamadığım bunlar bu insanların vebalini nasıl bu kadar rahat taşio. Ben en basitinden muhabbet kuşuma yem koymayı unutunca bile veya az yem koyunca bile o gün rahat edemiyorum...

kötülük yaptıkça Allah böylelerinin kalbini katılaştırır ki ahiretten nasipleri kalmasın.
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sangokudbgt 5 yıl
abi bunlar sabah akşam samba yapan insanlar değil mi? İşi görünce hepsi hemende dökülmüşler tabi!
Öyle yok festivaller sambalar sürekli brezilya halkı!! Birazda çalışın, alın terinizi görelim.. Ben olsam sırf adam olsunlar diye değil 15 saat, 20 saatten aşağı çalıştırmazdım.
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Midgardian 5 yıl sangokudbgt
Bu senin dediğin şuna benziyor. Atıyorum bir Türk ülkesine ihanet ediyor.O zaman her Türk ihanet eder. Yani birşey için geneli sorumlu tutmaktaki mantığını anlamadım. Yanlış düşünüyorsun bence.O eğlencenin faturasını masum insanlara kesmen yanlış.

Şu misafir üyelikle yazan arkadaş kendi hesabınla yazarsan iyi olur. Hayır samsung yapıyor da diğerleri masum değil mi.Diğer üreticiler melek gibi hiç ezmezler çalışanlarını.At gözlüklü insanlarsınız işte.
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DH Misafiri 5 yıl
samsung fanlarına okutun bu haberi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
brezilya Cin, Türkiye, Hindistan ekonomisi hızla yükselen ülkeler ama farkındamısınız en kötü çalışma koşullarınada bu ülkeler sahip. Hepsi insan sömüren kapitalizme hizmet ediyor.forumda hiç çalışmamış genç arkadaşlarda samsung plastik apple stabil yok elmacı vs diye birbirini yerken cinde foxon firmasında apple üreten cocuk işciler intihar edip hayatını kaybediyor. bigün bi tekstil atölyesine gidinde 12 saat ayakta çalışı o zaman anlarsınız insanların neler çektiğini
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Gl4dius 5 yıl
samsung'a son günlerde savaş açıldı galba üst üste darbeler almaya devam ediyorlar :d
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wolf silver 5 yıl
Türkiye de de aynı şeyler var. Hatta daha kötüsü de var.. Bır ara haberlerde görmüştüm urfa dan pamuk veya fındık toplamaya giden aileler sabah 7 aksam 7 çalışıyorlardi. Hemde güneşin altında topluyorlardi . Ayrıca günlük 20-25 tl alıyorlardi. Asgari ücreti söylemiyorum bıle..
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etlik 5 yıl
Dünyanın her yerinde bunları görmek mümkün. Kapitalist düzen heryerde hüküm sürüyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia da Apple da samsung da Sony de aynı halt. Yıllardır birbirimizi yiyoruz samsung plastik Nokia bitti diye , hiç insanları düşünen yok
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alialtin 5 yıl
firmaların çoğu zarar ettiği için değil az kazandığı için işçileri çıkartıyor iyi kazandığı zamanlar için işçilerine minnet duymuyor hem ekonomik hemde siyasi sebeplerden dolayı işçi çıkartılıyor bu kapitalist firmaların çoğu kendi piyasalarını hızla tükettikleri içinde durgunluk yaşıyorlar misalen üç dört ayda bir telefon modeli çıkıyor her çıkan yeni modeli satın alcak ekonomiye sahip olmayan insanlar sürekli kandırılmaya çalışıyor eskiden daha seyrek olarak modeller çıkardı şimdi piyasayı model manyağı ettiler satılan ürünlerin çoğunu başka bir kapitalist firmada çalışan işçiler satın alıyor kıredi kartı sayesinde askari ücretle çalışan birçok kişinin elinde iphone 4 var şimdi yeni favori 5 artık marka bile söylemeye gerek yok önemli olan model numarasının kaç olduğu
kapitalizm dünyayı esir almış
birde kölelik kalkdı diyorlar alın size modern kölelik düzeni
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alialtin 5 yıl
bizim ülkemizdede durum pek farklı değil bazıları ekonomi çok gelişti diyor fakat askari ücrette bir değişim olmadı hala üç otuz paraya çalışıyoruz bunun neresinde gelişme amir ve yöneticiler tarafından mobing e uğramak en kötüsü
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infom@n 5 yıl
devilmycry_87
Turkiyedede cogu yer bu sekilde calisiyor

Daha kötü koşullar bile var.
Alınan tazminat işçilere bölünse süper olur ama işçiler üzerinden devlet para yapma yolunu buluyor.
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EagleTibet 5 yıl
Bi karikatürde görmüştüm. Kapitalistin teki masumların sırtlarında onları eze eze en yukarı çıkiodu.
Yazık ama benim anlamadığım bunlar bu insanların vebalini nasıl bu kadar rahat taşio. Ben en basitinden muhabbet kuşuma yem koymayı unutunca bile veya az yem koyunca bile o gün rahat edemiyorum...
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Midgardian 5 yıl EagleTibet
Herkes aynı fıtrat ile yaratılmadı.Sendeki bendeki vicdan onlarda yok.Ben de yolda yürürken böcekleri,karıncaları ezmeyeyim diye başım eğik yürüyorum ama onlar gibiler bunu bilmezler. Paranın kölesi olup dünyada yer edinmeye çalışanlarda vicdan bulamazsın.
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