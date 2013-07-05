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Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110

5 yıl
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19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110
Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110
Geçtiğimizi günlerde tanıttığı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi Galaxy NX ile gelecekte çıkacak modellere ışık tutan Samsung, daha önce piyasaya sunduğu WB100 fotoğraf makinesini yenileyerek geliştirdiği WB110 modelini tanıttı.
WB100 modelinin 16MP çözünürlüğünü 20MP (CCD) seviyesine taşıyan WB110, teknik olarak 26 kat optik yakınlaştırma sağlayan lense, çift görüntü sabitleme teknolojisine, 3-inç hVGA LCD ekrana, 80-3200 ISO aralığına, 1280 x 720 30FPS video çekim kapasitesine, AV, HDMI 1.4 video çıkışlarına, SDSC / SDHC / SDXC hafıza kartı desteklerine ve akıllı filtre gibi seçeneklere sahip.
4 adet AA pil ile çalışabilen Samsung WB110, 114.48 x 79.26 x 86.45 mm boyut ve 385 gram ağırlık değerleri ile karşımıza çıkıyor. SLR benzeri gövde yapısı ve farklı renk seçenekleriyle hazırlanan fotoğraf makinesi, çekim yetenekleri ve fiziksel özellikleri ile günlük kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor.
Samsung WB110 modelinin fiyatı ve çıkış tarihin henüz açıklanmış değil.
 
Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110

http://www.engadget.com/2013/07/04/samsung-20-megapixel-wb110-bridge-camera-26x-zoom/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Video da kesilme genelde hafıza kartının yetersiz aktarma hızından kaynaklanıyor Class 10 Hafıza kartı ile denerseniz sorun ortadan kalkacaktır.
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mesincır 5 yıl
Bu sınıfın en başarılı makinası Canon PowerShot SX50 HS
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Evrenselbarış 5 yıl
Samsung WB110 Video Sorunları:
Samsung WB110 fotoğraf makinesini alalı 1.5 ay oldu.Fotoğraf çekerken yeterli ışıkta güzel sonuç veriyor.Fakat videosunu üç gün önce kullanma fırsatı buldum.Görüntü gayet parlak,temiz fakat zum yaparken bulanıklaşıyor ve geç netleşiyor.Hatta zumu sonuna kadar getirirseniz netlik tamamen gidiyor.Toparlayamıyor.Bir de çekilen videoyu izlerken,seslerin 3-4 defa 2-3 saniye boyunca kesildiğinin farkına vardım.Bu ses kesintileri çektiğim her dört videoda da var.Bu sorunları ayarlarla veya başka bir şekilde düzeltmek mümkün mü acaba?Bu konuda deneyimi olan arkadaş varsa ve yardımcı olursa memnun olurum.
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DH Misafiri 5 yıl
Millet çamur atmayı ne çok seviyor bu paraya bu makine gayet normal ise yarar yorum yapın arkadaş
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numberten_ank 5 yıl
swat882
outspoken
memoseler Samsung Tasarım işini çözmüş ya.
Bir Sony değil
.Zaten akıllı telefon tasarımlarımından şikayetçi genellikle kulllanıcılar.
sony z den kat ve kat güzel bir cihaz galaxy s4, bence git bir mağazada incele
görmeden kullanmadan sallama

ben kullanıyom z'yi
s4'üde inceledim. z ağırlığı olan bi cihaz, s4 plastik kalitesiz hafif bi cihaz.
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numberten_ank 5 yıl
Japonlar küçücük makinaya 20mp, 30x optik
bunun benzeri makinaya 20mp, 50x optik koymuş bunlarda buraya sanki büyük bi başarı yapmış gibi haber yapmışlar. reklam kokan harketler bunlar DH....
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sertacaygun 5 yıl
Şöyle bir makina alıp da Av,TV ve M modunun olmaması insanın içine batar bence.
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gentleman_ 5 yıl
Yine vizör yok
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SEO-Uzmanı 5 yıl
LCD ekranlar gerçek sonuçu göstermiyor !
dahası maliyeti artıran gereksiz bir işlevi var desek yalan olmaz !
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@CAN@ 5 yıl
Birde Full HD kayıt yapsaydı tadından yenmezdi.
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DH Misafiri 5 yıl
memoseler
Samsung Tasarım işini çözmüş ya.

Yav he he samgirl.
geeky-gadgets.com/...
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29tr 5 yıl
memoseler
Samsung Tasarım işini çözmüş ya.

iyi güzelde bu tasarıma sahip bi sürü fotograg makinası var değişik markalar üzerinde benq gh seriside aynı tasarım
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