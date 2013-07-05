Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110





Geçtiğimizi günlerde tanıttığı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi Galaxy NX ile gelecekte çıkacak modellere ışık tutan Samsung, daha önce piyasaya sunduğu WB100 fotoğraf makinesini yenileyerek geliştirdiği WB110 modelini tanıttı.

WB100 modelinin 16MP çözünürlüğünü 20MP (CCD) seviyesine taşıyan WB110, teknik olarak 26 kat optik yakınlaştırma sağlayan lense, çift görüntü sabitleme teknolojisine, 3-inç hVGA LCD ekrana, 80-3200 ISO aralığına, 1280 x 720 30FPS video çekim kapasitesine, AV, HDMI 1.4 video çıkışlarına, SDSC / SDHC / SDXC hafıza kartı desteklerine ve akıllı filtre gibi seçeneklere sahip.

4 adet AA pil ile çalışabilen Samsung WB110, 114.48 x 79.26 x 86.45 mm boyut ve 385 gram ağırlık değerleri ile karşımıza çıkıyor. SLR benzeri gövde yapısı ve farklı renk seçenekleriyle hazırlanan fotoğraf makinesi, çekim yetenekleri ve fiziksel özellikleri ile günlük kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor.

Samsung WB110 modelinin fiyatı ve çıkış tarihin henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2013/07/04/samsung-20-megapixel-wb110-bridge-camera-26x-zoom/