Samsung'dan 26 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: WB110

Haber Editörü
Geçtiğimizi günlerde tanıttığı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi Galaxy NX ile gelecekte çıkacak modellere ışık tutan Samsung, daha önce piyasaya sunduğu WB100 fotoğraf makinesini yenileyerek geliştirdiği WB110 modelini tanıttı.
WB100 modelinin 16MP çözünürlüğünü 20MP (CCD) seviyesine taşıyan WB110, teknik olarak 26 kat optik yakınlaştırma sağlayan lense, çift görüntü sabitleme teknolojisine, 3-inç hVGA LCD ekrana, 80-3200 ISO aralığına, 1280 x 720 30FPS video çekim kapasitesine, AV, HDMI 1.4 video çıkışlarına, SDSC / SDHC / SDXC hafıza kartı desteklerine ve akıllı filtre gibi seçeneklere sahip.
4 adet AA pil ile çalışabilen Samsung WB110, 114.48 x 79.26 x 86.45 mm boyut ve 385 gram ağırlık değerleri ile karşımıza çıkıyor. SLR benzeri gövde yapısı ve farklı renk seçenekleriyle hazırlanan fotoğraf makinesi, çekim yetenekleri ve fiziksel özellikleri ile günlük kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor.
Samsung WB110 modelinin fiyatı ve çıkış tarihin henüz açıklanmış değil.
http://www.engadget.com/2013/07/04/samsung-20-megapixel-wb110-bridge-camera-26x-zoom/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung WB110 fotoğraf makinesini alalı 1.5 ay oldu.Fotoğraf çekerken yeterli ışıkta güzel sonuç veriyor.Fakat videosunu üç gün önce kullanma fırsatı buldum.Görüntü gayet parlak,temiz fakat zum yaparken bulanıklaşıyor ve geç netleşiyor.Hatta zumu sonuna kadar getirirseniz netlik tamamen gidiyor.Toparlayamıyor.Bir de çekilen videoyu izlerken,seslerin 3-4 defa 2-3 saniye boyunca kesildiğinin farkına vardım.Bu ses kesintileri çektiğim her dört videoda da var.Bu sorunları ayarlarla veya başka bir şekilde düzeltmek mümkün mü acaba?Bu konuda deneyimi olan arkadaş varsa ve yardımcı olursa memnun olurum.
ben kullanıyom z'yi
s4'üde inceledim. z ağırlığı olan bi cihaz, s4 plastik kalitesiz hafif bi cihaz.
bunun benzeri makinaya 20mp, 50x optik koymuş bunlarda buraya sanki büyük bi başarı yapmış gibi haber yapmışlar. reklam kokan harketler bunlar DH....
dahası maliyeti artıran gereksiz bir işlevi var desek yalan olmaz !
Yav he he samgirl.
geeky-gadgets.com/...
iyi güzelde bu tasarıma sahip bi sürü fotograg makinası var değişik markalar üzerinde benq gh seriside aynı tasarım