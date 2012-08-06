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Samsung'dan 7/24 çevrimiçi destek hizmeti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren Samsung Electronics, Türkiye'deki müşterilerine özel olarak 7/24 ulaşabilecekleri online işlem ve takip platformu oluşturdu.

Müşterilerine online takip ve self servis kanal deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung'un bu uygulaması, Türkiye'de elektronik ve beyaz eşya sektöründe bir ilki temsil ediyor.

Çağrı merkezlerini veya servisleri aramaya gerek kalmadan ürün kayıt, ürün bilgilerine hızlı ulaşım, servis talebi ve takibinin online platformda her yerden ve anında erişim imkanı sağlayan bu yeni uygulamayla Samsung, müşterilerine online hizmetin rahatlığını yaşatıyor. 

Samsung Electronics Türkiye'nin gerçekleştirdiği yeni online uygulamasına, www.samsung.com.tr adresinde bulunan "Destek" sekmesinden rahatlıkla erişmek mümkün. Samsung müşterileri bu sekmeden, anında servis talebinde bulunabiliyor ve servis aşamalarını takip edebiliyorlar. Müşteri ve ürün kaydı oluşturmanın yanı sıra, güncelleme olanağı da sunan bu yeni platformla ayrı bir kayıt oluşturmadan da, servisteki cihazı, servis işlem numarası ile takip edilebiliyor.

Uygulama hakkında daha fazla bilgiye www.samsung.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Amedra 6 yıl
ah benim htcyede yapsalar keşke.
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mert1907 6 yıl
7/24 hizmet verse nolur vermese nolur. Hep aynı basit cevaplar. Kaç defa aradım bada hakkında ancak hala değişen birşey yok. Kore'ce bilsem aricam Kore'yi böyle böyle dicem !
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khytr89 6 yıl mert1907
mert1907
7/24 hizmet verse nolur vermese nolur. Hep aynı basit cevaplar. Kaç defa aradım bada hakkında ancak hala değişen birşey yok. Kore'ce bilsem aricam Kore'yi böyle böyle dicem !

Korece bir tek baba demeyi biliyorum.. belki bir gun isinize yarar "avenû"
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interwap 6 yıl
Arçelik/Beko, Vestel yerli diyoruz. Korelinin yaptığı işe bak. 7/24
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Bukalemun 6 yıl interwap
interwap

Arçelik/Beko, Vestel yerli diyoruz. Korelinin yaptığı işe bak. 7/24

akbank / garanti bankası nın müşteri hizmetlerine ortalama 5 dk da ulaşırken , TEB ' 15 - 20 dk sürede ulaşıyorsunuz.

Bir ara ASUS un teknik servisine ulaşmaya çalışın
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asalet03 6 yıl
samsungun çok güzel cihazları var ama türkiyede nedense bir türlü yapılanamadılar gerek bayii gerekse servis olarak özellikle servia olarak oysa adam gibi bir distribitör bu işi çözer büyük şehirlerde servise ulaşmak kolay ama anadoluda malesef bu işler servis diye geçinen kasapların elinde adamlar servis daha cihazı kullanmayı bilmiyolar o yüzdendirki bu siztemin işlemesi için önce arkaplanın altyapının oluşturulması ve servis işine el atmları lazım deyilse tamamen fiyasko
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umut_baris 6 yıl
Yok abi reklamlarıyla iyi müşteri çekiyor ama servisleri vasat.
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Bukalemun 6 yıl
Şubesi ve servis hizmeti çok kötüdür. kesinlikle ulaşamazsınız
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