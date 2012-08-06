Samsung'dan 7/24 çevrimiçi destek hizmeti

Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren Samsung Electronics, Türkiye'deki müşterilerine özel olarak 7/24 ulaşabilecekleri online işlem ve takip platformu oluşturdu.





Müşterilerine online takip ve self servis kanal deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung'un bu uygulaması, Türkiye'de elektronik ve beyaz eşya sektöründe bir ilki temsil ediyor.





Çağrı merkezlerini veya servisleri aramaya gerek kalmadan ürün kayıt, ürün bilgilerine hızlı ulaşım, servis talebi ve takibinin online platformda her yerden ve anında erişim imkanı sağlayan bu yeni uygulamayla Samsung, müşterilerine online hizmetin rahatlığını yaşatıyor.





Samsung Electronics Türkiye'nin gerçekleştirdiği yeni online uygulamasına, www.samsung.com.tr adresinde bulunan "Destek" sekmesinden rahatlıkla erişmek mümkün. Samsung müşterileri bu sekmeden, anında servis talebinde bulunabiliyor ve servis aşamalarını takip edebiliyorlar. Müşteri ve ürün kaydı oluşturmanın yanı sıra, güncelleme olanağı da sunan bu yeni platformla ayrı bir kayıt oluşturmadan da, servisteki cihazı, servis işlem numarası ile takip edilebiliyor.





Uygulama hakkında daha fazla bilgiye www.samsung.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.