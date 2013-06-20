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Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX

5 yıl
2,6b
1
36
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX
Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Samsung, Galaxy NX isimli Android işletim sistemine ve geniş kablosuz bağlantı özelliklerine sahip yeni aynasız fotoğraf makinesini Samsung Premiere 2013 etkinliği kapsamında resmi olarak duyurdu.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselleri ile gündeme gelen Samsung Galaxy NX, 1.6GHZ dört çekirdekli işlemcisi ve 2GB RAM miktarı ile Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi (Google Play destekli) üzerine kurulmuş durumda. Teknik olarak içerisinde 20.3 MP APS-C CMOS sensörün yer aldığı model, ayrıca 100-25.600 ISO aralığına, 4.8-inç HD TFT LCD dokunmatik ekrana, hibrit otomatik netleme sistemine, maksimum 1/6000 enstantane hızına, DRIMe IV görüntü işlemcisine ve saniyede 8.6 kare seri çekim hızına sahip.
Akıllı kamera özelliklerini geniş kablosuz bağlantı seçenekleri ile karşılayan Galaxy NX aynasız fotoğraf makinesi, bu açıdan üzerinde WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G/4G LTE mobil geniş bant bağlantı özelliklerini barındırıyor. GPS, GLONASS (A-GPS) desteklerinin de unutulmadığı fotoğraf makinesi, ekstra olarak ivmeölçer, pusula, jiroskop ve yakınlık sensörü ile üst seviye kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. 16GB dahili hafızası yanında microSD yuvası üzerinden 64GB'a kadar SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarının kullanılmasına izin veren Galaxy NX, 136.5 x 101.2 x 25.7mm boyut ve batarya hariç 410 gram, 4360 mAh batarya dahil 495 gram ağırlık değerleriyle karşımıza çıkıyor.
Video tarafında kullanıcılara FULL HD 1920x1080p 25 FPS çekim imkanı veren Galaxy NX, dahili flaşı ile karanlık ortamlarda sorun çıkartmadan yüksek fotoğraf kalitesi vaat ediyor. Lensleri değiştirilebilir yapısı ile firmanın NX Mount uyumlu lensleri ile kullanılabilen ve daha önce duyurulan 45mm 2D/3D lens modeliyle üç boyutlu fotoğraf ve videolar çekilmesine imkan veren akıllı fotoğraf makinesi, beraberinde gelen 30 akıllı çekim modu ile farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Sunduğu özellikler ile dikkat çeken Samsung Galaxy NX aynasız fotoğraf makinesi, yaz ayları içerisinde satışa sunulacak. Modelin çıkış fiyatı ise henüz belli değil. Makine hakkında yayınlanmış ilk video incelemeyi aşağıda bulabilirsiniz.
 
Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX
Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX

http://www.dpreview.com/news/2013/06/20/samsung-announces-galaxy-nx-mirrorless-interchangeable-lens-camera-android-4p2-jellybean-3G-4G-LTE#press Yorum Yaz
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umutarslan.com 5 yıl en beğenilen
Biz CRT monitör aldık LCD çıktı
biz IDE disk aldık Sata çıktı
ipad2 aldık arkasına 3*4 çıktı
biz aynalı aldık aynasızlar çıkmaya başladı.Sondan bir önceki nesil olmak ne zormuş..
Biz CRT monitör aldık LCD çıktıbiz IDE disk aldık Sata çıktıipad2 aldık arkasına 3*4 çıktıbiz aynalı aldık aynasızlar çıkmaya başladı.Sondan bir ön...
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cwr 5 yıl
Bence gayet iyi bir cihaz gibi duruyor, sirf samsung yapti diye amacsiz b*k atmamak lazim
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nedensiz07 5 yıl
samsung yakında klimalarında bile android kullanacak bu gidişle..
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darkaura 5 yıl nedensiz07
nedensiz07

samsung yakında klimalarında bile android kullanacak bu gidişle..

uzak ihtimal degil :) internetle ilgili genel vizyon gelecekde tum cihazlarin hepsinin online olup uzakdan kontrol edilebilcegi yonunde. akilli ev konsepti. isiklar tum ev cihazlari uzakdan kontrol edilebilcek. 4 cekirdekli islemci, wifi, bluetooth, gpu her seyi iceren bir soc chipin 20$ a dustugunu dusunursek yakin gelecekde chipler 1$dan ucuza geldiginde tum ev cihazlarnin online olabilcegini gormek zor degil. iste o zaman bu cihazlar icin bir isletim sistemi gerekecek ki, su anki durumda buna esnekligi ile en buyuk aday android.
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İnsan Çakması 5 yıl nedensiz07
nedensiz07

samsung yakında klimalarında bile android kullanacak bu gidişle..

ben iş makinelerinin android olmasından korkuyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar siz siz olun sakın samsung fotoğraf makinesi almayın.pişman olursunuz.
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the_rion80 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar siz siz olun sakın samsung fotoğraf makinesi almayın.pişman olursunuz.

Neden?
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Darkimore 5 yıl
pusul termometre vs. taşımaya gerek yok Maşallah hepsi bir arada. Birde tel özelliği ekleseler doğaya çıktığımızda teknolijik alet olarak bir bu cihazı alırız heralde. Sonraki modellerde tel ve çakı özelliğide bekliyorum.
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darkaura 5 yıl Darkimore
Darkimore

pusul termometre vs. taşımaya gerek yok Maşallah hepsi bir arada. Birde tel özelliği ekleseler doğaya çıktığımızda teknolijik alet olarak bir bu cihazı alırız heralde. Sonraki modellerde tel ve çakı özelliğide bekliyorum.

telefon olmasada 3g/4g lte ozelligi var. bluetooth kulaklikla en kotu voip uzerinden telefon acilabilir :))
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soghan 5 yıl Darkimore
Darkimore

pusul termometre vs. taşımaya gerek yok Maşallah hepsi bir arada. Birde tel özelliği ekleseler doğaya çıktığımızda teknolijik alet olarak bir bu cihazı alırız heralde. Sonraki modellerde tel ve çakı özelliğide bekliyorum.

dahili gps, fotoğrafı işlemek için bilgisayara ihtiyaç duyulmaması, hatta s4 ile çıkan rakım ölçme dahil ederlerse havadaki neme kadar fotoğraf kalitesini etkileyen faktörleri gözle görmemiz için yenilik olacaktır. nx 1000 de güzel özelliklerden biri kamerayı düzmü tutuyorum acaba sorusunun cevabını jiroskoba bakarak görebilmeniz, bazı markalar zaten android telefonlardan ilham alarak özellik ekliyor, yalnız samsung değil... telefon özelliği muhtemelen çok yakın gelecekte olabilir,telefonun fotoğraf çekmesindense fotoğraf makinasının telefon özelliğinin olması bence iyi olacaktır ve çekilen resim kalitesi artıcaktır. çakıda olsun dersen sanayide bu işi çok rahat hallettirebilirsin.gözünü n ekrandaki hareketi ile odağı değiştirebilirler.Bu iyi bir şey olmazmı?Android yazılım sezgisel olarak hareket takibi zaten yapıyor.ve cihazı sesle yada gözle kontrol etmekte ileride olucaktır ve bence iyi olabilir.
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my54 5 yıl
Galaxy nin bulaşmadığı bi aynasızlar vardı, o da gitti.
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chamicals2 5 yıl
birader camera desek değilsin telefon desek o hiç değilsin nesin sen ?
Aynasız dlsr almak isteyenler sony'den şaşmasın derim elbet leica gibi markalarada bakabilirler
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darkaura 5 yıl chamicals2
caglarnal
birader camera desek değilsin telefon desek o hiç değilsin nesin sen ?
Aynasız dlsr almak isteyenler sony'den şaşmasın derim elbet leica gibi markalarada bakabilirler

Demogoji yapmayip, alenen kamera iste. Iyi bir kameramadir, kotu bir kameramadir incelemelerinden sonra soyliyebiliriz. Ama ne olursa olsun android olmasi guzel bir arti. Wifi ve gercek bir isletim sistemiyle cekilen fotolarin transferi ve paylasimi icin milyon cesit alternatif olusuyor. Bulut, email, facebook sosyal media, instrgram, picasa .... En basiti buluttan dropbox duzgun ayarlanirsa makina wireless hat buldugu anda cekilen fotolari otomatik bulut servere ve dropbox yuklu bilgisayara transfer edecektir. Hic dokunmadan fotolar kendiliginden bilgisayardaki klasorune dolar. Bence guzel bir sey. Tabi onemli olan fiyatina gore foto kalitesi. Once onu gormek gerek.
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the_rion80 5 yıl chamicals2
caglarnal

birader camera desek değilsin telefon desek o hiç değilsin nesin sen ?
Aynasız dlsr almak isteyenler sony'den şaşmasın derim elbet leica gibi markalarada bakabilirler

Samsung NX300 ile görüntü kalitesinde Sony'leri yakaladı, Samsung'un lensleri 1-2 model dışında zaten Sony lenslerden daha iyi... Kolay alır satarım, 3. parti üreticilerin ürünlerini de kullanırım dersen Sony daha iyi haklısın...
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m@hm@ 5 yıl
Yıl sonuna kadar 10 tane galaxy kamera çıkarır bu samsung
telefonmu yapıyosun fotoğraf makinasımı anlamadım ramlar işlemçiler bağlantılar havada uçuyor
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CorleoneXT 5 yıl
rejim yapmış dslr gibi olmuş
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tectec 5 yıl
allahını seversen, ne olur fotoğrafçılık dünyasından elini çek samsung....
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batucan05bb 5 yıl
lens büyük göründü bi aynasıza göre
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umutarslan.com 5 yıl en beğenilen
Biz CRT monitör aldık LCD çıktı
biz IDE disk aldık Sata çıktı
ipad2 aldık arkasına 3*4 çıktı
biz aynalı aldık aynasızlar çıkmaya başladı.Sondan bir önceki nesil olmak ne zormuş..
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olağan_şüpheli 5 yıl
aynasız alacaksanız ilk önce sony e bakın. samsung kamera konusunda henüz istenileni veremiyor bence.
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