Samsung'dan Android işletim sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi: Galaxy NX

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Samsung, Galaxy NX isimli Android işletim sistemine ve geniş kablosuz bağlantı özelliklerine sahip yeni aynasız fotoğraf makinesini Samsung Premiere 2013 etkinliği kapsamında resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselleri ile gündeme gelen Samsung Galaxy NX, 1.6GHZ dört çekirdekli işlemcisi ve 2GB RAM miktarı ile Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi (Google Play destekli) üzerine kurulmuş durumda. Teknik olarak içerisinde 20.3 MP APS-C CMOS sensörün yer aldığı model, ayrıca 100-25.600 ISO aralığına, 4.8-inç HD TFT LCD dokunmatik ekrana, hibrit otomatik netleme sistemine, maksimum 1/6000 enstantane hızına, DRIMe IV görüntü işlemcisine ve saniyede 8.6 kare seri çekim hızına sahip.

Akıllı kamera özelliklerini geniş kablosuz bağlantı seçenekleri ile karşılayan Galaxy NX aynasız fotoğraf makinesi, bu açıdan üzerinde WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G/4G LTE mobil geniş bant bağlantı özelliklerini barındırıyor. GPS, GLONASS (A-GPS) desteklerinin de unutulmadığı fotoğraf makinesi, ekstra olarak ivmeölçer, pusula, jiroskop ve yakınlık sensörü ile üst seviye kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. 16GB dahili hafızası yanında microSD yuvası üzerinden 64GB'a kadar SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarının kullanılmasına izin veren Galaxy NX, 136.5 x 101.2 x 25.7mm boyut ve batarya hariç 410 gram, 4360 mAh batarya dahil 495 gram ağırlık değerleriyle karşımıza çıkıyor.

Video tarafında kullanıcılara FULL HD 1920x1080p 25 FPS çekim imkanı veren Galaxy NX, dahili flaşı ile karanlık ortamlarda sorun çıkartmadan yüksek fotoğraf kalitesi vaat ediyor. Lensleri değiştirilebilir yapısı ile firmanın NX Mount uyumlu lensleri ile kullanılabilen ve daha önce duyurulan 45mm 2D/3D lens modeliyle üç boyutlu fotoğraf ve videolar çekilmesine imkan veren akıllı fotoğraf makinesi, beraberinde gelen 30 akıllı çekim modu ile farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Sunduğu özellikler ile dikkat çeken Samsung Galaxy NX aynasız fotoğraf makinesi, yaz ayları içerisinde satışa sunulacak. Modelin çıkış fiyatı ise henüz belli değil. Makine hakkında yayınlanmış ilk video incelemeyi aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/20/samsung-announces-galaxy-nx-mirrorless-interchangeable-lens-camera-android-4p2-jellybean-3G-4G-LTE#press