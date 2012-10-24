Samsung'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir DVD yazıcı: SE-208DB/TSBS

Samsung, öncelikle netbook ve ultrabook kullanıcılarını hedef alan yeni taşınabilir DVD yazıcı modeli SE-208DB/TSBS'yi duyurdu. 146 mm x 144 mm x 20.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 300 gram ağırlığında dizayn edilen DVD yazıcı, tüketicilerin beğenisine göre siyah, beyaz, kırmızı ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor.



USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veren SE-208DB/TSBS'nin tampon bellek miktarı 1 MB. DVD yazıcının çeşitli medyaları okuma ve yazma hızları şu şekilde;



Okuma:



DVD+R/-R: 8x

DVD+RW/-RW: 8x

DVD+R/-R DL (Çift katman): 6x

DVD-RAM: 5x

DVD-ROM: 8x

CD-R: 24x

CD-ROM: 24x

CD-RW: 24x



Yazma:

DVD+R/-R: 8x

DVD+RW/-RW: 8x / 6x

DVD+R/-R DL (Çift katman): 6x

DVD-RAM: 5x

CD-R: 24x

CD-RW: 24x

Samsung SE-208DB/TSBS, yurtdışında 30$ fiyat etiketiyle satılıyor.





