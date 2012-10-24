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Samsung'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir DVD yazıcı: SE-208DB/TSBS

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,6b
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15
Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir DVD yazıcı: SE-208DB/TSBS
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Samsung, öncelikle netbook ve ultrabook kullanıcılarını hedef alan yeni taşınabilir DVD yazıcı modeli SE-208DB/TSBS'yi duyurdu. 146 mm x 144 mm x 20.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 300 gram ağırlığında dizayn edilen DVD yazıcı, tüketicilerin beğenisine göre siyah, beyaz, kırmızı ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor.
USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veren SE-208DB/TSBS'nin tampon bellek miktarı 1 MB. DVD yazıcının çeşitli medyaları okuma ve yazma hızları şu şekilde;
Okuma:
  • DVD+R/-R: 8x
  • DVD+RW/-RW: 8x
  • DVD+R/-R DL (Çift katman): 6x
  • DVD-RAM: 5x
  • DVD-ROM: 8x
  • CD-R: 24x
  • CD-ROM: 24x
  • CD-RW: 24x

Yazma:
  • DVD+R/-R: 8x
  • DVD+RW/-RW: 8x / 6x
  • DVD+R/-R DL (Çift katman): 6x
  • DVD-RAM: 5x
  • CD-R: 24x
  • CD-RW: 24x
Samsung SE-208DB/TSBS, yurtdışında 30$ fiyat etiketiyle satılıyor.

Samsung'dan USB 3.0 arabirimli taşınabilir DVD yazıcı: SE-208DB/TSBS
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hacı.basat 7 yıl
Nostalji :), aslında DHretro diye bir bölüm açıp, cd-rom, disket sürücü, dvd, commodore, amiga falan gibi nostaljik haberler verilmeli, eskilere götürüyor, her yollu gideri var.
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1963bursa 7 yıl
BD-yazıcı fiyatlarında artış var, 39$'a bulamazsınız şu an, en ucuz 47$, 14x LG yazıcı favorim, çift katman da yazabiliyor, 68$.
amazon.com/...
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abdulmusavvir 7 yıl
Bluray yazmadıktan sonra ne anlamı var. 6x slim BD yazıcıyı 39$'a sattılar, onu gören BD yazmayan yazıcıya 30$ verir mi?
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hayyam_karadenizli 7 yıl
DVD'ye ne film , ne imaj sığıyor, bunu alacak olan ne çekecek merik ettim.
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meego 7 yıl
3.0 var blu-ray yok.
Blu-ray olsa daha iyi satardı
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aslanistan 7 yıl
Hazır USB 3 arabirimini kullanırken bir de Blu-ray desteklisi de olsaymış güzel olurdu.
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rtsbora 7 yıl
Fiyatı uygunmuş. Tasarımı da güzel. USB 3.0 olması cezbedici olmuş. Bunun Bluray desteklisini de yapsalar çok iyi olur.
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IceRulez 7 yıl
kutuyu biraz parçalarsak. harici hdd mizi takabiliriz galiba
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ozqur333 7 yıl
renkleri çok güzel
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Fiyat uygun geldi.
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