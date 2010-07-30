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Samsung'dan WI-FI destekli ve 3.0'' dokunmatik ekranlı kompakt kamera: ST80

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,2b
1
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Samsung, bugün WI-FI destekli kompakt kamerası ST80'i tanıttı.

92 x 55.4 x 18.5 mm boyutlarında dizayn edilen ST80'de 14.2 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör ile 35 - 114 mm (35 mm formatına göre) objektif yer alıyor. Objektif nesnelere 3 kata kadar optik zum imkanı tanıyor. 1280x720 piksel (HD), saniyede 30 kare H.264 formatında video kaydedebilen modelin MJPEG formatını kullanan kompakt kameralara göre üç kat daha uzun kayıt yapabildiği ifadde ediliyor. 3.0 inç WQVGA dokunmatik LCD ekrana sahip ST80'in WI-FI özelliği sayesinde çekimlerinizi Facebook, Picasa, YouTube, Photo Bucket vb sitelerde kablolara gereksinim duymaksızın paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca DLNA desteği sunan LCD televizyonunuzda çekimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz.

Samsung ST80'in 249$ fiyat etiketiyle ve 4 farklı renk seçeneğiyle eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Samsung'dan WI-FI destekli ve 3.0'' dokunmatik ekranlı kompakt kamera: ST80
Tam Boyutta Gör
Samsung'dan WI-FI destekli ve 3.0'' dokunmatik ekranlı kompakt kamera: ST80
Tam Boyutta Gör
Samsung'dan WI-FI destekli ve 3.0'' dokunmatik ekranlı kompakt kamera: ST80
Tam Boyutta Gör

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