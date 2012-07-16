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Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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Fotoğraf Makineleri
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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Tüketici elektroniği ürünleriyle teknoloji dünyasına damgasını vurmayı sürdüren Samsung, Wi-Fi özellikli Smart Camera serisinin yeni modeli EX2F'yi satışa sundu. F1.8 lensli EX1'de yakaladığı performansı bir adım daha öteye taşımak isteyen Samsung, EX2F'yi F1.4 lensle az ışıklı ortamlarda daha net fotoğraflar çekilebilmesi için tasarladı.

F1.4 24mm geniş açılı lensi ile yaygın kullanılan F2.8 fotoğraf makinelerine göre yaklaşık 4 kat daha fazla parlak fotoğraf çekme imkanı sunan EX2F, 1/1.7 inç, 12 megapiksel BSI CMOS sensör sayesinde de az ışıklı ortamlarda da yüksek performans sergileyebiliyor. Kameradaki tek yenilik bu değil; ayrıca lens sistemi 9 grupta 11 öğeden oluşuyor ve 4 asferik ile 2 yüksek reaktfi lens içerirken; doğal yoğunluk yani ND filtresine de yer verilmiş. Tüm bu lens sistemi sayesinde sensördeki ışık miktarı ve görüntü kalitesi %20, yakınlaştırma oranını ise %10 artması sağlanmış.

Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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Sabit görüntü kaydındaki başarısını video performansında da gösteren EX2F, stereo ses ile 30 kare hızında 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilirken; Dual Capture özelliği ile hareketli ve sabit görüntü kaydını aynı anda yapabiliyor. Yani EX2F ile video çekimi yaparken aynı zamanda o sahne fotoğraf olarak çekilebiliyor.

3 inç boyutunda Swivel AMOLED ekranı ile enerjiye daha az ihtiyaç duyan EX2F, Wi-Fi bağlantı yeteneği sayesinde çekilen fotoğrafları bilgisayara ya da buluta otomatik olarak kaydedebilirken; ayrıca, Facebook ya da Picasa gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasını sağlıyor.Öte yandan kullanıcılar Mobile Link sayesinde EX2F ile akıllı telefonlar arasında sorunsuzca bağlantı kurabilirken; Remote Viewfinder uygulaması ile akıllı telefonlarının ekranını vizör olarak kullanarak farklı açılardan rahatlıkl fotoğraf çekebiliyorlar.

Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Dijital Görüntüleme Bölüm Başkanı Myoung Sup Han EX2F ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EX2F’i, kullanıcıların mükemmel fotoğraflar çekmek için gittiği her yere ağır ve hantal bir DSLR’yi taşımak zorunda olmadığını göstermek için geliştirdik. En iyi fotoğraflar hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıktığından, EX2F manüel kontrolü, şaşırtıcı bir parlaklığı ve kaliteli fotoğrafları her gün yanımızda taşıyabileceğimiz kadar küçük ve hafif bir gövdede sunuyor. Bu cihaz en iyi görüntü kalitesini, eksiksiz yaratıcılığı ve kontrolü bir arada görmek isteyen DLSR kullanıcıları için mükemmel bir kompakt yol arkadaşı olacak. Samsung’un öncü Wi-Fi teknolojisinin de eklenmesi, çekilen fotoğrafların doğrudan fotoğraf makinesinden paylaşılabileceği anlamına geliyor. Bu, yolunuz nereye düşerse düşsün, dilediğinizce fotoğraf çekme ve paylaşma özgürlüğünü veriyor"

Türkiyedeki geleceği şimdilik netleşmeyen EX2F'nin öne çıkan teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F
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yc#1 7 yıl en beğenilen
Herşeyin megapiksel olmadığını gösteren güzel bir kompakt makina.
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1 Avatar
twingonote 6 yıl
Bu makinaya sahip olup kullanan var mıdır? Orientation sensor yokmuş. Bu mümkün olabilir mi diye düşünüyorum. Aklım almıyor. Tele objektif eklentisi Tr de bulmak mümkün ise alınabilir. Fikri olan var mıdır?

digitaltoyshop.com/...

reviews.cnet.co.uk/...
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DH Misafiri 7 yıl
ex1/tl500 sahibiyim. fiyatı olympus tan daha ucuz olduğu için tercih etmiştim. görmeden aldım 1 sene kadar önce. ödenen paraya göre son derece sağlam ve kaliteli materyallerden üretilmiş bir gövdesi var. ekran müthiş derecede net ve parlak. geniş açı çekimlerinde schneider lensi çok net sonuçlar veriyor. olumsuz yönleri ise korkunç pil tüketmesi ve makro kabiliyetinin çok zayıf olması. video ise bu yeni modelde zaten düzeltilmiş. HD olmuş cmos sensör sayesinde. olympus ve panasonic ten ucuz kaldığı sürece son derece alınası bir makin aolur bu model de.
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AARS 7 yıl
başarılı olup olmadığı tartışılır testlere bakılır.ama bence ilginç olan bu kadar popüler olan japon firmaları içinde tek japon olmayan firma olması keşke türkiyede böyle bir marka olsa
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talerk 7 yıl
samsung nasıl telefon ve tv de en iyiler arasına yerleşti ise dslr dede nikon canon sony gibi rakipleri geride bırakacaktır çünkü inanılmaz azimliler
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pohuman 7 yıl
Güzel makina. Tek eksiği Optik Zoom'un 3.3x olması..
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Momo-Oz 7 yıl
1/1.7
Olmamış...
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radiko1 7 yıl Momo-Oz
Momo-Oz

1/1.7

Olmamış...

yoo böyle makineler için uygundur.
Muadili canon s95 vs. öyle.. Elden ancak bu gelir.daha büyük yaparlarsa zoomdan kısmak zorunda kalırlar..

Canon Powershot S95 Sensor • 1/1.7" Type CCD

Nikon Coolpix P7000 Primary Color Filter • 1/1.7" Type CCD

Panasonic Lumix DMC-LX5 • Primary color filter array • 1/1.63" Type CCD
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Batuist 7 yıl
güzel bir cihaza benziyor ama yinede testlerine bakmak lazım... böyle dışarıdan birşey anlaşılmaz..
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HERONWARS 7 yıl
Fiyatı nedir acaba?
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Amedra 7 yıl
su misafirleri iptal edin artık millet reklam yapmaya başlamış resmen..
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Odyofilci 7 yıl
ilkdefa ön yüzünde megapixel yazısı bulunmayan bi compact makine :D F1.4 çok etkileyici
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yc#1 7 yıl en beğenilen
Herşeyin megapiksel olmadığını gösteren güzel bir kompakt makina.
1 Yanıt Yanıtla +4
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jovanovic 7 yıl yc#1
yc#1

Herşeyin megapiksel olmadığını gösteren güzel bir kompakt makina.

Aynen doğrudur.
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