Samsung'dan daha gelişmiş Smart Camera; F1.4 lensli EX2F

Tüketici elektroniği ürünleriyle teknoloji dünyasına damgasını vurmayı sürdüren Samsung, Wi-Fi özellikli Smart Camera serisinin yeni modeli EX2F'yi satışa sundu. F1.8 lensli EX1'de yakaladığı performansı bir adım daha öteye taşımak isteyen Samsung, EX2F'yi F1.4 lensle az ışıklı ortamlarda daha net fotoğraflar çekilebilmesi için tasarladı.

F1.4 24mm geniş açılı lensi ile yaygın kullanılan F2.8 fotoğraf makinelerine göre yaklaşık 4 kat daha fazla parlak fotoğraf çekme imkanı sunan EX2F, 1/1.7 inç, 12 megapiksel BSI CMOS sensör sayesinde de az ışıklı ortamlarda da yüksek performans sergileyebiliyor. Kameradaki tek yenilik bu değil; ayrıca lens sistemi 9 grupta 11 öğeden oluşuyor ve 4 asferik ile 2 yüksek reaktfi lens içerirken; doğal yoğunluk yani ND filtresine de yer verilmiş. Tüm bu lens sistemi sayesinde sensördeki ışık miktarı ve görüntü kalitesi %20, yakınlaştırma oranını ise %10 artması sağlanmış.

Sabit görüntü kaydındaki başarısını video performansında da gösteren EX2F, stereo ses ile 30 kare hızında 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilirken; Dual Capture özelliği ile hareketli ve sabit görüntü kaydını aynı anda yapabiliyor. Yani EX2F ile video çekimi yaparken aynı zamanda o sahne fotoğraf olarak çekilebiliyor.

3 inç boyutunda Swivel AMOLED ekranı ile enerjiye daha az ihtiyaç duyan EX2F, Wi-Fi bağlantı yeteneği sayesinde çekilen fotoğrafları bilgisayara ya da buluta otomatik olarak kaydedebilirken; ayrıca, Facebook ya da Picasa gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasını sağlıyor.Öte yandan kullanıcılar Mobile Link sayesinde EX2F ile akıllı telefonlar arasında sorunsuzca bağlantı kurabilirken; Remote Viewfinder uygulaması ile akıllı telefonlarının ekranını vizör olarak kullanarak farklı açılardan rahatlıkl fotoğraf çekebiliyorlar.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Dijital Görüntüleme Bölüm Başkanı Myoung Sup Han EX2F ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EX2F’i, kullanıcıların mükemmel fotoğraflar çekmek için gittiği her yere ağır ve hantal bir DSLR’yi taşımak zorunda olmadığını göstermek için geliştirdik. En iyi fotoğraflar hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıktığından, EX2F manüel kontrolü, şaşırtıcı bir parlaklığı ve kaliteli fotoğrafları her gün yanımızda taşıyabileceğimiz kadar küçük ve hafif bir gövdede sunuyor. Bu cihaz en iyi görüntü kalitesini, eksiksiz yaratıcılığı ve kontrolü bir arada görmek isteyen DLSR kullanıcıları için mükemmel bir kompakt yol arkadaşı olacak. Samsung’un öncü Wi-Fi teknolojisinin de eklenmesi, çekilen fotoğrafların doğrudan fotoğraf makinesinden paylaşılabileceği anlamına geliyor. Bu, yolunuz nereye düşerse düşsün, dilediğinizce fotoğraf çekme ve paylaşma özgürlüğünü veriyor"

Türkiyedeki geleceği şimdilik netleşmeyen EX2F'nin öne çıkan teknik özelliklerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.