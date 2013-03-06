Samsung'dan giriş seviyesine yönelik olarak Galaxy Pocket Neo geliyor

Geçtiğimiz ay Galaxy Fame ve Galaxy Young modelleriyle giriş segmentine yönelik akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, aynı hedef kitlesine yönelik olarak geliştirdiği Galaxy Pocket Neo ismini verdiği yeni akıllı telefonunu yakında tanıtacak.

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan lansman sonrasında hızlı bir şekilde dünya genelinde satışa sunulacak olan Galaxy Pocket Neo, temelde iki farklı alt modelden oluşacak. Bu iki modelden GT-5310, tek sim kart desteğine sahipken; GT-S5312 ise çift sim kart desteğiyle öne çıkacak. Bu fark dışında iki model de 3 inçlik ekranlarında QVGA çözünürlüğünde görüntü sağlarken; üzerinde 2 MP’lik kameraya sahip olacak ve 3G şebekelerine desteğin yanı sıra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı standartlarına da destekleyecek. Telefonda ayrıca A-GPS yongasının da bulunacağını belirtelim.

Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Young, Galaxy Fame ve daha tanıtılmamış Galaxy Star’dan sonra Samsung’un giriş seviyesindeki 4.akıllı telefonu olacak olan Galaxy Pocket Neo’nun işletim sistemi konusunda ise Android’in hangi sürümüyle satışa sunulacağı şimdilik belirsizliğini korumakta.

http://www.sammobile.com/2013/03/06/samsung-to-introduce-the-galaxy-pocket-neo-soon/