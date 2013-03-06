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Samsung'dan giriş seviyesine yönelik olarak Galaxy Pocket Neo geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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18
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan giriş seviyesine yönelik olarak Galaxy Pocket Neo geliyor

Geçtiğimiz ay Galaxy Fame ve Galaxy Young modelleriyle giriş segmentine yönelik akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, aynı hedef kitlesine yönelik olarak geliştirdiği Galaxy Pocket Neo ismini verdiği yeni akıllı telefonunu yakında tanıtacak.

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan lansman sonrasında hızlı bir şekilde dünya genelinde satışa sunulacak olan Galaxy Pocket Neo, temelde iki farklı alt modelden oluşacak. Bu iki modelden GT-5310, tek sim kart desteğine sahipken; GT-S5312 ise çift sim kart desteğiyle öne çıkacak. Bu fark dışında iki model de 3 inçlik ekranlarında QVGA çözünürlüğünde görüntü sağlarken; üzerinde 2 MP’lik kameraya sahip olacak ve 3G şebekelerine desteğin yanı sıra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı standartlarına da destekleyecek. Telefonda ayrıca A-GPS yongasının da bulunacağını belirtelim.

Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Young, Galaxy Fame ve daha tanıtılmamış Galaxy Star’dan sonra Samsung’un giriş seviyesindeki 4.akıllı telefonu olacak olan Galaxy Pocket Neo’nun işletim sistemi konusunda ise Android’in hangi sürümüyle satışa sunulacağı şimdilik belirsizliğini korumakta.


http://www.sammobile.com/2013/03/06/samsung-to-introduce-the-galaxy-pocket-neo-soon/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy pocket aldım sim kart yeri degişik benim sim kartım uymuyo telefonun sim girişine ne yapmam gerekiyo
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bana eksi veren şahsiyetlere !
size bu ürünü 2-3 kat daha pahalıya sunsalar
haliyle daha değerli der pıtış pıtış alırsınız !
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VoLVoXxX99 6 yıl
benim anlamadığım nokta şu. Giriş seviyesi Android telefon zaten oyunları adam gibi oynayamayacak bir donanımla geliyorsa WP8'li bir Lumia bundan daha iyi bir seçim olmaz mı?
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PwaGG 6 yıl
böyle cihazlarda pil ömrüne daha çok önem verilmesi lazım ayrıca tasarım hiç hoşuma gitmedi
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floydrose 6 yıl
Nokia Lumia serisinde her keseye göre telefon üretirken alkışlanıyor aynısını Samsung yaptığı zaman taşlanıyor. Nasıl bir mantık çözemedim.
Hız ve güncelleme ve android tabanlı olduğu için samsung
Kamera ve malzeme kalitesi vb.. istiyorsanız Lumia
Stabilite istiyorsanız Apple tercih edin
Neyin yarışını yapıyorsunuz arkadaşım.
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azteca 6 yıl
2013 yılında artık en düşük çözünürlük 320*480 olmalı.
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Dexstz 6 yıl floydrose
floydrose

Nokia Lumia serisinde her keseye göre telefon üretirken alkışlanıyor aynısını Samsung yaptığı zaman taşlanıyor. Nasıl bir mantık çözemedim.

Hız ve güncelleme ve android tabanlı olduğu için samsung

Kamera ve malzeme kalitesi vb.. istiyorsanız Lumia

Stabilite istiyorsanız Apple tercih edin

Neyin yarışını yapıyorsunuz arkadaşım.

+1
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darknesss45 6 yıl
hatirlatma qvga 240*320 cozunurluk
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Red_devil33 6 yıl
Bence en doğrusunu yapıyor samsung , satışlar ortada!!!
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TheLoft 6 yıl
aliosman2323
her gün yeni model çıkıyo acaba samsung mühendislerine sorsak tek tek sayabilirlermi modelleri :)

Yo ne olacaktı acaba, sana mı soracaklardı?
her keseye her isteyene farklı segmentte farklı cihaz çıkartıyorlar. sen dilediğini alırsın başkası bunu alır. sürekli yeni model çıkarttığı için kendince laf çaktığını sanan sizler bi bitmediniz amk.
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Vasto Lorde 6 yıl TheLoft
TheLoft
aliosman2323
her gün yeni model çıkıyo acaba samsung mühendislerine sorsak tek tek sayabilirlermi modelleri :)

Yo ne olacaktı acaba, sana mı soracaklardı?
her keseye her isteyene farklı segmentte farklı cihaz çıkartıyorlar. sen dilediğini alırsın başkası bunu alır. sürekli yeni model çıkarttığı için kendince laf çaktığını sanan sizler bi bitmediniz amk.

Zaten herkese gore her keseye gore telefon var. Her ay 2-3 tane giris seviyesi telefon cikartiyo hepsi ayni tip ayni donanim. Ne geregi var? Hadi 6 ayda bir yilda bir cikarsa anlarimda ayda bir telefon cikartiyo
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Firaristt 6 yıl
her cihaza aynı arayüz ve tasarımı kullandığı sürece Samsung üst seviyede kan kaybedecektir. Büyümesinden belki daha az olur ama özgünlüğünü kaybediyor. S3 ile başladı ve bütün cihazlara aynı tasarımı, arayüzü kullanmaya başladı. Bir yerden sonra can sıkmaya başlıyor. Tamam arayüzü başka cihazlara da koy da o zaman da en üst modelini güncelle, geliştir ki üst seviye olan cihazın bir farkı olsun. Samsung'un bu gidişatını hiç beğenmiyorum. HTC'e, Sony'e ve diğerlerine yeri geldiğinde lafı koyuyoruz da Samsung da hiç az değil. O telefonun 3-5 katı fiyata aldığım telefonun farkı bu kadar az olmamalı.
S3 iyi güzel, hızlı güncelleniyor ama yazılımsal olarak şu anda alt modellerden bir farkı yok. Donanım haricinde gözümdeki yerini koruyamadı. Yazılımsal olarak diğer alt model cihazlarla aynı, tasarım olarak benzer olan bir cihazı ayıran boyutundan ve donanımından başka şeylerle de ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ya da alt modellere bu yazılımı veriyorlarsa S3'ü de aynı oranda geliştirmeleri lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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psyshock 6 yıl Firaristt
Firaristt

her cihaza aynı arayüz ve tasarımı kullandığı sürece Samsung üst seviyede kan kaybedecektir. Büyümesinden belki daha az olur ama özgünlüğünü kaybediyor. S3 ile başladı ve bütün cihazlara aynı tasarımı, arayüzü kullanmaya başladı. Bir yerden sonra can sıkmaya başlıyor. Tamam arayüzü başka cihazlara da koy da o zaman da en üst modelini güncelle, geliştir ki üst seviye olan cihazın bir farkı olsun. Samsung'un bu gidişatını hiç beğenmiyorum. HTC'e, Sony'e ve diğerlerine yeri geldiğinde lafı koyuyoruz da Samsung da hiç az değil. O telefonun 3-5 katı fiyata aldığım telefonun farkı bu kadar az olmamalı.

S3 iyi güzel, hızlı güncelleniyor ama yazılımsal olarak şu anda alt modellerden bir farkı yok. Donanım haricinde gözümdeki yerini koruyamadı. Yazılımsal olarak diğer alt model cihazlarla aynı, tasarım olarak benzer olan bir cihazı ayıran boyutundan ve donanımından başka şeylerle de ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ya da alt modellere bu yazılımı veriyorlarsa S3'ü de aynı oranda geliştirmeleri lazım.

4.2.1 le s3 arayüzü güncellenicek bildiğim kadarıyla ama çok birşey değişmiycektir s4 diye sızan farklı arayüzlü telefon 4.2.1 li s3 çıktı bazı farklar vardı
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mert1907 6 yıl
Neden hep görsellerdeki saat 12:45 merak ettim dogrusu.
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londoner23 6 yıl mert1907
mert1907

Neden hep görsellerdeki saat 12:45 merak ettim dogrusu.


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