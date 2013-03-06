Samsung'dan giriş seviyesine yönelik olarak Galaxy Pocket Neo geliyor

Geçtiğimiz ay Galaxy Fame ve Galaxy Young modelleriyle giriş segmentine yönelik akıllı telefonlarını tanıtan Samsung, aynı hedef kitlesine yönelik olarak geliştirdiği Galaxy Pocket Neo ismini verdiği yeni akıllı telefonunu yakında tanıtacak.
Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan lansman sonrasında hızlı bir şekilde dünya genelinde satışa sunulacak olan Galaxy Pocket Neo, temelde iki farklı alt modelden oluşacak. Bu iki modelden GT-5310, tek sim kart desteğine sahipken; GT-S5312 ise çift sim kart desteğiyle öne çıkacak. Bu fark dışında iki model de 3 inçlik ekranlarında QVGA çözünürlüğünde görüntü sağlarken; üzerinde 2 MP’lik kameraya sahip olacak ve 3G şebekelerine desteğin yanı sıra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı standartlarına da destekleyecek. Telefonda ayrıca A-GPS yongasının da bulunacağını belirtelim.
Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Young, Galaxy Fame ve daha tanıtılmamış Galaxy Star’dan sonra Samsung’un giriş seviyesindeki 4.akıllı telefonu olacak olan Galaxy Pocket Neo’nun işletim sistemi konusunda ise Android’in hangi sürümüyle satışa sunulacağı şimdilik belirsizliğini korumakta.
http://www.sammobile.com/2013/03/06/samsung-to-introduce-the-galaxy-pocket-neo-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
size bu ürünü 2-3 kat daha pahalıya sunsalar
haliyle daha değerli der pıtış pıtış alırsınız !
Hız ve güncelleme ve android tabanlı olduğu için samsung
Kamera ve malzeme kalitesi vb.. istiyorsanız Lumia
Stabilite istiyorsanız Apple tercih edin
Neyin yarışını yapıyorsunuz arkadaşım.
+1
Yo ne olacaktı acaba, sana mı soracaklardı?
her keseye her isteyene farklı segmentte farklı cihaz çıkartıyorlar. sen dilediğini alırsın başkası bunu alır. sürekli yeni model çıkarttığı için kendince laf çaktığını sanan sizler bi bitmediniz amk.
Zaten herkese gore her keseye gore telefon var. Her ay 2-3 tane giris seviyesi telefon cikartiyo hepsi ayni tip ayni donanim. Ne geregi var? Hadi 6 ayda bir yilda bir cikarsa anlarimda ayda bir telefon cikartiyo
S3 iyi güzel, hızlı güncelleniyor ama yazılımsal olarak şu anda alt modellerden bir farkı yok. Donanım haricinde gözümdeki yerini koruyamadı. Yazılımsal olarak diğer alt model cihazlarla aynı, tasarım olarak benzer olan bir cihazı ayıran boyutundan ve donanımından başka şeylerle de ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ya da alt modellere bu yazılımı veriyorlarsa S3'ü de aynı oranda geliştirmeleri lazım.
4.2.1 le s3 arayüzü güncellenicek bildiğim kadarıyla ama çok birşey değişmiycektir s4 diye sızan farklı arayüzlü telefon 4.2.1 li s3 çıktı bazı farklar vardı