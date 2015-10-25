Samsung'dan iki Galaxy S7 Edge modeli iddiası

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 4 ile birlikte sınırlı sayıda ve biraz da nabız yoklama maksadıyla piyasaya sürülen Edge adındaki kavisli ekranlı akıllı telefon konsepti, tüketiciden ilgi görünce artık Samsung'un mevcut serileri arasındaki yerini aldı. Bundan böyle her yıl Edge telefonlarını görmek mümkün olacak.
Bu yıl hem Galaxy S6 hem de Galaxy Note 5 amiral gemi modelleri ile birlikte iki Edge akıllı telefonu tanıtılmıştı. Gelecek yıl ise bu sayı biraz daha artabilir zira Samsung'un planlarında iki farklı Galaxy S7 Edge versiyonu bulunuyor.
Daha önce de Samsung'un kavisli ekran üretimi yapan tesislerine yatırımı artırdığı ve aylık 8 milyon panel üretecek seviyeye getirdiği gündeme gelmişti. Galaxy S6 Edge ve Edge Plus modellerinde bu tür bir aylık satışa ulaşmak pek mümkün değil ancak Samsung'un Galaxy S7 için hazırlık yaptığı açıkça görülüyor.
Detaylar net olmamakla birlikte 5.2 inçlik tek kenardan kavisli, 5.7 inçlik iki ekrandan kavisli Galaxy S7 Edge telefonlarının Galaxy S7 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Böylece aynı anda 3 Galaxy S7 versiyonu piyasaya sürülmüş olacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy S6'nın Edge versiyonları uzun bir arayla piyasaya çıkmıştı.
Samsung'un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak tüketicilerin kavisli ekranlara daha fazla ilgi gösterdiği açık. Uygulama desteği ile birlikte standart ekranlı telefonlardan daha fazla işlevsel olan kavisli ekranlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım alacak zira BalckBerry Priv akıllı telefonu da iki ekrandan kavisle geliyor.
Galaxy S7 amiral gemi modeli için bunun haricinde Snapdragon 820 veya özelleştirilmiş Exynos 8890 yongaseti, 2K ekran, 20MP çözünürlüğünde kamera, USB Type-C ve Synaptics'in ClearForce adındaki Force Touch benzeri dokunmatik teknolojisinin yer alacağı iddiaları mevcut. Cihazın 19 Ocak 2016 tarihinde tanıtılması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-may-launch-two-Galaxy-S7-edge-versions-at-once-with-different-screen-diagonals_id75032 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam bırakın gelişsin teknoloji, yenilerini sunsunlar. hiç kimse 6 ayda bir telefon almak zorunda değil. benim anlayışıma göre aldığımız bir telefon eğer extrame kullanıcısı iseniz 2 sene rahatlıkla götürüyor ve 3 sene de rahatlıkla götürür. hala çevremde s2 kullanan arkadaşlarım var ve benim de ilk akıllı telefonum ve çok memundum. onlar da s2 ile internete girip çıkabiliyorlar. yani 6 ayda bir değiştirmek zorunda değiliz.
Her sene telefon değiştirmenin hiçbir anlamı yok ki. S6 gibi bir amiral gemisi telefon aldıysanız sizi en az 3-4 sene götürür.
Adamlar her sene S serisi telefon çıkaracak bunun bilincinde olarak satın almak lazım. Tabi arada binbir tane orta ve düşük seviye model çıkıyor. Ama S serisi seneden seneye.
Yaz sonuna fiyatları düşecek ve S7 alacaksınız, S8 haberleri çıkacak. Bu olay böyle. Çıktığı anda alsanız fazladan 600tl kitleyecekler.
Mobil platformlara genel olarak değinirsek malesef oyunlar cihazlarla orantılı ilerleyemiyor. İyi grafikli olan belli başlı birkaç oyun var, onların da içi boş. İçi boş derken hikaye yok, detay yok, içerik yok, seslendirme yok...
İçi dolu oyunlar yine PC'den ve konsollardan port edilen oyunlar(san andreas gibi) oluyor. Durum böyleyken her sene telefon değiştirmek dış kasaya verilen paradan ibaret denebilir.
Hele ki benim gibi cep telefonunda oyun oynamayı çok sevmeyen biriyseniz çok çok uzun süre ömrü oluyor telefonların.
Bilmiyorum ben uzunca süre iphone 4s kullandım ve halen her işimi görüyordu, ekranın küçük olması gelişen messenger uygulamaları konusunda sıkıntı yarattı sadece.
O yüzden edge plus'a geçtim 3-4 sene de bunu kullanırım. Zira bu süre içinde çalıştıramayacağı uygulama olmayacağına eminim.
İlla para batıyor da harcamak istiyorsam ileride giderim pc'ye ekran kartına yatırım yaparım hiç olmazsa adam gibi oyun oynarım diye düşünüyorum.
Ki ekran kartımı da 3 senedir tam performans kullanıyorum, halen herşey very high kalite ve akıcı.