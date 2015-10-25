Samsung'dan iki Galaxy S7 Edge modeli iddiası

Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 4 ile birlikte sınırlı sayıda ve biraz da nabız yoklama maksadıyla piyasaya sürülen Edge adındaki kavisli ekranlı akıllı telefon konsepti, tüketiciden ilgi görünce artık Samsung'un mevcut serileri arasındaki yerini aldı. Bundan böyle her yıl Edge telefonlarını görmek mümkün olacak.





Bu yıl hem Galaxy S6 hem de Galaxy Note 5 amiral gemi modelleri ile birlikte iki Edge akıllı telefonu tanıtılmıştı. Gelecek yıl ise bu sayı biraz daha artabilir zira Samsung'un planlarında iki farklı Galaxy S7 Edge versiyonu bulunuyor.





Daha önce de Samsung'un kavisli ekran üretimi yapan tesislerine yatırımı artırdığı ve aylık 8 milyon panel üretecek seviyeye getirdiği gündeme gelmişti. Galaxy S6 Edge ve Edge Plus modellerinde bu tür bir aylık satışa ulaşmak pek mümkün değil ancak Samsung'un Galaxy S7 için hazırlık yaptığı açıkça görülüyor.





Detaylar net olmamakla birlikte 5.2 inçlik tek kenardan kavisli, 5.7 inçlik iki ekrandan kavisli Galaxy S7 Edge telefonlarının Galaxy S7 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Böylece aynı anda 3 Galaxy S7 versiyonu piyasaya sürülmüş olacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy S6'nın Edge versiyonları uzun bir arayla piyasaya çıkmıştı.





Samsung'un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak tüketicilerin kavisli ekranlara daha fazla ilgi gösterdiği açık. Uygulama desteği ile birlikte standart ekranlı telefonlardan daha fazla işlevsel olan kavisli ekranlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım alacak zira BalckBerry Priv akıllı telefonu da iki ekrandan kavisle geliyor.





Galaxy S7 amiral gemi modeli için bunun haricinde Snapdragon 820 veya özelleştirilmiş Exynos 8890 yongaseti, 2K ekran, 20MP çözünürlüğünde kamera, USB Type-C ve Synaptics'in ClearForce adındaki Force Touch benzeri dokunmatik teknolojisinin yer alacağı iddiaları mevcut. Cihazın 19 Ocak 2016 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-may-launch-two-Galaxy-S7-edge-versions-at-once-with-different-screen-diagonals_id75032