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Samsung'dan iki Galaxy S7 Edge modeli iddiası

Samsung'un kavisli ekranlara olan ilgisi büyüyor. İlk etapta pek tutmayan konsept özellikle Galaxy Note Edge ile tüketicinin gönlünü fethetmeyi başardı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan iki Galaxy S7 Edge modeli iddiası

Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 4 ile birlikte sınırlı sayıda ve biraz da nabız yoklama maksadıyla piyasaya sürülen Edge adındaki kavisli ekranlı akıllı telefon konsepti, tüketiciden ilgi görünce artık Samsung'un mevcut serileri arasındaki yerini aldı. Bundan böyle her yıl Edge telefonlarını görmek mümkün olacak.

Bu yıl hem Galaxy S6 hem de Galaxy Note 5 amiral gemi modelleri ile birlikte iki Edge akıllı telefonu tanıtılmıştı. Gelecek yıl ise bu sayı biraz daha artabilir zira Samsung'un planlarında iki farklı Galaxy S7 Edge versiyonu bulunuyor. 

Daha önce de Samsung'un kavisli ekran üretimi yapan tesislerine yatırımı artırdığı ve aylık 8 milyon panel üretecek seviyeye getirdiği gündeme gelmişti. Galaxy S6 Edge ve Edge Plus modellerinde bu tür bir aylık satışa ulaşmak pek mümkün değil ancak Samsung'un Galaxy S7 için hazırlık yaptığı açıkça görülüyor. 

Detaylar net olmamakla birlikte 5.2 inçlik tek kenardan kavisli, 5.7 inçlik iki ekrandan kavisli Galaxy S7 Edge telefonlarının Galaxy S7 ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Böylece aynı anda 3 Galaxy S7 versiyonu piyasaya sürülmüş olacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy S6'nın Edge versiyonları uzun bir arayla piyasaya çıkmıştı. 

Samsung'un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak tüketicilerin kavisli ekranlara daha fazla ilgi gösterdiği açık. Uygulama desteği ile birlikte standart ekranlı telefonlardan daha fazla işlevsel olan kavisli ekranlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım alacak zira BalckBerry Priv akıllı telefonu da iki ekrandan kavisle geliyor. 

Galaxy S7 amiral gemi modeli için bunun haricinde Snapdragon 820 veya özelleştirilmiş Exynos 8890 yongaseti, 2K ekran, 20MP çözünürlüğünde kamera, USB Type-C ve Synaptics'in ClearForce adındaki Force Touch benzeri dokunmatik teknolojisinin yer alacağı iddiaları mevcut. Cihazın 19 Ocak 2016 tarihinde tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-may-launch-two-Galaxy-S7-edge-versions-at-once-with-different-screen-diagonals_id75032 Yorum Yaz
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mmnder16 4 yıl en beğenilen
Spiderhip
19 Ocak 2016da tanıtılacak. Haydiii S6 nın da modası geçti şimdi, 18 Ocakta satmak lazım, tanıtılınca fiyatı düşer S6 nın :P. Neyseki 6 ayda bir telefon yenileyenlerden değilim. Pcler bu kadar tutmadı yahu. Demek ki taşınabilir, gösterilebilir olmayınca 6 ayda bir 2000 lira vermeye gerek olmuyor. Çünkü düşünüyorum 6 ayda bir 1000-2000 lira pc ye veriliyor olsa, her evde süper mega pc ler olurdu. Yani öyle telefonlardaki gibi 1gb ram arttırmak için değil, baya ciddi artışları sağlardı.

hocam bırakın gelişsin teknoloji, yenilerini sunsunlar. hiç kimse 6 ayda bir telefon almak zorunda değil. benim anlayışıma göre aldığımız bir telefon eğer extrame kullanıcısı iseniz 2 sene rahatlıkla götürüyor ve 3 sene de rahatlıkla götürür. hala çevremde s2 kullanan arkadaşlarım var ve benim de ilk akıllı telefonum ve çok memundum. onlar da s2 ile internete girip çıkabiliyorlar. yani 6 ayda bir değiştirmek zorunda değiliz.
Spiderhip19 Ocak 2016da tanıtılacak. Haydiii S6 nın da modası geçti şimdi, 18 Ocakta satmak lazım, tanıtılınca fiyatı düşer S6 nın :P. Neyseki ...
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Qonrul 4 yıl
Sd kart da olması lazım artık. Nedir bu iphone özentisi
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Umutcan 4 yıl Spiderhip
Spiderhip

19 Ocak 2016'da tanıtılacak. Haydiii S6 nın da modası geçti şimdi, 18 Ocakta satmak lazım, tanıtılınca fiyatı düşer S6 nın :P. Neyseki 6 ayda bir telefon yenileyenlerden değilim. Pc'ler bu kadar tutmadı yahu. Demek ki taşınabilir, gösterilebilir olmayınca 6 ayda bir 2000 lira vermeye gerek olmuyor. Çünkü düşünüyorum 6 ayda bir 1000-2000 lira pc ye veriliyor olsa, her evde süper mega pc ler olurdu. Yani öyle telefonlardaki gibi 1gb ram arttırmak için değil, baya ciddi artışları sağlardı.

Her sene telefon değiştirmenin hiçbir anlamı yok ki. S6 gibi bir amiral gemisi telefon aldıysanız sizi en az 3-4 sene götürür.
Adamlar her sene S serisi telefon çıkaracak bunun bilincinde olarak satın almak lazım. Tabi arada binbir tane orta ve düşük seviye model çıkıyor. Ama S serisi seneden seneye.
Yaz sonuna fiyatları düşecek ve S7 alacaksınız, S8 haberleri çıkacak. Bu olay böyle. Çıktığı anda alsanız fazladan 600tl kitleyecekler.

Mobil platformlara genel olarak değinirsek malesef oyunlar cihazlarla orantılı ilerleyemiyor. İyi grafikli olan belli başlı birkaç oyun var, onların da içi boş. İçi boş derken hikaye yok, detay yok, içerik yok, seslendirme yok...
İçi dolu oyunlar yine PC'den ve konsollardan port edilen oyunlar(san andreas gibi) oluyor. Durum böyleyken her sene telefon değiştirmek dış kasaya verilen paradan ibaret denebilir.
Hele ki benim gibi cep telefonunda oyun oynamayı çok sevmeyen biriyseniz çok çok uzun süre ömrü oluyor telefonların.
Bilmiyorum ben uzunca süre iphone 4s kullandım ve halen her işimi görüyordu, ekranın küçük olması gelişen messenger uygulamaları konusunda sıkıntı yarattı sadece.
O yüzden edge plus'a geçtim 3-4 sene de bunu kullanırım. Zira bu süre içinde çalıştıramayacağı uygulama olmayacağına eminim.
İlla para batıyor da harcamak istiyorsam ileride giderim pc'ye ekran kartına yatırım yaparım hiç olmazsa adam gibi oyun oynarım diye düşünüyorum.
Ki ekran kartımı da 3 senedir tam performans kullanıyorum, halen herşey very high kalite ve akıcı.
Spiderhip19 Ocak 2016'da tanıtılacak. Haydiii S6 nın da modası geçti şimdi, 18 Ocakta satmak lazım, tanıtılınca fiyatı düşer S6 nın :P. ...
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Hakanonur 4 yıl
Galaxy s6 yı 20 gün önce Almanya dan aldım.(mediamarkt) 1300tl tutarında euroya. Türkiyede 131.5tl de pasaporta kayıt için bayıldım. 1431.5 tl ye geldi Türkcell hala 2500 tl ye inatla satmaya çalışıyor bu telefonu serbest piyasada ise 1950tl tek artısı 2 yıl garantisi olması. Biz 1 sene uluslar arası garantili aldık telefon taş gibi bişey olursa düşerse zaten garanti geçersiz. artı türkiyeden alsam 550tl den fazla para verecektim. Her türk vatandaşına tavsiyem imkanları varsa kıbrısa çıkıp pasaport kayıt ettirme hakkı elde etsinler. Üstelik pasaport da gerekmiyor kıbrısa kimlik yeterli :) Türkiyeden telefon alınmaz. Sebebi yukarıdaki fahiş rakamlardır.
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aycibin 4 yıl
sd kart yok,değişen pil yok,bir de 5.2" olanda batarya 2400mah derler.yeme de yanında yat
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serafon 4 yıl
swat882
Sd kart ve batarya çıkmıyor sa, bir daha asla samsung almam

yakında sim card da çıkmayacak sonra gitgide implantlar, kölelik bunu gerektiriyor!
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swat882 4 yıl
Sd kart ve batarya çıkmıyor sa, bir daha asla samsung almam
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Ersin ÇAKI 4 yıl swat882
swat882
Sd kart ve batarya çıkmıyor sa, bir daha asla samsung almam

İphone al.
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V4LKyR 4 yıl
Ekranın tam ortasına da içe doğru bir kavis koysun da kendimize gelelim. Veya komple kavisli telefon yapsın. Kavis satsın kavis. Kavis kavis kavis.
Avis ise bir araç kiralama firmasıdır.
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kadirirdem 4 yıl
Tek kenarli ekran satmaz bu 1 2. Side micro sd artik geri gelmeli....
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arel.gr 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

Tek kenarli ekran satmaz bu 1 2. Side micro sd artik geri gelmeli....

@kadirirdem

usta, hosgerigeldin !
nedendi bu olumsuz hal ?
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Sharparrow 4 yıl
chip sitesinde ise note 4 edge tutulmadı şeklinde haber okumuştum..
siz iki sitede teknoloji sitesi değilmisiniz? nasıl oluyorda ikinizde farklı şeyleer söylüyorsunuz? ya haber metni oluşturmak üzere oturup nasıl edebi devrik cümlelerle bir paragraf oluştururum diye düşünmeden yazıyorsunuz yada bunu önce araştırıp öyle yazıyorsunuz. ikinizden biri hatalı çünkü... ama chiptekilerin yurt dışı kaynakları sağlam diye biliyorum.. kesin metni yazarken edebiyat yapıyım dedin, başka birşey gelmiyor aklıma.. Şimdi baktım haberi ekrem yazmış. demektir ki kafadan güzel bir cümle olsun diye sallamıştır. nereden oturupta araştırma yapacakta ona göre yazacak.. hadi ordan be.. apple fanboyu ekrem???
teehh...
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Redunay 4 yıl
Şaşırt bizi samsung
Şaşırtamadı
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darkdiva 4 yıl
O telefon Ocak ayinda tanıtılmaz. Her sene aynı haber çıkıyor. S3 ten beri s serisi ocakta tanıtılacak haberi çıkıyor ama boş. Bu da öyle olacak. Edge modellerinin şekli bence tasarım harikası.
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lido 4 yıl
Edge gerçekten çok şık cihaz kılıfsız kullanırsan ama bu kenar kavislerdeki fonksiyon olayını ben lg v10 daki üst satır da daha çok beğendim
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fuujitsu 4 yıl
Tek kenardan kavisli model sıkıntı bence, iki kenarında kavisli olması lazım.
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