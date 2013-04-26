Samsung'dan ilk çeyrekte 6.4 milyar dolar net kar





Pek çok tüketici elektroniği sektöründe liderliği elinde bulunduran Samsung, gelirlerini de her geçen çeyrek mali yılda bir miktar daha artırıyor. Firmanın son çeyrek tabloları da analizleri yanıltmadı.





Samsung tarafından yapılan duyuruya göre firma, yılın ilk çeyreğinde grup olarak 47.6 milyar dolarlık gelir elde etti. Faaliyet karı 7.9 milyar dolar olurken, net kar ise 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde net kar 4.95 milyar dolar şeklindeydi.





Yılın ilk çeyreği genelde durgun dönem olarak görülse de Samsung mobil cihaz satışlarını dengede tutmayı başardı ve mobil bölüm 28.6 milyar dolarlık satış yaptı. Yonga bölümü 7.6 milyar dolar gelir elde ederken, panel bölümü de 7.2 milyar dolar yaklaşık gelir elde etti.





Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri büyümeye en büyük katkıyı yaparken, tabletlere olan talep de yıl bazında yüzde 30 artış gösterdi. Firma ikinci çeyrekte akıllı telefon satışlarında büyük bir yükseliş beklemiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren yine yükseliş yaşanacağı tahmin ediliyor.





Firma sevkiyat rakamlarını açıklamasa da son yapılan analizler, firmanın satış bazında yüzde 9 büyüme sağlarken, 65 milyon akıllı telefon sevkiyatına imza attığını dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-official-numbers-say-28.6-billion-in-mobile-sales-for-Q1_id42370