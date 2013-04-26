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Samsung'dan ilk çeyrekte 6.4 milyar dolar net kar

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan ilk çeyrekte 6.4 milyar dolar net kar

Pek çok tüketici elektroniği sektöründe liderliği elinde bulunduran Samsung, gelirlerini de her geçen çeyrek mali yılda bir miktar daha artırıyor. Firmanın son çeyrek tabloları da analizleri yanıltmadı.

Samsung tarafından yapılan duyuruya göre firma, yılın ilk çeyreğinde grup olarak 47.6 milyar dolarlık gelir elde etti. Faaliyet karı 7.9 milyar dolar olurken, net kar ise 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde net kar 4.95 milyar dolar şeklindeydi. 

Yılın ilk çeyreği genelde durgun dönem olarak görülse de Samsung mobil cihaz satışlarını dengede tutmayı başardı ve mobil bölüm 28.6 milyar dolarlık satış yaptı. Yonga bölümü 7.6 milyar dolar gelir elde ederken, panel bölümü de 7.2 milyar dolar yaklaşık gelir elde etti. 

Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri büyümeye en büyük katkıyı yaparken, tabletlere olan talep de yıl bazında yüzde 30 artış gösterdi. Firma ikinci çeyrekte akıllı telefon satışlarında büyük bir yükseliş beklemiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren yine yükseliş yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Firma sevkiyat rakamlarını açıklamasa da son yapılan analizler, firmanın satış bazında yüzde 9 büyüme sağlarken, 65 milyon akıllı telefon sevkiyatına imza attığını dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-official-numbers-say-28.6-billion-in-mobile-sales-for-Q1_id42370 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Celtic Warrior 6 yıl
M0SCHIN0
samsung tuketicinin ilgisini çok iyi çekmeyi başarıyor.

Katılıyorum çeşitlilik çok. Birazcık Sony, Birazcık Apple, Birazcık da başka markalardan. Vallahi takdir ediyorum bu şirketi. Pazarlama konusunda çok iyiler.
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Dexstz 6 yıl

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R.V.PERSİE 6 yıl
Samsung kazanıyo abi
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DennisLars 6 yıl
samsung tuketicinin ilgisini çok iyi çekmeyi başarıyor.
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darkaura 6 yıl
QuantumVM
Nokia da 150 yıl önce ilk kurulduğunda kereste şirketiymiş

acaba turkiyede 100 yillik bir tane sirket varmi. yurtdisindaki dev sirketlere bakinca nerdiyse hepsinin gecmisi 100yila dayaniyor, geciyor. demekki isin sirri kurumsallasma. bizde zayif olan bir sey
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interwap 6 yıl
Çoğu benzer şirket bunun yarısı ciro yapamazken adamlar net kar yapmış.
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QuantumVM 6 yıl
Nokia da 150 yıl önce ilk kurulduğunda kereste şirketiymiş
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spenks 6 yıl
depeche35
Domates satmakla olmuyor bu devirde ! Keşke biz de yapsak !

Samsung da zamanında böyle başladı gerçekten :)
samsung.com/...
1 Mart 1938 tarihinde kurucu başkan Byung-Chull Lee, 30.000 won ile Taegu, Kore'de şirketi kurdu.
Şirket ilk başlarda esas olarak, Mançurya ve Pekin'e kurutulmuş Kore balıkları, sebzeler ve meyveler ihraç ediyordu. Korece adı "üç yıldız" anlamına gelen Samsung, on yılı az aşan bir süre içerisinde, kendi un değirmenleri ile şekerleme makinelerine, kendi üretim ve satış operasyonlarına sahip oldu; bugün hala aynı adı taşıyan modern bir küresel şirkete dönüştü.
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carman1tr 6 yıl
Samsungun icinde olmadıgı sektör yok gibi. Ve hepsinde varlığını ispatlamış durumda.
Bu firmayı takdir etmekten başka birsey yapılamaz.
Umarım bizim ülkeden de benzer bir hikaye çıkar. Keske çıksa
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hazarRS 6 yıl
Adamların ürünleri, pazarlaması, desteği vs çok iyi. Belli ki çok akıllı insanlar çok çalışıyorlar bu kadar başarılı olmak için. Ben de samsung kullanıyorum ve çok memnunum ancak körü körüne 'her kuruşum helal olsun adamlara' dememek lazım. Çünkü ellerinde olsa cebimizdeki her kuruşu alır bu şirketler. O yüzden 'takdir et, taraftarı olma' tavrında olmak gerekiyor.
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depeche35 6 yıl
Domates satmakla olmuyor bu devirde ! Keşke biz de yapsak !
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godless turtle 6 yıl
Samsung, muhtemelen ülke kurabilecek para ve teknolojiye sahiptir. :)
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