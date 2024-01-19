TurkNet’e yüzde 30 oranında zam geldi: İşte yeni fiyat

TurkNet internet fiyatı ne kadar?
Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre TurkNet internet fiyatı 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte firmanın tek fiyat politikasında ise bir değişiklik yok. Dolayısıyla altyapınızın desteklediği hız ne kadar olursa olsun ödeyeceğiniz ücrette bir değişiklik olmayacak. TurkNet GigaFiber için de bu fiyat geçerli.
Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz!”
12 Ay Sabit Fiyat kampanyası
TurkNet’in belirttiği gibi 12 ay sabit fiyat hizmeti eski fiyattan, yani 299,90 TL’den kısa süreliğine devam ediyor. Eğer halihazırda TurkNet abonesiyseniz 31 Ocak’a kadar Online İşlemler Merkezi’ne giriş yaparak Sabit Fiyat kampanyasından yararlanabilirsiniz. Sabit fiyat kampanyasında da bir taahhüt bulunmadığını ve dilediğiniz zaman iptal ederek kullanmadığınız ayların ücretini geri alabileceğinizi de belirtelim. Bu kampanyada 6 ay taksit imkanı da mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.