TurkNet’e yüzde 30 oranında zam geldi: İşte yeni fiyat

Tam Boyutta Gör Taahhütsün ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet fiyatı kısa bir süre önce zamlandı. Zam ile birlikte TurkNet fiyatı 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Zam oranı yaklaşık olarak yüzde 30 düzeyinde oldu.

TurkNet internet fiyatı ne kadar?

Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre TurkNet internet fiyatı 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte firmanın tek fiyat politikasında ise bir değişiklik yok. Dolayısıyla altyapınızın desteklediği hız ne kadar olursa olsun ödeyeceğiniz ücrette bir değişiklik olmayacak. TurkNet GigaFiber için de bu fiyat geçerli.

Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz!”

12 Ay Sabit Fiyat kampanyası

TurkNet’in belirttiği gibi 12 ay sabit fiyat hizmeti eski fiyattan, yani 299,90 TL’den kısa süreliğine devam ediyor. Eğer halihazırda TurkNet abonesiyseniz 31 Ocak’a kadar Online İşlemler Merkezi’ne giriş yaparak Sabit Fiyat kampanyasından yararlanabilirsiniz. Sabit fiyat kampanyasında da bir taahhüt bulunmadığını ve dilediğiniz zaman iptal ederek kullanmadığınız ayların ücretini geri alabileceğinizi de belirtelim. Bu kampanyada 6 ay taksit imkanı da mevcut.

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

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