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    Anlık Bildirim

    TurkNet’e yüzde 30 oranında zam geldi: İşte yeni fiyat

    TurkNet internet fiyatı yaklaşık olarak yüzde 30 oranında yükseldi. TurkNet abonelik fiyatı fiyat artışından sonra aylık 299 TL yerine 399 TL’ye yükseldi. 12 ay sabit fiyat fırsatı ise devam ediyor.
    TurkNet’e yüzde 30 oranında zam geldi: İşte yeni fiyat Tam Boyutta Gör
    Taahhütsün ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet fiyatı kısa bir süre önce zamlandı. Zam ile birlikte TurkNet fiyatı 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Zam oranı yaklaşık olarak yüzde 30 düzeyinde oldu.

    TurkNet internet fiyatı ne kadar?

    Kullanıcılara gönderilen ve TurkNet Forum’da paylaşılan bilgilendirmeye göre TurkNet internet fiyatı 19 Ocak 2024 itibariyle 299 TL’den 399,90 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte firmanın tek fiyat politikasında ise bir değişiklik yok. Dolayısıyla altyapınızın desteklediği hız ne kadar olursa olsun ödeyeceğiniz ücrette bir değişiklik olmayacak. TurkNet GigaFiber için de bu fiyat geçerli.

    Yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz!”

    12 Ay Sabit Fiyat kampanyası

    TurkNet’in belirttiği gibi 12 ay sabit fiyat hizmeti eski fiyattan, yani 299,90 TL’den kısa süreliğine devam ediyor. Eğer halihazırda TurkNet abonesiyseniz 31 Ocak’a kadar Online İşlemler Merkezi’ne giriş yaparak Sabit Fiyat kampanyasından yararlanabilirsiniz. Sabit fiyat kampanyasında da bir taahhüt bulunmadığını ve dilediğiniz zaman iptal ederek kullanmadığınız ayların ücretini geri alabileceğinizi de belirtelim. Bu kampanyada 6 ay taksit imkanı da mevcut.

    12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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