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Samsung'dan kablosuz şarj özelliğine sahip monitörler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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9
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan kablosuz şarj özelliğine sahip monitörler
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil cihazları hedef alarak geliştirdiği dünyanın ilk kablosuz şarj özellikli monitörleri S24E370DL ve S27E370DS'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Samsung'un yeni monitörlerinin şimdiye kadar gördüklerimizden en büyük farkları akıllı telefonları ve Qi destekli mobil cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor olmaları. Bu işlemi bacak desteğine yerleştirilen özel bölümden gerçekleştiren ürünler, bu sayede bilgisayar başında uzun zaman geçirenleri kablo derdinden kurtarıyor ve büyük bir kullanım kolaylığı vaat ediyor.
Teknik detaylara baktığımız zaman hazırlanan monitörlerden S24E370DL 24-inç, S27E370DS ise 27-inç panel boyutuyla gelirken, 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuluyor ve Nvidia'nın G-Sync'e karşı geliştirilen AMD FreeSync teknolojisiyle oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarını ortadan kaldırılarak çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.
178 derece görüş açısı bulunan yeni monitörler, PLS panellerinde griden griye 4ms tepki süresi ortaya koyuyor ve Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 10'a da destek veriyorlar. Parlaklık değeri 250 cd/m2 ile 300 cd/m2 seviyesinde yer alırken, monitörlerde 1 adet HDMI (1.4), 1 adet DisplayPort (1.2) ve 1 adet D-Sub portları yer alıyor ve 1000:1 kontrast değeri de detaylar arasında bulunuyor.
Tasarımsal olarak harika görünen Samsung S24E370DL ve S27E370DS'in yıl sonuna doğru satışa çıkması beklenirken, fiyatlar hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.
Samsung'dan kablosuz şarj özelliğine sahip monitörler
 

http://www.engadget.com/2015/07/27/samsungs-latest-monitors-wirelessly-charge-your-phone/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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Mesudum 4 yıl en beğenilen
Şimdi bu inovasyon sayılmaz mı?
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SteveMeade 4 yıl
Harikaymış ya umarım milyarlık fiyat çekmezler Türkiye'de, gelirse tabi..
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darkdiva 4 yıl
Bravo valla.
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bocekgrafik 4 yıl
FreeSync uyumlu olması da çok iyi bu arada. Zamanla, bütün monitörlere yayılacak sanırım bu özellik.
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NoNickMan 4 yıl
Adamlar düşünüyor ya
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CooL_ROMEO 4 yıl
Güzel bir özellik güzel bir fikir. Fiyat uygun olursa alınır . Fakat reklam sanki çinli kıytırık bir firmanın reklamı gibi.Hiç çarpıcı değil sanki yapılmış birşeyi tekrardan yapmışlar gibi . Hiç heyacan yok yani...
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok iyi fikir..
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Mesudum 4 yıl en beğenilen
Şimdi bu inovasyon sayılmaz mı?
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jolawe 4 yıl Mesudum
Mesudum

Şimdi bu inovasyon sayılmaz mı?

satarlarsa sayılır
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