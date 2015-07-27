Samsung'dan kablosuz şarj özelliğine sahip monitörler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil cihazları hedef alarak geliştirdiği dünyanın ilk kablosuz şarj özellikli monitörleri S24E370DL ve S27E370DS'i kullanıcıların beğenisine sundu.

Samsung'un yeni monitörlerinin şimdiye kadar gördüklerimizden en büyük farkları akıllı telefonları ve Qi destekli mobil cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor olmaları. Bu işlemi bacak desteğine yerleştirilen özel bölümden gerçekleştiren ürünler, bu sayede bilgisayar başında uzun zaman geçirenleri kablo derdinden kurtarıyor ve büyük bir kullanım kolaylığı vaat ediyor.

Teknik detaylara baktığımız zaman hazırlanan monitörlerden S24E370DL 24-inç, S27E370DS ise 27-inç panel boyutuyla gelirken, 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuluyor ve Nvidia'nın G-Sync'e karşı geliştirilen AMD FreeSync teknolojisiyle oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarını ortadan kaldırılarak çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.

178 derece görüş açısı bulunan yeni monitörler, PLS panellerinde griden griye 4ms tepki süresi ortaya koyuyor ve Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 10'a da destek veriyorlar. Parlaklık değeri 250 cd/m2 ile 300 cd/m2 seviyesinde yer alırken, monitörlerde 1 adet HDMI (1.4), 1 adet DisplayPort (1.2) ve 1 adet D-Sub portları yer alıyor ve 1000:1 kontrast değeri de detaylar arasında bulunuyor.

Tasarımsal olarak harika görünen Samsung S24E370DL ve S27E370DS'in yıl sonuna doğru satışa çıkması beklenirken, fiyatlar hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2015/07/27/samsungs-latest-monitors-wirelessly-charge-your-phone/?ncid=rss_truncated