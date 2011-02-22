Samsung'dan kızaklı ve alt segment cep telefonu: E2330

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, multimedya tutkunlarına yönelik akıllı telefonlarla karşımıza çıkmasının yanısıra telefonlara fazla bütçe ayırmak istemeyenleri, telefonları yalnızca bir iletişim aracı olarak görenleri düşünmeye devam ediyor. Firmanın alt segmentte konumlandırdığı E2330 internette boy gösterdi.
Kızaklı tasarımıyla ön plana çıkan E2330, 2 inç boyutunda 128 x 160 piksel ekran, Bluetooth 2.1 desteği, GPRS bağlantısı, FM radyo, microSD kart girişi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor; telefon, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. E2330'un yakında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.
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annem için sipariş verdim ben. kapiteslim.com/... 208,00 lira çok özelliği yok alo diyormu msj atıyor mu yeter. yani
alt sınıfta olduğu için mutlaka yeterince satılır