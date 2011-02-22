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Samsung'dan kızaklı ve alt segment cep telefonu: E2330

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, multimedya tutkunlarına yönelik akıllı telefonlarla karşımıza çıkmasının yanısıra telefonlara fazla bütçe ayırmak istemeyenleri, telefonları yalnızca bir iletişim aracı olarak görenleri düşünmeye devam ediyor. Firmanın alt segmentte konumlandırdığı E2330 internette boy gösterdi.

Kızaklı tasarımıyla ön plana çıkan E2330, 2 inç boyutunda 128 x 160 piksel ekran, Bluetooth 2.1 desteği, GPRS bağlantısı, FM radyo, microSD kart girişi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor; telefon, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. E2330'un yakında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.


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Python 8 yıl
keşke ekranı az daha büyütülseymiş
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ZİYADERİN 7 yıl
dokunmatik sevmeyen, tuş kilidi açıp kapamada zorlayan büyüklerimiz içinde ideal bi telefon bence
annem için sipariş verdim ben. kapiteslim.com/... 208,00 lira çok özelliği yok alo diyormu msj atıyor mu yeter. yani
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dreamblue35 8 yıl
tasarım güzel de ekran küçük kalmış
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lj94 8 yıl
e 250 nin kasasını değiştirmişler :D
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wentworthscofield 8 yıl
daha önce benzerini yapmıştı ama bu da güzel olmuş
alt sınıfta olduğu için mutlaka yeterince satılır
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waltran 8 yıl
ekran çok küçük kalmış gerçekten. alt segment bile olsa biraz büyük olsaymış
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zerocontrol 8 yıl
Tasarım okadar fena değil ekran azdaha büyük olsa daha hoş olurdu ...
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erkayer62 8 yıl
firma her sekmentte dizginleri ele almaya niyetli bide yılların sony ericsson'una bak samsung lg yüzünden belkide nokia içinde 2-3 yıl sonra böle konuşucaz :)
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