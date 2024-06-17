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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar

    Yapay zeka trendini aktif olarak takip eden Xiaomi bu doğrultuda bazı çalışmalar yürütüyor. Çinli şirket HyperOS'un beta sürümüne üretken yapay zeka araçları ekledi.
    Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisinin mobil işletim sistemlerine entegrasyonu artık bir trend haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemine yapay zeka tabanlı özellikler eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

    Çinli dev, Xiaomi 14'e yönelik HyperOS beta sürümünde, Notlar uygulamasına yapay zeka işlevleri ekledi. Bu sayede sinir ağı uygulamaya yazılan veya yapıştırılan metinlerin otomatik olarak özetlerini oluşturabiliyor. Ayrıca yapay zeka, söz konusu metni internetten ek bilgiler sağlayarak zenginleştirebiliyor.

    Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Sansür mekanizması da var

    Yeni özelliklerle ilgili yapılan testler potansiyel bir sansür mekanizmasını da ortaya çıkardı. Tiananmen Meydanı hakkındaki bir makaleden özet oluşturmaya çalışırken yapay zeka "bu içerik hassas" yanıtını verdi. Bu da Xiaomi'nin yapay zeka araçlarına içerik denetleme özellikleri ekleyebileceğini gösteriyor.

    Daha da önemlisi, HyperOS'taki yapay zeka işlevlerinin internet bağlantısı gerektirmesi. Bu da verilerin uzak sunucularda işlendiğini gösteriyor. Testler şu ana kadar yalnızca HyperOS'un Çince sürümünde yapıldı. Yapay zekanın önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'da daha önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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