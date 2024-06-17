Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar

Çinli dev, Xiaomi 14'e yönelik HyperOS beta sürümünde, Notlar uygulamasına yapay zeka işlevleri ekledi. Bu sayede sinir ağı uygulamaya yazılan veya yapıştırılan metinlerin otomatik olarak özetlerini oluşturabiliyor. Ayrıca yapay zeka, söz konusu metni internetten ek bilgiler sağlayarak zenginleştirebiliyor.
Sansür mekanizması da var
Yeni özelliklerle ilgili yapılan testler potansiyel bir sansür mekanizmasını da ortaya çıkardı. Tiananmen Meydanı hakkındaki bir makaleden özet oluşturmaya çalışırken yapay zeka "bu içerik hassas" yanıtını verdi. Bu da Xiaomi'nin yapay zeka araçlarına içerik denetleme özellikleri ekleyebileceğini gösteriyor.
Daha da önemlisi, HyperOS'taki yapay zeka işlevlerinin internet bağlantısı gerektirmesi. Bu da verilerin uzak sunucularda işlendiğini gösteriyor. Testler şu ana kadar yalnızca HyperOS'un Çince sürümünde yapıldı. Yapay zekanın önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'da daha önemli bir rol oynaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.