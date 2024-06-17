Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojisinin mobil işletim sistemlerine entegrasyonu artık bir trend haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemine yapay zeka tabanlı özellikler eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

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Çinli dev, Xiaomi 14'e yönelik HyperOS beta sürümünde, Notlar uygulamasına yapay zeka işlevleri ekledi. Bu sayede sinir ağı uygulamaya yazılan veya yapıştırılan metinlerin otomatik olarak özetlerini oluşturabiliyor. Ayrıca yapay zeka, söz konusu metni internetten ek bilgiler sağlayarak zenginleştirebiliyor.

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Sansür mekanizması da var

Yeni özelliklerle ilgili yapılan testler potansiyel bir sansür mekanizmasını da ortaya çıkardı. Tiananmen Meydanı hakkındaki bir makaleden özet oluşturmaya çalışırken yapay zeka "bu içerik hassas" yanıtını verdi. Bu da Xiaomi'nin yapay zeka araçlarına içerik denetleme özellikleri ekleyebileceğini gösteriyor.

Daha da önemlisi, HyperOS'taki yapay zeka işlevlerinin internet bağlantısı gerektirmesi. Bu da verilerin uzak sunucularda işlendiğini gösteriyor. Testler şu ana kadar yalnızca HyperOS'un Çince sürümünde yapıldı. Yapay zekanın önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'da daha önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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