Samsung'dan rekor: 1 ayda 5 milyon adet Galaxy Note 3 tüketicilerin beğenisine sunuldu

Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, bugüne kadar 38 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdiği Note ailesinin en yeni üyesi olan Note 3 ile bu alandaki başarısını pekiştirdi.

Samsung Mobile'ın tepe yöneticisi JK Shin, Güney Kore basınına yaptığı açıklama ile 1 ay gibi kısa bir sürede 5 milyon adet Galaxy Note 3'ün satış kanalları ve operatörler aracılığıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğunu duyurdu. Shin, ayrıca, Galaxy Note 3'ün seleflerine kıyasla sunduğu daha gelilmiş S Pen desteği ve yeni Air Command yazılım özelliğiyle tüketicilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Note 3'ün 1 ayda ulaştığı 5 milyon tedarik sayısına; Note 5 ay, Note 2 ise 2 ayda ulaşabilmişti.

Samsung Galaxy Note 3 ile ilgili hazırladığımız detaylı inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz (İyi seyirler...)

http://www.sammobile.com/2013/10/30/samsung-ships-5-million-galaxy-note-3-in-a-month/