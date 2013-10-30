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Samsung'dan rekor: 1 ayda 5 milyon adet Galaxy Note 3 tüketicilerin beğenisine sunuldu

5 yıl
829
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48
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan rekor: 1 ayda 5 milyon adet Galaxy Note 3 tüketicilerin beğenisine sunuldu

Akıllı telefon dünyasının lider ismi Samsung, bugüne kadar 38 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdiği Note ailesinin en yeni üyesi olan Note 3 ile bu alandaki başarısını pekiştirdi.

Samsung Mobile'ın tepe yöneticisi JK Shin, Güney Kore basınına yaptığı açıklama ile 1 ay gibi kısa bir sürede 5 milyon adet Galaxy Note 3'ün satış kanalları ve operatörler aracılığıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğunu duyurdu. Shin, ayrıca, Galaxy Note 3'ün seleflerine kıyasla sunduğu daha gelilmiş S Pen desteği ve yeni Air Command yazılım özelliğiyle tüketicilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Note 3'ün 1 ayda ulaştığı 5 milyon tedarik sayısına; Note 5 ay, Note 2 ise 2 ayda ulaşabilmişti.

Samsung Galaxy Note 3 ile ilgili hazırladığımız detaylı inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz (İyi seyirler...) 


http://www.sammobile.com/2013/10/30/samsung-ships-5-million-galaxy-note-3-in-a-month/ Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore
Biz

note 3 zoom

note 3 s800

note 3 s600

note 3 active

note 3 mini

note 3 Active mini

note 3 Active zoom

u bekliyoruz


sencede bu muhabbetin bogu çıkmadımı ?
TurboCoreBiznote 3 zoomnote 3 s800note 3 s600note 3 activenote 3 mininot...
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yunusfurkanayse 5 yıl
Arkadaşlar samsung plastikten ötürü çöp gibi telefonlar yapsa da note 3 u elinize alın derim ben buir htc one kullanıcısı olarak takdir ettim çok kaliteli bir dokusu ve harika bir arayuzu var kullanışı çok güzel ve ekranı muhteşem tamam eleştirinin samsungu ama adamlar note 3 u yapmış milyonlar satiyorsa demekki sadece ben böyle düşünmüyorum
Arkadaşlar samsung plastikten ötürü çöp gibi telefonlar yapsa da note 3 u elinize alın derim ben buir htc one kullanıcısı olarak takdir ettim çok kaliteli bir d...
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12 Angry Men 5 yıl
Note 3 incelemesini izlemeyenler nasılda belli oluyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben IPS ekran takıntılıyım. Bir elektronik cihazda en önem verdiğim konu ekrandır. Samsungun amoled ve pentile ekranlarını hiç sevemedim. Renkleri aşırı doygun farklı bir skalada gösteriyor. iphone ve lg g2 nin ekranları çok daha güzel bence.
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abdispowerr 5 yıl
Adamlar yapıyo hacı :D LG G2 çıkarttı iyi güzel ama ortada telefon yok :D Buradan LG ye bir tavsiyem ; Samsung'un üretim tesislerini bir kaç günlüğüne kiralayın !
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emre4335 5 yıl
Samsungun telefonlarini sevmem ama note serisi bi harika dostum... :))
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McLaren64 5 yıl
forumlarabak
S4 üvey evlat oldu zaten..Note 3 çıktı Samsung 10 milyonlar satan telefonunu unuttu adını bile anmıyor..

Note ile S birbirinin rakibi değil. S4 hala başarılı bir şekilde satmaya devam ediyor ve üvey evlat muamelesi görmesi gibi bir şeyde söz konusu değil.
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McLaren64 5 yıl
Şu plastik ehe ehe diyenler hiç Note 3'ü inceledi mi? Eline alıp dokusuna baktı mı? Şimdiye kadar üretilmiş en başarılı Samsung telefondur Note 3. İphone'uncular çamur attığına göre Note 3 hedefine ulaşmış demektir.
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emre4335 5 yıl
Samsungun telefonlarini sevmem ama note serisi bi harika dostum... :))
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yaratıcı peri 5 yıl
çok iyi ya bu telefon hatta telefon değil tablet nerdeyse
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xxxone 5 yıl
Ekranı da plastik olsa 5 değil 15 milyon üretirlerdi.
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erkanberk 5 yıl
Telefon süper ötesi. Bence şu anda eline su dökecek telefon yok.
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veteriner69 5 yıl
Mehmed Altair
Rekor kıran çöp

Hadi bu işlerden anlamıyorsun o belli oluyor da, bari Note 3 donanımhaber incelemesini bir izleseydin be evladım. :)
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mehmedaltair 5 yıl veteriner69
veteriner69
Mehmed Altair
Rekor kıran çöp

Hadi bu işlerden anlamıyorsun o belli oluyor da, bari Note 3 donanımhaber incelemesini bir izleseydin be evladım. :)

Bana evladım yazan %90 benden küçük
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
kendi segmentini yaratan, bu segmentte eşsiz ve rakipsiz tek telefon(phablet)
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