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Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisi görüntülendi

6 yıl
1,7b
1
95
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisi görüntülendi
Samsung resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisinin resmi görüntüsünü yayınladı. ARM'ın big.LITTLE platformu üzerine şekilenen işlemci, dört adet Cortex-A7 ve dört adet Cortex-15 işlemcisinden oluşuyor. Fiziksel olarak 8 adet ARM çekirdeğini bünyesinde barındıran işlemci aynı anda tüm çekirdeklerini kullanmıyor. Performans gerektiğinde Cortex-A15, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 tabanlı çekirdekler devreye girerek performans ve güç tüketiminde denge sağlanıyor.  Tanıtılan versiyonunda Imagination'ın PowerVR SGX543MP3 grafik birimini kullanan işlemci, farklı saat hızlarında çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda.
Cortex-A15, ARMv8 mimarisi öncesinde şirketin yaygın kullanımdaki en son çekirdek tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex A7 ise ARM'ın enerji verimliliği noktasındaki en güncel tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex-A8 ile kıyaslandığında %50 daha küçük yapıda %50'ye kadar daha fazla performans vaad eden platform bu bağlamda Cortex A9'a yakın çekirdek performansını daha düşük güç tüketiminde sunmayı başarıyor. Bir taraftan son kullanıcılara yönelik tüketici elektroniği ürünlerinde diğer taraftan da mikro-sunucular gibi profesyonel alanlarda kendi geliştirdiği işlemcileri kullanmayı benimseyen Samsung, aynı zamanda Exynos işlemci ailesini üçüncü parti firmalara da lisanslamakta. Hali hazırda Lenovo ve Meizu gibi Çin merkezli bazı şirketler, Samsung'un Exynos işlemcilerini kullanmakta. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Exynos Octa işlemcisinin ilk olarak Samsung ürünlerinde (ihtimaller Galaxy S IV ve yeni Galaxy Tab tabler üzerinde) kullanılması ardından da diğer firmalara lisanslanması bekleniyor.
Nvidia'nın Tegra 4 ve Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcilerine rakip olacak Exynos Octa, big.LITTLE tabanlı olması itibariyle sınıfında farklılık yaratmayı başarıyor. Enerji verimliliği için Nvidia 5. çekirdek kullanımını ön plana çıkartırken, Qualcomm ise mikroişlemci tasarımındaki kendi has özelleştirmeler ve asenkron çalışan çekirdek tasarımına işaret ediyor. Amerika'daki  işlemci üretim tesislerine yeni yatırımlar planlayan Samsung'un önümüzdeki dönemde ARM tabanlı işlemci geliştirme çalışmalarına daha fazla yatırım yapacağını zaman zaman dile getiriyor. Ürün stratejisini de bu yönde geliştiren Samsung, yeni nesil akıllı televizyonlarında işlemci, bellek ve grafik birimini değiştirilebilir modül formunda tasarlayarak kullanıcılarına televizyonları için güncellenebilir donanım altyapısı sunuyor.

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JrMaster 6 yıl en beğenilen
dün otobüste on iki yaşındaki kızın elinde s3 annesinde de s3 var abisinde de s3 bizde var s2 görünce bu hangisi dediler :D s2 tabiki dedim çok havam oldu farklı telefonlar çok saten telefonlar daha karizma oluyor onlar s2den habersizlermiş yenimi çıktı dediler bide :) bilinçsizlik abidesi bir aileye denk geldim açıkcası insanlarımız gösteriş olsun diye popüler olan her şeyin peşinde
dün otobüste on iki yaşındaki kızın elinde s3 annesinde de s3 var abisinde de s3 bizde var s2 görünce bu hangisi dediler :D s2 tabiki dedim çok havam oldu farkl...
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Krone 6 yıl
Exynos gelecek vaat ediyor bence.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar konuyla tam ilgili değil ama bağlantılı diye sorma ihtiyacı duydum xperia z yi çok beğendim ama işlemcisi çok kafamı karıştırıyor ama diğer özeliklerini gayet beğendim sizce s4 ün işlemcisi çok büyük bir fark yaratır mı ya da şöyle sorayım storedan indirdiğim herhangi bi oyunu tam verimlilikle çalıştırır mı şuan iphone kullanıyorum arkadaşın s3ünde temple run ya da fruit ninja oynanamıyor şöyle ki çok geç algılıyor bu oyunlarda telefon ama iphone 3gs de hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Şimdide o kadar para verip yeni bi telefon alacakken böyle sorunlar yaşamıyım diye size soruyorum.sizce xperia z yi yi alıyım mı yoksa galaxy s4ü beklemek mi lazım? cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
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shallipushthebutton? 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar konuyla tam ilgili değil ama bağlantılı diye sorma ihtiyacı duydum xperia z yi çok beğendim ama işlemcisi çok kafamı karıştırıyor ama diğer özeliklerini gayet beğendim sizce s4 ün işlemcisi çok büyük bir fark yaratır mı ya da şöyle sorayım storedan indirdiğim herhangi bi oyunu tam verimlilikle çalıştırır mı şuan iphone kullanıyorum arkadaşın s3ünde temple run ya da fruit ninja oynanamıyor şöyle ki çok geç algılıyor bu oyunlarda telefon ama iphone 3gs de hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Şimdide o kadar para verip yeni bi telefon alacakken böyle sorunlar yaşamıyım diye size soruyorum.sizce xperia z yi yi alıyım mı yoksa galaxy s4ü beklemek mi lazım? cevap verenlere şimdiden teşekkürler.

Hocam kesinlikle bekleyin.Daha cıkmayan bir telefon için performans sorunu var mı bilemeyiz.Ama a15 tabanlı bir s4 çok daha performanslı olacaktır.Bence beklemeye değer.Qualcomm işlemcileri pek gıciğım..
a15 tabanlı işlemcilerin çıkışını geciktirdi o çakma melez krait işlemcisiyle
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turxell 6 yıl
baska 8 cekirdek ureten uretici yok mu..? sadece samsung mu?
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LightningRaven 6 yıl turxell
turxell

baska 8 cekirdek ureten uretici yok mu..? sadece samsung mu?

Snapdragon 6-8 serisi..
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DH Misafiri 6 yıl
Xbox daha iyi.
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MuKeVa 6 yıl
Adamlar teknoloji uretiyor bizimkiler ise oturmuslar firmalar sanki kendilerinin gibi yaristirmasini yaomislar allah askina birakinsu tekonoloji cilginligini...
Nereye gidicek arkadaslar 150 cekirdege kadar gitsin hatta oturalim icinden bi kac tanesini cikaralim citleyelim
Ortada bazi gercekler var bunlari bu sekilde yaristirarak degistiremezsiniz,..
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Citizen'in Pengueni 6 yıl
Sony optimizasyon konusunda en iyi firmalardan biri yani düşük donanımla yüksek performans çıkartıyor buna örnek 2 çekirdekli Xperia s in browser testinte 4 çekirdekli one x i çoğu sitede geçmesidir.ayrıca Xperia z nin donanımı gayet güçlü belki s4 bencmark testlerinde önde olucak belki bazı siteleri biraz daha hızlı açıcak ama aralarında uçurumda olmıcak her ikiside her oyunu sorunsuzca açıcak ama Xperia z hem malzeme kalitesi hem su ve toz geçirmez kasa ,full hd ekran,ses gibi konularda s4 den daha üstün olacaktır.fiyatıda çok abartılı olmazsa xperia z s4 den daha iyi gibi duruyor.
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Rocky Balboa® 6 yıl Citizen'in Pengueni
Ege İ

Sony optimizasyon konusunda en iyi firmalardan biri yani düşük donanımla yüksek performans çıkartıyor buna örnek 2 çekirdekli Xperia s in browser testinte 4 çekirdekli one x i çoğu sitede geçmesidir.ayrıca Xperia z nin donanımı gayet güçlü belki s4 bencmark testlerinde önde olucak belki bazı siteleri biraz daha hızlı açıcak ama aralarında uçurumda olmıcak her ikiside her oyunu sorunsuzca açıcak ama Xperia z hem malzeme kalitesi hem su ve toz geçirmez kasa ,full hd ekran,ses gibi konularda s4 den daha üstün olacaktır.fiyatıda çok abartılı olmazsa xperia z s4 den daha iyi gibi duruyor.

S4'ün kasası ile ilgili bir bilgi yok daha telefonu görmeden neye göre xperia z'nin daha iyi olduğunu savunuyorsun ?
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Normsoner 6 yıl
MasterOfElectric
Sony hiç bir zaman iyi bir telefon yapamadı ki Şimdi yapsın.Bazı kişiler Samsung 8 çekirdekle göz boyamaya çalışıyor diyorlar ancak Sony Su gecirmezlikle ve toza karşı dayanıklılıkla göz boyuyor. Xperia Z benimde ilk hoşuma gitti ama S4 Pro 1 yıl oncesinin islemcisiydi Şimdi Tegra 4 Exynos 5 ve Snapdragon 6-8 varFarkettiyseniz Xperia Zyi detaylı bir bicimde incelediyseniz ve DipNotlara dikkat ettiyseniz Eğer Xperia Znin icinde sıvı bulunursa Cihanızın garantisi anında Biteceği yazıyor;Peki soruyorum Madem ki su geçirmez Geçirirse Garantisi neden bozuluyor Sony. Hadi Bunuda Açıklayın Ateistler :)

telefon 1metreye kadar su gecirmiyor sen 2metrelik havuza atarsan su gecirir işde bu sebebden.
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psyshock 6 yıl Normsoner
Normsoner
MasterOfElectric
Sony hiç bir zaman iyi bir telefon yapamadı ki Şimdi yapsın.Bazı kişiler Samsung 8 çekirdekle göz boyamaya çalışıyor diyorlar ancak Sony Su gecirmezlikle ve toza karşı dayanıklılıkla göz boyuyor. Xperia Z benimde ilk hoşuma gitti ama S4 Pro 1 yıl oncesinin islemcisiydi Şimdi Tegra 4 Exynos 5 ve Snapdragon 6-8 varFarkettiyseniz Xperia Zyi detaylı bir bicimde incelediyseniz ve DipNotlara dikkat ettiyseniz Eğer Xperia Znin icinde sıvı bulunursa Cihanızın garantisi anında Biteceği yazıyor;Peki soruyorum Madem ki su geçirmez Geçirirse Garantisi neden bozuluyor Sony. Hadi Bunuda Açıklayın Ateistler :)

telefon 1metreye kadar su gecirmiyor sen 2metrelik havuza atarsan su gecirir işde bu sebebden.

Bizim millet onu alip gosteris olsun diye cebindeyken denize girer adamlar bunu onune gecmek istemistir
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psyshock 6 yıl
En basit ornekleri yazdim dahada yazarim ios1 den beri kullaniyorum gayet iyi bilgim var
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Provisional 6 yıl
mucahid01
LightningRaven Çırpınma samsung , xperia z ham diye yicek seni
Senin bu yorumunu okuyan forum üyelerinin verdiği tepki işte böyle...
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Not: Bir çok üye bu yazını okuduktan sonra üyeliklerini iptal etmiştir...

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MasterOfElectric 6 yıl
Sony hiç bir zaman iyi bir telefon yapamadı ki Şimdi yapsın.Bazı kişiler Samsung 8 çekirdekle göz boyamaya çalışıyor diyorlar ancak Sony Su gecirmezlikle ve toza karşı dayanıklılıkla göz boyuyor. Xperia Z benimde ilk hoşuma gitti ama S4 Pro 1 yıl oncesinin islemcisiydi Şimdi Tegra 4 Exynos 5 ve Snapdragon 6-8 var
Farkettiyseniz Xperia Z'yi detaylı bir bicimde incelediyseniz ve DipNotlara dikkat ettiyseniz
Eğer Xperia Z'nin icinde sıvı bulunursa Cihanızın garantisi anında Biteceği yazıyor;Peki soruyorum Madem ki su geçirmez Geçirirse Garantisi neden bozuluyor Sony. Hadi Bunuda Açıklayın Ateistler :)
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Provisional 6 yıl MasterOfElectric
MasterOfElectric

Sony hiç bir zaman iyi bir telefon yapamadı ki Şimdi yapsın.Bazı kişiler Samsung 8 çekirdekle göz boyamaya çalışıyor diyorlar ancak Sony Su gecirmezlikle ve toza karşı dayanıklılıkla göz boyuyor. Xperia Z benimde ilk hoşuma gitti ama S4 Pro 1 yıl oncesinin islemcisiydi Şimdi Tegra 4 Exynos 5 ve Snapdragon 6-8 var

Farkettiyseniz Xperia Z'yi detaylı bir bicimde incelediyseniz ve DipNotlara dikkat ettiyseniz

Eğer Xperia Z'nin icinde sıvı bulunursa Cihanızın garantisi anında Biteceği yazıyor;Peki soruyorum Madem ki su geçirmez Geçirirse Garantisi neden bozuluyor Sony. Hadi Bunuda Açıklayın Ateistler :)

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Sony'yi çekemiyorlar laflara bak ya!!!



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Normsoner 6 yıl
arkadaşlar şu konuya bi acıklık getirelim s4ün yapdığı herşeyi s4 pro adreno 320de yapıcak (xperia z demedim) cünkü bu cipsete sahip bircok model cıkdı bunları es gecemezler yeni cıkacak her oyun uygulama bu cipsete uygun hale getirilmeye mecbur gibi bişey hatta nexsus 4 bile bu cipseti kullanıyor saf android bunu boş gecmezler google buna izin vermez o yüzden o ona 5k fark atmış falan boş iş siz daha cok cpu gpu ram gibi şeylere takılcagınıza kamera malzeme kalitesi ses cıkışı batarya performansı gibi şeylere önem verin daha cok işinize yarar.
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