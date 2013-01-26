Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisi görüntülendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisinin resmi görüntüsünü yayınladı. ARM'ın big.LITTLE platformu üzerine şekilenen işlemci, dört adet Cortex-A7 ve dört adet Cortex-15 işlemcisinden oluşuyor. Fiziksel olarak 8 adet ARM çekirdeğini bünyesinde barındıran işlemci aynı anda tüm çekirdeklerini kullanmıyor. Performans gerektiğinde Cortex-A15, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 tabanlı çekirdekler devreye girerek performans ve güç tüketiminde denge sağlanıyor. Tanıtılan versiyonunda Imagination'ın PowerVR SGX543MP3 grafik birimini kullanan işlemci, farklı saat hızlarında çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda.
Cortex-A15, ARMv8 mimarisi öncesinde şirketin yaygın kullanımdaki en son çekirdek tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex A7 ise ARM'ın enerji verimliliği noktasındaki en güncel tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex-A8 ile kıyaslandığında %50 daha küçük yapıda %50'ye kadar daha fazla performans vaad eden platform bu bağlamda Cortex A9'a yakın çekirdek performansını daha düşük güç tüketiminde sunmayı başarıyor. Bir taraftan son kullanıcılara yönelik tüketici elektroniği ürünlerinde diğer taraftan da mikro-sunucular gibi profesyonel alanlarda kendi geliştirdiği işlemcileri kullanmayı benimseyen Samsung, aynı zamanda Exynos işlemci ailesini üçüncü parti firmalara da lisanslamakta. Hali hazırda Lenovo ve Meizu gibi Çin merkezli bazı şirketler, Samsung'un Exynos işlemcilerini kullanmakta. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Exynos Octa işlemcisinin ilk olarak Samsung ürünlerinde (ihtimaller Galaxy S IV ve yeni Galaxy Tab tabler üzerinde) kullanılması ardından da diğer firmalara lisanslanması bekleniyor.
Nvidia'nın Tegra 4 ve Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcilerine rakip olacak Exynos Octa, big.LITTLE tabanlı olması itibariyle sınıfında farklılık yaratmayı başarıyor. Enerji verimliliği için Nvidia 5. çekirdek kullanımını ön plana çıkartırken, Qualcomm ise mikroişlemci tasarımındaki kendi has özelleştirmeler ve asenkron çalışan çekirdek tasarımına işaret ediyor. Amerika'daki işlemci üretim tesislerine yeni yatırımlar planlayan Samsung'un önümüzdeki dönemde ARM tabanlı işlemci geliştirme çalışmalarına daha fazla yatırım yapacağını zaman zaman dile getiriyor. Ürün stratejisini de bu yönde geliştiren Samsung, yeni nesil akıllı televizyonlarında işlemci, bellek ve grafik birimini değiştirilebilir modül formunda tasarlayarak kullanıcılarına televizyonları için güncellenebilir donanım altyapısı sunuyor.
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Hocam kesinlikle bekleyin.Daha cıkmayan bir telefon için performans sorunu var mı bilemeyiz.Ama a15 tabanlı bir s4 çok daha performanslı olacaktır.Bence beklemeye değer.Qualcomm işlemcileri pek gıciğım.. a15 tabanlı işlemcilerin çıkışını geciktirdi o çakma melez krait işlemcisiyle
Snapdragon 6-8 serisi..
Nereye gidicek arkadaslar 150 cekirdege kadar gitsin hatta oturalim icinden bi kac tanesini cikaralim citleyelim
Ortada bazi gercekler var bunlari bu sekilde yaristirarak degistiremezsiniz,..
S4'ün kasası ile ilgili bir bilgi yok daha telefonu görmeden neye göre xperia z'nin daha iyi olduğunu savunuyorsun ?
telefon 1metreye kadar su gecirmiyor sen 2metrelik havuza atarsan su gecirir işde bu sebebden.
Bizim millet onu alip gosteris olsun diye cebindeyken denize girer adamlar bunu onune gecmek istemistir
Farkettiyseniz Xperia Z'yi detaylı bir bicimde incelediyseniz ve DipNotlara dikkat ettiyseniz
Eğer Xperia Z'nin icinde sıvı bulunursa Cihanızın garantisi anında Biteceği yazıyor;Peki soruyorum Madem ki su geçirmez Geçirirse Garantisi neden bozuluyor Sony. Hadi Bunuda Açıklayın Ateistler :)
Sony'yi çekemiyorlar laflara bak ya!!!
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