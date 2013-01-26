Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisi görüntülendi

Samsung resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisinin resmi görüntüsünü yayınladı. ARM'ın big.LITTLE platformu üzerine şekilenen işlemci, dört adet Cortex-A7 ve dört adet Cortex-15 işlemcisinden oluşuyor. Fiziksel olarak 8 adet ARM çekirdeğini bünyesinde barındıran işlemci aynı anda tüm çekirdeklerini kullanmıyor. Performans gerektiğinde Cortex-A15, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 tabanlı çekirdekler devreye girerek performans ve güç tüketiminde denge sağlanıyor. Tanıtılan versiyonunda Imagination'ın PowerVR SGX543MP3 grafik birimini kullanan işlemci, farklı saat hızlarında çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda.

Cortex-A15, ARMv8 mimarisi öncesinde şirketin yaygın kullanımdaki en son çekirdek tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex A7 ise ARM'ın enerji verimliliği noktasındaki en güncel tasarımı olarak gösterilebilir. Cortex-A8 ile kıyaslandığında %50 daha küçük yapıda %50'ye kadar daha fazla performans vaad eden platform bu bağlamda Cortex A9'a yakın çekirdek performansını daha düşük güç tüketiminde sunmayı başarıyor. Bir taraftan son kullanıcılara yönelik tüketici elektroniği ürünlerinde diğer taraftan da mikro-sunucular gibi profesyonel alanlarda kendi geliştirdiği işlemcileri kullanmayı benimseyen Samsung, aynı zamanda Exynos işlemci ailesini üçüncü parti firmalara da lisanslamakta. Hali hazırda Lenovo ve Meizu gibi Çin merkezli bazı şirketler, Samsung'un Exynos işlemcilerini kullanmakta. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Exynos Octa işlemcisinin ilk olarak Samsung ürünlerinde (ihtimaller Galaxy S IV ve yeni Galaxy Tab tabler üzerinde) kullanılması ardından da diğer firmalara lisanslanması bekleniyor.

Nvidia'nın Tegra 4 ve Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcilerine rakip olacak Exynos Octa, big.LITTLE tabanlı olması itibariyle sınıfında farklılık yaratmayı başarıyor. Enerji verimliliği için Nvidia 5. çekirdek kullanımını ön plana çıkartırken, Qualcomm ise mikroişlemci tasarımındaki kendi has özelleştirmeler ve asenkron çalışan çekirdek tasarımına işaret ediyor. Amerika'daki işlemci üretim tesislerine yeni yatırımlar planlayan Samsung'un önümüzdeki dönemde ARM tabanlı işlemci geliştirme çalışmalarına daha fazla yatırım yapacağını zaman zaman dile getiriyor. Ürün stratejisini de bu yönde geliştiren Samsung, yeni nesil akıllı televizyonlarında işlemci, bellek ve grafik birimini değiştirilebilir modül formunda tasarlayarak kullanıcılarına televizyonları için güncellenebilir donanım altyapısı sunuyor.