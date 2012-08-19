Samsung'un Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli EK-GC100 telefonu ortaya çıktı





Yaklaşık on gün sonra düzenleyeceği Unpacked 2012 etkinliğinde yeni mobil cihazlarını tanıtacak olan Samsung, daha önce ismini duymadığımız bir seriye ait ilk aygıtı resmen duyurulabilir. Sammobile, kaynaklarından edindiği bilgiler ışığında EK-GC100 model numaralı bir ürünün geliştirildiğini ortaya çıkardı.

Samsung Mobile resmi internet sitesinde User Agent profili yayınlanan GC100'ün; WSVGA (1024 x 600 piksel) çözünürlüklü ekran ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olduğu bildiriliyor. Güney Koreli üreticinin halihazırda piyasaya sürmüş olduğu cihazlarda kullanılmamış bir model numarası ve seriye mensup olan EK-GC100'ün Tizen platformunu kullanan bir telefon olabileceği de söyleniyor.

Endonezya Bilgi ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da onaylanan GC100'ün telefon kategorisinde yer aldığı görülüyor. Samsung daha önce GT, SGH, SCH, SPH ve YP gibi seri kodlarıyla telefon ve diğer mobil aygıtlarını piyasaya sürmüştü. Henüz EK serisinin ne tür cihazlar için kullanılacağı bilinmiyor. Sektörün lideri konumundaki üretici, esnek ekranlı yeni bir telefon serisi oluşturmak istiyor olabilir.

Yayınlanan UA profili GC100 modelinin yakında gün yüzüne çıkacağını işaret ediyor. Tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de bir tanıtım yapılabilir. Yakında cihaz hakkında çok daha fazla teknik detayın internete sızmasını umuyoruz.

http://www.sammobile.com/2012/08/18/6080/