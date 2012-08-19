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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli EK-GC100 telefonu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
6
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık on gün sonra düzenleyeceği Unpacked 2012 etkinliğinde yeni mobil cihazlarını tanıtacak olan Samsung, daha önce ismini duymadığımız bir seriye ait ilk aygıtı resmen duyurulabilir. Sammobile, kaynaklarından edindiği bilgiler ışığında EK-GC100 model numaralı bir ürünün geliştirildiğini ortaya çıkardı.
Samsung Mobile resmi internet sitesinde User Agent profili yayınlanan GC100'ün; WSVGA (1024 x 600 piksel) çözünürlüklü ekran ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olduğu bildiriliyor. Güney Koreli üreticinin halihazırda piyasaya sürmüş olduğu cihazlarda kullanılmamış bir model numarası ve seriye mensup olan EK-GC100'ün Tizen platformunu kullanan bir telefon olabileceği de söyleniyor.
Endonezya Bilgi ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da onaylanan GC100'ün telefon kategorisinde yer aldığı görülüyor. Samsung daha önce GT, SGH, SCH, SPH ve YP gibi seri kodlarıyla telefon ve diğer mobil aygıtlarını piyasaya sürmüştü. Henüz EK serisinin ne tür cihazlar için kullanılacağı bilinmiyor. Sektörün lideri konumundaki üretici, esnek ekranlı yeni bir telefon serisi oluşturmak istiyor olabilir.
Yayınlanan UA profili GC100 modelinin yakında gün yüzüne çıkacağını işaret ediyor. Tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de bir tanıtım yapılabilir. Yakında cihaz hakkında çok daha fazla teknik detayın internete sızmasını umuyoruz. 

http://www.sammobile.com/2012/08/18/6080/ Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl
DH Misafiri
RAN7843evet merak ediyorum ifa da neler olacakkkk
Androidçiler kendi çapında takılacaklar işte, bide mağduruz Apple bize dava açıyor diye zırlayacaklar.

evet evet tasarım sony den isim hakkı çinden felan geçinin gidin
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WDStyle 7 yıl
Limo-tizen-bada-meego...
Uzak durulmasi gereken sistemler (akilli cihaz icin yoksa gorusme mesajlasma muzik fotograf olacaksa alinabilir)
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DH Misafiri 7 yıl
RAN7843
evet merak ediyorum ifa da neler olacakkkk

Androidçiler kendi çapında takılacaklar işte, bide mağduruz Apple bize dava açıyor diye zırlayacaklar.
1 Yanıt Yanıtla
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leiwatzler 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
RAN7843
evet merak ediyorum ifa da neler olacakkkk

Androidçiler kendi çapında takılacaklar işte, bide mağduruz Apple bize dava açıyor diye zırlayacaklar.

Steve Jobs'un oğlu bile şirketin bu kadar destekçisi değildir.
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RAN7843 7 yıl
evet merak ediyorum ifa da neler olacakkkk
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marancı 7 yıl
Galaxy note 2 den baska gizli sakli bir modelle surpriz mi yapacak yani Samsung. S2yi alali 6 ay oldu simdide diyorum degissem mi degismesem mi az beklese miydim diye kiziyorum da kendime ama bu hiza da yetisilmiyor.
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