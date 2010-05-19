Samsung'un Corby ailesine Android işletim sistemli GT-i5500 mü katılacak?

(Temsili görsel)

Gün geçmesin ki Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung cephesinden birbirinden yeni gelişmeler gündeme gelmesin.

Bir İtalyan sitesinde öne sürülen iddialara göre 3 Mayıs 2010 tarihinde wifi.org adresinden WI-FI sertifikası alan (802.11 b/g/n) GT-i5500 kod adlı cep telefonu Samsung'un Corby ailesinin Android işletim sistemine sahip ilk üyesi olabilir. Federal Telekomünikasyon Komisyonu (FCC) onayından da geçen i5500'de Google'ın mobil işletim sistemi Android ve WI-FI bağlantısının dışında 3G şebekesi desteği, dokunmatik ekran (çözünürlük veya boyutla ilgili bilgi yok), GPS, Bluetooth, kamera (3 megapiksel olabilir) gibi özellikler rivayet edilmekte.

Samsung i5500'ün bir kaç hafta içinde ufukta görüneceği ve 200 Euro fiyat etiketine sahip olacağı iddialar arasında.

http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA9097