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Samsung'un Froyo'lu yeni telefonu I5510, IFA 2010'da görüntülendi

Samsung'un Froyo'lu yeni telefonu I5510, IFA 2010'da görüntülendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Samsung'un Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli yeni telefonu IFA 2010'da görüntülendi. Vodafone standında kullanıcıların beğenisine sunulan telefon I5510 adıyla satışa sunulacak.

Bütçe olarak ortaseviyeye hitap edeceği belirtilen Samsung I5510'da Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan 2.2 versiyon numaralı Froyo yer alıyor. Kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan telefonda dikkat çeken özelliklerden biri de Samsung'un Touchwiz arayüzü yerine Android'in standart arayüzüne sahip olması. Samsung'un 5 MP kameraya yer verdiği telefonda Bluetooth 3.0, WiFi ve microSD kart girişi gibi bileşenlere de yer verilmiş.

Vodafone tarafından satışa sunulacak olan Android 2.2'li ve QWERTY klavyeli telefonu I5510'un piyasa çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Erkan Yiğit 9 yıl
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demiroktay_1 8 yıl
Bu telefonu 21 gündür kulllanıyorum gayet hızlı bir telefon. benim hızıma bile yetişebiliyor :). (Ekran boyutu 3.2inç. Klavyesi var diye de ağır değil.) 3g yi açtığım zaman internet çok hızlı. ekran hassaslığı mükemmel çoklu dokunmatik olduğundan çok keyifli bir ekranı var. resetif ekranlar gibi birşeyi seçmemiz için darbe uygulamama gerek yok dokunmam yeterli.(yanlız sadece parmakla dokunabiliyorsunuz eldivenle çalışmıyor). geçişler bir telefona göre mükemmel seviyede, o resimlerin ve menüler arasındaki geçişi görmelisiniz akıyor gidiyor. dokunmatik Qverty klavyesi size kendi klavyesini unutturacak kadar iyi. Çözünürlüğüne gelince o normal düzeyde, yani baktıığınızda ekran gayet güzel görünüyor. kamerası da ışığa bağlı iç mekanda bile olsa yeterli ışığı bulduğunuzda ve ışığı arkanıza alıp birazda titretmeden çektiğinizde iyi resimler çekiyor. yani biraz özen göstermeniz gerekecek fotğrafçı gibi çekmeye çalışacaksınız. zaten ben telefonda mükemmel çözünürlük aramıyorum diyorsanız bu telefon tam size göre derim. donmalara gelince şu ana kadar birkaç kez sadce mesaj yazarken karşılaştım o da tamamen benim parmak hızımdan kaynaklanıyor olabilir çünkü daha bir tuşa bastığmda onu ekranda gösterirken diğer tuşa basmaya çalışıyorum o yüzden olabilir. Görev yöneticisi sayesinde programı kapatmaya gerek duymadan bir tuşla masaüstüne gelip görev yoneticisinden kolayca kapatabiliyorum. 7 tane masaüstü yani bekleme konumu var ve bunlar arasındaki geçiş sadece bir parmak hareketiyle ekranı kaydırmak. tabi ekranın üst kısmında kısyolları da var. istediğiniz masaüstüne istediğiniz uygulama kısayol yada kişi ekleyebilirsiniz. youtube, facebook ve mynet gibi pekçok sitedeki videoyu gayet iyi izleyebiliyorum. RAM yönetimi sayesinde ram daki geçici kayıtları silerek ram ın şişmesini önleyebiliyorsunuz. otamatik güncelleştirmeleri kapatarak, gps ve wifi yi kapalı tutarak, kullanmadığım zamanlarda 3g yi kapatarak,ekranın parlaklığını min. düzeye getirerek ve ram yönetimini kullanarak telefonumu TAM 4 GÜN KULLANDIM . genelde 3 gün gidiyor ki bu telefonlar için gayet ideal. internette gezinirseniz telefonu çok kurcalarsanız 2 gün gidiyor. buda gayet iyi. Aslında anlatacak çok şey var dilerseniz bana ulaşın sorularınızı yanıtlayayım e mail adresim demiroktay_1@hotmail.com böyle bir imkan verip bi ze bu imkanı tanıyan site yönetimine çok teşekkür ederim. tekrar görüşmek üzere.
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Kestenbetsa 9 yıl
ekranı 3.2'' sanırım. kaynak: ceplab.com/...
ama başka bir yerde de görüntülü görüşme yok diye okudum. tam "işte bir kere alıp 4-5 sene kullanacağım telefon" diye düşünürken bir de bu çıktı. görüntülü görüşmeyle işim yok ama 4-5 sene kullanılacak bir telefonda ne olur ne olmaz olsaydı diye düşünüyor insan. umarım doğru değildir bu.
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FRAPS 9 yıl
Bu samsungda her ay başı piyasaya yeni telefon sürüyor.Hepsi birbirnin aynısı sadece kasalar değişik
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ÇVK 9 yıl
Ekran kaç " acaba?
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leon5366 9 yıl
buna koyacagına galaxy s koysaydı keşke froyo zımpırtısını ah samsung ah.
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sombre06 9 yıl
Vodafone Tr ye getirirse güzel olur.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
cogalsın ve ucuzlasın artık su telefonlar.hala turkiyeye geldikleri yok
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wox 9 yıl
bunun neresi güzel be..sallamayın arkadaşlar..klawyelii telefoniki kat ağırlık demek..tasarımıda pek ilgi çekici değil..
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laerrof 9 yıl
güzel bir telefona benziyor bu arada ekran boyutu ve ekran tipi ne bu aletin
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damn2u 9 yıl
Androidli Corby Pro
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Capt. Awesome 9 yıl
laerrof

güzel bir telefona benziyor bu arada ekran boyutu ve ekran tipi ne bu aletin


Burada ayrıntıları mevcut.Ama burda da ekran boyutu yazmıyor.


gsmarena.com/...

Telefon yurtdışı satış fiyatı 200 Euro civarında olacakmış galiba.
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