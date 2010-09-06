Samsung'un Froyo'lu yeni telefonu I5510, IFA 2010'da görüntülendi.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Samsung'un Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli yeni telefonu IFA 2010'da görüntülendi. Vodafone standında kullanıcıların beğenisine sunulan telefon I5510 adıyla satışa sunulacak.

Bütçe olarak ortaseviyeye hitap edeceği belirtilen Samsung I5510'da Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan 2.2 versiyon numaralı Froyo yer alıyor. Kızaklı QWERTY klavyeye sahip olan telefonda dikkat çeken özelliklerden biri de Samsung'un Touchwiz arayüzü yerine Android'in standart arayüzüne sahip olması. Samsung'un 5 MP kameraya yer verdiği telefonda Bluetooth 3.0, WiFi ve microSD kart girişi gibi bileşenlere de yer verilmiş.

Vodafone tarafından satışa sunulacak olan Android 2.2'li ve QWERTY klavyeli telefonu I5510'un piyasa çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.