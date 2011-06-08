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Samsung'un Nokia'yı satın almaya hazırlandığı iddia edildi

7 yıl
22,8b
1
79
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un Nokia'yı satın alacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde büyük ses getirmiş ve endüstri içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse farklı bir iddia ortaya atıldı ve Finlandiyalı mobil iletişim devini, Samsung'un almaya hazırlandığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung, kısa bir süre önce Microsoft ile stratejik işbirliğine giden Nokia'yı alarak Android platformundan sonra Windows Phone cephesinde de en büyük oyuncu olmayı hedefleyebilir ki bu önemli zira bağımsız araştırma kuruluşlarına göre Windows Phone platformu 2015'te Android'den sonra en büyük ikinci mobil işletim sistemi olacak.

Pazar payı 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Nokia, görünüşe bakılırsa uzunca bir süre daha bu tür iddialar ile anılacak gibi görünüyor. Windows Phone tabanlı yeni nesil akıllı telefonlarını son çeyrek ile birlikte pazara sunmayı planlayan Nokia'nın gelecek için nasıl bir strateji planladığı bilinmiyor ancak bazı iddialara göre, potansiyel bazı alıcılar şirketin biraz daha değer kaybetmesini bekliyorlar.


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xemreeex 7 yıl en beğenilen
Bi aralar rakibin yoktu be Nokia utan halinden ;)
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BraVe_06 7 yıl
Aramızda para toplayıp DH adına Nokia'yı alalım. :)
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damn2u 7 yıl
Nokianın geçmişi belli ama adı üstünde geçmişte kaldı. Eğerki haberdeki iddia doğru olurda Samsung Nokia firmasını satın alırsa ortaya güzel şeyler çıkacaktır.
Nokianın geçmişi belli ama adı üstünde geçmişte kaldı. Eğerki haberdeki iddia doğru olurda Samsung Nokia firmasını satın alırsa ortaya güzel şeyler çıkacakt...
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cssbaycelebi 7 yıl
samsungun nokyayı alması çok anormal bir durum değil ki, çok enteresan yorumlar yapılmış burada. nokya samsungun yanında devede kulak gibi bir şey.
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tahir40 7 yıl
Kalite deyince akla gelen, cep telefonu deyince akla gelen ilk firma... Düştüğü hallere bak, Microsoft mu satın alacak, samsung mu. Ne oldum deme.
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danGerfuLL 7 yıl
Yahu sanki zorla aldırdılar size zamanında Nokia telefonları. Daha iyisi piyasada var mıydı? Ben cevaplayım yoktu. Şimdi durup durup Nokia'ya giydirmenin sebebini anlayabilmiş değilim. Yani Nokia yeni model çıkardı diye koşa koşa gidip bir üst modelle değiştirdiysen o senin seçimin. 8 yılda toplam 4 Nokia telefon kullandım gayet de memnun kaldım şu an kullanmıyorum; ama bu Nokia'yı suçlayacağım anlamına da gelmiyor. Her gün ayrı bir Android cihaz tanıtılıyor. Android kullanıpta cihazlarını sürekli değiştirenler birkaç yıl sonra da Android'e giydirirler.

Velhasıl kelam bilinçsiz tüketiciyiz!..
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alpa07 7 yıl
Gençler bu sadece bir iddaa ortada daha bişey yok sakin olunn
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Tanarri 7 yıl
Vay be habere gel insan istesede inanamıyor geçmişte bu haberin tersi söylense nokia samsung u alıcak dense inanırdım bi nevze ama şimdi bunu duyunca insanın bi tuhafına gidiyor. Doğruluk payı bence bi nevze olabilir ama arkadaşların dediği gibi telefon diyince illa akılı telefon gelmiyo insanın aklına insanların büyük bi coğunluğu akılı telefon kulanmıyor neticede ve normal telefon diyince benim aklıma gelicek ilk yine nokia dır ki bi çok kulanıcının da tercihidir.
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
turk.internet.com/...
bu linkteki habere göre böyle bir şey yokmuş. elop yalanlamış. ayrıca elop görevden ayrılmış.
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drorbital 7 yıl
Ali Ağaoğlu: Nokia'yı ben satın alacağım,yaptım oldu :)
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DH Misafiri 7 yıl
Ben yanlışmı hatırlıyorum dün microsoft almıyormuydu :S
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yugams 7 yıl
bu güne dek hiç nokia tel kulanmadım bundan sonrada kulanmayı düşünmüyorum samsung nokia yı alırsa samsungda kulanmam ondan sonra :))))))))))
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tylor 7 yıl

yugams

bu güne dek hiç nokia tel kulanmadım bundan sonrada kulanmayı düşünmüyorum samsung nokia yı alırsa samsungda kulanmam ondan sonra :))))))))))



bir de böyle garip insanlar var
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ceycey11 7 yıl
ya ne oldum demeyeceksin ne olucam diyeceksin nokia. samsungada üç dolarlık çipleri 30 dolara satmaya devam etmesi ve tekelciliğini telefonada bulaştırması yolunda başarılar dilerim.
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mertekin 7 yıl
Bu haberler spekülatif habeler.Maksat şirketin marka değerini düşürmek.
Hiçkimse dikkat etmemiş ama ben dile getireyim.Neden Her büyük şirket Nokia'yı almaya .alışıyor sizce?
Bence şundan dolayı;
Şu an mevut gerileme dönemi muhtemelen 2011 4. çeyreğe kadar dervam edecektir.Nokia'nın windows phone 7'li cep telefonlarının piyasaya çıkmasıyla beraber büyük bir satış patlaması gerçekleştireceğini düşünüyorum.Telekom sektörü bu potansiyelin farkında.İşte bu iştah kabartıcı pastadan pay almak isteyen şirketler Nokia'yı satın alamasalar bile bir kısım hisse ile ortak olarak yada bu tip iddialar ortaya atarak bundan faydalanmaya çalışıyorlar.

Bu arada Nokia'nın Android'e geçmesi temennisinde bulunan arkadaşlara pek anlam veremiyorum.Neden henüz ortak bir standarta oturmamış 900 mhz işlemci altında stabilite sorunları yaşayan donanım canavarı bir sisteme geçiş yapsın?
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tylor 7 yıl
nokia'yı da alan alana arkadaş :) bi paylaşamadılar.
ayrıca hala sektör lideri, sanki iflas etmiş gibi davranılması da garip.
bana kalırsa dokunmatik olmayan telefonları hala çok kullanışlı, s40'tan vazgeçeceğimi düşünmüyorum uzun süre. dokunmatik telefon bana göre değil arkadaş.
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ozkan_tpc 7 yıl
Yok bence Aselsan alacak Nokia'yı.
Bırakın bu dedikodu haberlerini.
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