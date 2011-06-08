Samsung'un Nokia'yı satın almaya hazırlandığı iddia edildi

Yazılım devi Microsoft'un Nokia'yı satın alacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde büyük ses getirmiş ve endüstri içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse farklı bir iddia ortaya atıldı ve Finlandiyalı mobil iletişim devini, Samsung'un almaya hazırlandığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung, kısa bir süre önce Microsoft ile stratejik işbirliğine giden Nokia'yı alarak Android platformundan sonra Windows Phone cephesinde de en büyük oyuncu olmayı hedefleyebilir ki bu önemli zira bağımsız araştırma kuruluşlarına göre Windows Phone platformu 2015'te Android'den sonra en büyük ikinci mobil işletim sistemi olacak.

Pazar payı 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Nokia, görünüşe bakılırsa uzunca bir süre daha bu tür iddialar ile anılacak gibi görünüyor. Windows Phone tabanlı yeni nesil akıllı telefonlarını son çeyrek ile birlikte pazara sunmayı planlayan Nokia'nın gelecek için nasıl bir strateji planladığı bilinmiyor ancak bazı iddialara göre, potansiyel bazı alıcılar şirketin biraz daha değer kaybetmesini bekliyorlar.