Samsung'un Nokia'yı satın almaya hazırlandığı iddia edildi

Yazılım devi Microsoft'un Nokia'yı satın alacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde büyük ses getirmiş ve endüstri içerisinde çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse farklı bir iddia ortaya atıldı ve Finlandiyalı mobil iletişim devini, Samsung'un almaya hazırlandığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung, kısa bir süre önce Microsoft ile stratejik işbirliğine giden Nokia'yı alarak Android platformundan sonra Windows Phone cephesinde de en büyük oyuncu olmayı hedefleyebilir ki bu önemli zira bağımsız araştırma kuruluşlarına göre Windows Phone platformu 2015'te Android'den sonra en büyük ikinci mobil işletim sistemi olacak.
Pazar payı 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Nokia, görünüşe bakılırsa uzunca bir süre daha bu tür iddialar ile anılacak gibi görünüyor. Windows Phone tabanlı yeni nesil akıllı telefonlarını son çeyrek ile birlikte pazara sunmayı planlayan Nokia'nın gelecek için nasıl bir strateji planladığı bilinmiyor ancak bazı iddialara göre, potansiyel bazı alıcılar şirketin biraz daha değer kaybetmesini bekliyorlar.
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Velhasıl kelam bilinçsiz tüketiciyiz!..
bu linkteki habere göre böyle bir şey yokmuş. elop yalanlamış. ayrıca elop görevden ayrılmış.
bir de böyle garip insanlar var
Hiçkimse dikkat etmemiş ama ben dile getireyim.Neden Her büyük şirket Nokia'yı almaya .alışıyor sizce?
Bence şundan dolayı;
Şu an mevut gerileme dönemi muhtemelen 2011 4. çeyreğe kadar dervam edecektir.Nokia'nın windows phone 7'li cep telefonlarının piyasaya çıkmasıyla beraber büyük bir satış patlaması gerçekleştireceğini düşünüyorum.Telekom sektörü bu potansiyelin farkında.İşte bu iştah kabartıcı pastadan pay almak isteyen şirketler Nokia'yı satın alamasalar bile bir kısım hisse ile ortak olarak yada bu tip iddialar ortaya atarak bundan faydalanmaya çalışıyorlar.
Bu arada Nokia'nın Android'e geçmesi temennisinde bulunan arkadaşlara pek anlam veremiyorum.Neden henüz ortak bir standarta oturmamış 900 mhz işlemci altında stabilite sorunları yaşayan donanım canavarı bir sisteme geçiş yapsın?
ayrıca hala sektör lideri, sanki iflas etmiş gibi davranılması da garip.
bana kalırsa dokunmatik olmayan telefonları hala çok kullanışlı, s40'tan vazgeçeceğimi düşünmüyorum uzun süre. dokunmatik telefon bana göre değil arkadaş.
Bırakın bu dedikodu haberlerini.
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