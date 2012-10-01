Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarıyla büyük başarı elde eden Samsung, kendi platformu olan Bada işletim sistemini yönelik çalışmalarını sonlandırmış, Intel ile birlikte Bada ve MeeGo'nun karışımı olarak nitelendirilen Tizen platformu için kolları sıvamıştı.
Kapalı kapıları ardında Tizen işletim sistemi ve onu kullanan akıllı telefonlar için hazırlıklarını sürdürmekte olan Samsung'da, piyasaya girecek ilk telefon GT-i9500 kodlu model olabilir. Ortaya çıkan görüntülerden anlaşılabildiği kadar, geliştiricilere yönelik örnek cihazda Magnolia kod adlı Tizen 2.0 Alfa işletim sistemi bulunuyor. Görünüm olarak Tizen 1.0 ile benzer olan yeni sürüm için arka planda çok sayıda önemli yenilik olduğu belirtiliyor.
Hem Samsung'un yeni cihazları hem de işletim sistemi için çalışmalar sürüyor. Ortaya çıka cihazlar test amaçlı olup, ticari modellerin gelecek yıl içerisinde kullanıcılarla bulaşacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde lansman yapılabilir.
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heh biz de seni bekliyorduk.
IOS dize yazılır bu arada lise terk arkadaşım :)
Symbianın menü ve icon tasarımı çok daha iyi.Bana verseler bu görevi çok daha iyisini yapardım.Tizenin balığı baştan koktu...
saglam market ve gelistirici destegi icinde once populer olmasi lazimki gelistiriciler ugrasmaya deger bulsunlar. birinin olmasi icin otekisi gerek. bu donguyu kirmanin tek yoluda buyuk firma ve sektor desteginden gecerki tek basina samsung ve intelin bunu basarabilceginden supheliyim. microsoft yapabilir, yapiyorda ama her yerde baglantisi olan bir yazilim devi
Sende gereginden fazla uydurmasaydın iydi.. Mr. IOS sever
Su an kullandigim s2 yi sirf tasarim ve ozelliklerine hayran oldugumdan kullaniyorum. Yoksa ne samsung un guncellemelerinden ne de isletim sistemlerinden zerre umudum ve beklentim kalmadi.
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