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Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi
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Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarıyla büyük başarı elde eden Samsung, kendi platformu olan Bada işletim sistemini yönelik çalışmalarını sonlandırmış, Intel ile birlikte Bada ve MeeGo'nun karışımı olarak nitelendirilen Tizen platformu için kolları sıvamıştı.
Kapalı kapıları ardında Tizen işletim sistemi ve onu kullanan akıllı telefonlar için hazırlıklarını sürdürmekte olan Samsung'da, piyasaya girecek ilk telefon GT-i9500 kodlu model olabilir. Ortaya çıkan görüntülerden anlaşılabildiği kadar, geliştiricilere yönelik örnek cihazda Magnolia kod adlı Tizen 2.0 Alfa işletim sistemi bulunuyor. Görünüm olarak Tizen 1.0 ile benzer olan yeni sürüm için arka planda çok sayıda önemli yenilik olduğu belirtiliyor.
Hem Samsung'un yeni cihazları hem de işletim sistemi için çalışmalar sürüyor. Ortaya çıka cihazlar test amaçlı olup, ticari modellerin gelecek yıl içerisinde kullanıcılarla bulaşacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde lansman yapılabilir. 
Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Popüler olması için önce sağlam market ve geliştirici sağlaması gerekir. Bunu becerebilirlerse yükselişe geçer.Ama yapamazlarsa bada gibi sönüp gideceğini düşünüyorum.
Popüler olması için önce sağlam market ve geliştirici sağlaması gerekir. Bunu becerebilirlerse yükselişe geçer.Ama yapamazlarsa bada gibi sönüp gideceğini düşün...
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baris_55 7 yıl
Normandia_06
hah şimdide tizen :D bada-vada jelibean jelibon yok android yok saçma sapan işler gelecek üzerine kurulu ve kalıcı olacak sadece İOS tur gerisi fasa fiso uyduruk işler

heh biz de seni bekliyorduk.
IOS dize yazılır bu arada lise terk arkadaşım :)
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DH Misafiri 7 yıl
geliştirici telefonu olduğundan tizen yazıyor piyasaya samsung bu telefonu sürmez argesinin çalışmalarını bekliycez
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DH Misafiri 7 yıl
kamera arayüzüz iphonunkine benziyor
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necros76 7 yıl
Ge nler telefon henuz cikmadi o yuzden atip tutmayiin yok o berbat bu berbat cikinca gorursunuz
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Python 7 yıl
Büyük bir ihtimal yazılımı android cihazlara port edecekler diye düşünüyorum,destekte çok önemli tabiki bada olayından sonra insanların direk tizen os bulaşacaklarını hiç sanmıyorum.
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mert1907 7 yıl
ilerde bigun tizen kullanabilirim tabi ciktiktan ve kendini kanitladiktan 3 5 sene hatta 10 sene sonra olabilir. Şaka bi yana bada dan sonra hayatta bidaha bulasmam gider en kötü androidi kullanirim daha iyi.
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SystemApps 7 yıl
en iğrenç menü tasarımı nasıl yapılır diye yarışma yapılsaydı kesin 1.olacak bir menü...
Symbianın menü ve icon tasarımı çok daha iyi.Bana verseler bu görevi çok daha iyisini yapardım.Tizenin balığı baştan koktu...
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bukalemun56 7 yıl
Samsung Yeni İşletim Sistemi ile uğraşacağına sattığı telefnlara satış sonrası yazılım güncelleme desteği vermeye uğraşsın
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darkaura 7 yıl
DH Misafiri
Popüler olması için önce sağlam market ve geliştirici sağlaması gerekir. Bunu becerebilirlerse yükselişe geçer.Ama yapamazlarsa bada gibi sönüp gideceğini düşünüyorum.

saglam market ve gelistirici destegi icinde once populer olmasi lazimki gelistiriciler ugrasmaya deger bulsunlar. birinin olmasi icin otekisi gerek. bu donguyu kirmanin tek yoluda buyuk firma ve sektor desteginden gecerki tek basina samsung ve intelin bunu basarabilceginden supheliyim. microsoft yapabilir, yapiyorda ama her yerde baglantisi olan bir yazilim devi
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
Normandia_06
hah şimdide tizen :D bada-vada jelibean jelibon yok android yok saçma sapan işler gelecek üzerine kurulu ve kalıcı olacak sadece İOS tur gerisi fasa fiso uyduruk işler

Sende gereginden fazla uydurmasaydın iydi.. Mr. IOS sever
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Starrk35 7 yıl
Samsung un Bada da yaptiklarini bizzat wave 8500 kullanmis biri olarak gordukten sonra, bir daha yeni gelistirilecek bir sistem mi ? ASLA.
Su an kullandigim s2 yi sirf tasarim ve ozelliklerine hayran oldugumdan kullaniyorum. Yoksa ne samsung un guncellemelerinden ne de isletim sistemlerinden zerre umudum ve beklentim kalmadi.
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