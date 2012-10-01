Samsung'un Tizen 2.0 işletim sistemli geliştirici telefonu görüntülendi

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarıyla büyük başarı elde eden Samsung, kendi platformu olan Bada işletim sistemini yönelik çalışmalarını sonlandırmış, Intel ile birlikte Bada ve MeeGo'nun karışımı olarak nitelendirilen Tizen platformu için kolları sıvamıştı.

Kapalı kapıları ardında Tizen işletim sistemi ve onu kullanan akıllı telefonlar için hazırlıklarını sürdürmekte olan Samsung'da, piyasaya girecek ilk telefon GT-i9500 kodlu model olabilir. Ortaya çıkan görüntülerden anlaşılabildiği kadar, geliştiricilere yönelik örnek cihazda Magnolia kod adlı Tizen 2.0 Alfa işletim sistemi bulunuyor. Görünüm olarak Tizen 1.0 ile benzer olan yeni sürüm için arka planda çok sayıda önemli yenilik olduğu belirtiliyor.

Hem Samsung'un yeni cihazları hem de işletim sistemi için çalışmalar sürüyor. Ortaya çıka cihazlar test amaçlı olup, ticari modellerin gelecek yıl içerisinde kullanıcılarla bulaşacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde lansman yapılabilir.