Samsung'un aynasız kamerası NX1000'in bazı fotoğrafları internete sızdırıldı

Görünüşe göre Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, NX serisi dahilinde yeni bir kamerasını daha fotoğraf severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Samsung'un aynasız ve değiştirilebilir objektifli modeli NX1000'in bazı fotoğrafları merak uyandırmak adına kısa bir süre önce internete sızdırıldı.



Samsung NX1000'in, 20.3 megapiksel çözünürlük sunan sensörle geleceği ve kablosuz veri transferi için Wi-Fi bağlantısını bünyesinde barındıracağı dışında bir bilgi henüz mevcut değil. Yeni kameranın mayıs ayında boy göstermesi ve NX20'e kıyasla daha düşük fiyatlandırılması bekleniyor.

