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Samsung'un aynasız kamerası NX1000'in bazı fotoğrafları internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,6b
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12
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Samsung'un aynasız kamerası NX1000'in bazı fotoğrafları internete sızdırıldı
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Görünüşe göre Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, NX serisi dahilinde yeni bir kamerasını daha fotoğraf severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Samsung'un aynasız ve değiştirilebilir objektifli modeli NX1000'in bazı fotoğrafları merak uyandırmak adına kısa bir süre önce internete sızdırıldı.
Samsung NX1000'in, 20.3 megapiksel çözünürlük sunan sensörle geleceği ve kablosuz veri transferi için Wi-Fi bağlantısını bünyesinde barındıracağı dışında bir bilgi henüz mevcut değil. Yeni kameranın mayıs ayında boy göstermesi ve NX20'e kıyasla daha düşük fiyatlandırılması bekleniyor.
Samsung'un aynasız kamerası NX1000'in bazı fotoğrafları internete sızdırıldı
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Samsung'un aynasız kamerası NX1000'in bazı fotoğrafları internete sızdırıldı
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Sharelock 7 yıl en beğenilen
Ulan Samsung daha düzgün bir resim çekip internete koysan ya ama illa görseller sızmış anlayışını yaratacaklar.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Kullanılan işlemci ve algılayıcı boyutu tercih etkenleri..Örneğin nikon v1 de expeed 3 işlemci var, şuan piyasadaki tüm dslrlarınkinden daha güçlü bir işlemci fakat algılayıcı boyutu 120mm2,bu değer aps-c yi geçin MFT lerden bile küçük.Sony nex serisinde gerçekten bonkör davrandı ama iyinin de iyisi var ve olacak..Bu tarz makineleri ben taşınabilirlikten çok video performansı açısından seviyorum.ayna mekanizması olmadığı için O.odaklama,fps,çekim süresi gibi konularda dslr lardan daha başarılı oluyorlar..Aradığım şey nexlerdeki gibi büyük bir algılayıcı ve nikon v1 deki gibi güçlü bir işlemci..
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olağan_şüpheli 7 yıl
dünyadaki dengeleri değiştirecek bir silah sanki..ucundan ucundan göstermeler falan...
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MaiTHuNa 7 yıl
Güya sızan resimlerden anlaşılması istenen bilgiler;
1- 20.3 Mp
2- Wifi
3- değiştirilebilir objektif özelliğinin olması
:))
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E_Aydin35 7 yıl
Megapıxel ve tasarımı dışında beni etkileyen pek bir şey olmadı doğrusu Wifi ile kablosuz atarım bana göre pek gerekli değil eğer fiyatı yükseldicekse büyük boyutlarda..
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balomer 7 yıl
sony nex serisi terk .
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safa_oyuncu 7 yıl
Piyasada; Nikon,Pentax,Canon,Fujifilm,Panasonic,Leica,Ricoh vs. makineler varken Samsung isterse FF makine yapsın.
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r.m.y. 7 yıl
merak uyandıracak ya aklı sıra.
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selahattın ısık 7 yıl
azıcık ucundan..
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SEO-Uzmanı 7 yıl
aynasız :)
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Sharelock 7 yıl en beğenilen
Ulan Samsung daha düzgün bir resim çekip internete koysan ya ama illa görseller sızmış anlayışını yaratacaklar.
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