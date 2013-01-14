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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un bütün akıllı fotoğraf makineleri iki yıllık ücretsiz Dropbox ile gelecek

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik devlerinden olan Samsung, akıllı kamera pazarında rakiplerinin önünde yer alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Akıllı kamera pazarında son duyurduğu Android işletim sistemine sahip Galaxy Camera ile adından oldukça sık söz ettiren firma, bu pazardaki çalışmalarına devam ediyor. Dropbox'un mobil iş geliştirme departmanının başındaki Lard Fjeldsoe-Nielsen'in yaptığı açıklamaya göre bundan sonra piyasaya çıkacak olan bütün Samsung akıllı fotoğraf makinelerinde iki yıllık ücretsiz 50gb depolama alanına sahip Dropbox üyeliği verilecek. Şuan bütün Galaxy Camera sahipleri bu özelliği kullanabiliyor olsalar da, yeni çıkacak Samsung akıllı kameralarda da bu özelliği geleceği kesinleşmiş oldu.
Bilindiği üzere Dropbox bir bulut depolama servisi. Bu servis sayesinde akıllı telefon yada artık akıllı fotoğraf makineleri ile çevrimiçi olarak fotoğraf yada her türlü dosyayı saklamak mümkün hale geliyor. Samsung'un akıllı fotoğraf makinelerinde böyle bir servisin iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunulması ise büyük avantaj olarak görülüyor.  

http://www.computerworld.com/s/article/9235500/Dropbox_to_be_included_on_all_Samsung_flagship_phones_and_camera Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
xxxx1
LG,Sony 50gb telefona ömür boyu veriyor Samsungun dediğine bak!..

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
50 gb vardı da bulut hafıza olduğunu bilmiyordum
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infom@n 6 yıl
50 GB veriyor. 2 yılda yeterli bir süre
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xxxx1 6 yıl
LG,Sony 50gb telefona ömür boyu veriyor Samsung'un dediğine bak!..
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aspirin_00 6 yıl
10 gb sanırım ücretsiz sırf dropbox için telf alınmaz
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fI4lA4W3 6 yıl
İki yıl .... uzun zaman şimdi!
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vankomisin 6 yıl
Artık her sattığı cihazla vermeye başladı zaten. Satın alsın bari toptan firmayı.
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