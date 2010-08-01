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Samsung'un lansmanı için geri sayım başladı; Android tablet veya PMP mi geliyor?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, 11 Ağustos 2010'da New York'da düzenleyeceği yeni ürünlerin lansmanı için davetiye yollamaya başladı.

Davetiyede misafirlere kapıların 10:30'dan itibaren açılacağı, basın konferansının 11.00'de başlayacağı ve sunumun Tim Baxter tarafından gerçekleştireceği belirtiliyor. Samsung'un hangi ürünlerle karşımıza çıkacağı internette şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Bazı otoriteler uzun süredir üzerinde konuşulan Android tabletin veya Android işletim sistemini kullanan yeni bir PMP'nin (YP-MB2) tanıtılacağını düşünmekte.

Daha önce elimize ulaşan bilgilere göre YP-MB2 ile Galaxy S'nin benzerlik göstereceği fakat cihazda telefon özelliğinin olmayacağı ve kamera çözünürlüğünün 3.2 megapiksele düşürüldüğü söylenmekteydi. Diğer yandan Android tabletin 7 inç boyutunda dokunmatik ekranla geleceği yetkililerce onaylanmıştı. Kim bilir Güney Koreli firma yeni bir üç boyutlu LCD TV de duyurabilir. Bekleyelim ve görelim.


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mehmetgirgin 9 yıl
android tablet gelmesini umuyorum
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KayhanKaan 9 yıl
İnşallah üst düzey telefonlar duyururlar.
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deniz_sea 9 yıl
bekleyin görün sonra bize söğleyin olurmu
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