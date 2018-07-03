Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!

Samsung yeni bir skandalla gündeme geldi. Bazı kullanıcılar cihazlarının galerisindeki fotoğrafların izinsiz bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşıldığını bildiriyor. Olaydan etkilenen Samsung kullanıcıları, Reddit ve Samsung'un destek forumlarından dert yakınırken, bir kullanıcı tüm fotoğraflarının kendiliğinden kız arkadaşına gönderildiğini söyledi.

Güvenlik açığı felakete sebebiyet verebilir

Raporlara göre, film rulonuzdaki içerikler telefonun kendi mesajlar uygulaması üzerinden SMS şeklinde kullanıcın telefon rehberinde kayıtlı olan kişilere rastgele gönderiliyor. Forumlarda Galaxy S9 ve S9+ cihazlarının bu güvenlik açığından etkilendiği belirtilirken, vahim olaydan hangi telefon modellerinin etkilendiği tam anlamıyla bilinmemekle birlikte olayın kaç kişinin başına geldiği de bilinmiyor.

Hatanın kaynağı henüz doğrulanmamış olmakla birlikte, güvenlik açığının Samsung mesajlar uygulaması ve T-Mobile dahil olmak üzere taşıyıcılar üzerinde kullanıma sunulan daha iyi medya paylaşımı, yazım göstergeleri ve okundu bilgisi gibi yeni özellikleri bünyesinde bulunduran son RCS (Gelişmiş İletişim Servisleri) profili güncellemeleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

T-Mobile, sorunun kendileriyle alakadar olmadığını ifade ederken, Samsung tarafı ise olaydan etkilenen kullanıcılarının kendileriyle iletişime geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Samsung markalı telefon kullanıcıları, kişisel fotoğraflarının istemedikleri kişilerle paylaşılmasından endişe duyarken, alternatif birkaç yolla benzer bir olayın yaşanmasının önüne geçebilmek mümkün.

Birincisi telefonunuzun uygulama ayarlarına gidip Samsung mesajlar uygulamasının verilerinize ulaşmasına izin veren depolama ayarlarını kapatabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise Samsung problemi giderene kadar başka bir mesajlaşma uygulaması kullanmak

https://www.gizmodo.com.au/2018/07/a-bug-in-samsungs-default-texting-app-is-sending-random-pics-to-other-people/