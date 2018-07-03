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Samsung'un mesajlaşma uygulaması resimlerinizi izinsiz paylaşıyor!

Samsung'un mesajlar uygulaması adeta kaosa neden oldu. Kritik bir güvenlik açığı, Samsung marka telefon kullanıcılarının galerisindeki verileri SMS aracılığıyla yabancı kişilere izinsiz gönderiyor.
10 ay
3,8b
1
12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Samsung yeni bir skandalla gündeme geldi. Bazı kullanıcılar cihazlarının galerisindeki fotoğrafların izinsiz bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşıldığını bildiriyor. Olaydan etkilenen Samsung kullanıcıları, Reddit ve Samsung'un destek forumlarından dert yakınırken, bir kullanıcı tüm fotoğraflarının kendiliğinden kız arkadaşına gönderildiğini söyledi. 

Güvenlik açığı felakete sebebiyet verebilir

Raporlara göre, film rulonuzdaki içerikler telefonun kendi mesajlar uygulaması üzerinden SMS şeklinde kullanıcın telefon rehberinde kayıtlı olan kişilere rastgele gönderiliyor. Forumlarda Galaxy S9 ve S9+ cihazlarının bu güvenlik açığından etkilendiği belirtilirken, vahim olaydan hangi telefon modellerinin etkilendiği tam anlamıyla bilinmemekle birlikte olayın kaç kişinin başına geldiği de bilinmiyor. 
Hatanın kaynağı henüz doğrulanmamış olmakla birlikte, güvenlik açığının Samsung mesajlar uygulaması ve T-Mobile dahil olmak üzere taşıyıcılar üzerinde kullanıma sunulan daha iyi medya paylaşımı, yazım göstergeleri ve okundu bilgisi gibi yeni özellikleri bünyesinde bulunduran son RCS (Gelişmiş İletişim Servisleri) profili güncellemeleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı tahmin ediliyor. 
T-Mobile, sorunun kendileriyle alakadar olmadığını ifade ederken, Samsung tarafı ise olaydan etkilenen kullanıcılarının kendileriyle iletişime geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.  
Samsung markalı telefon kullanıcıları, kişisel fotoğraflarının istemedikleri kişilerle paylaşılmasından endişe duyarken, alternatif birkaç yolla benzer bir olayın yaşanmasının önüne geçebilmek mümkün. 
Birincisi telefonunuzun uygulama ayarlarına gidip Samsung mesajlar uygulamasının verilerinize ulaşmasına izin veren depolama ayarlarını kapatabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise Samsung problemi giderene kadar başka bir mesajlaşma uygulaması kullanmak

https://www.gizmodo.com.au/2018/07/a-bug-in-samsungs-default-texting-app-is-sending-random-pics-to-other-people/ Yorum Yaz
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erdem552 10 ay en beğenilen
Programsal bir hata gibi duran bir şeyi haber başlığında neden kasıtlı arka planmış gibi gösteriyorsunuz? Bu yaptığınız resmen clickbait...


Programsal bir hata gibi duran bir şeyi haber başlığında neden kasıtlı arka planmış gibi gösteriyorsunuz? Bu yaptığınız resmen clickbait...
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Yanıtla +25
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floydrose 10 ay
Başlığınız resmen Samsung'un casusluk yaptığını söylüyor, içerik ise RCS (Gelişmiş İletişim Servisleri) profili güncellemeleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı tahmin ediliyor.) şeklinde açıklaması var
Son zamanlarda iyice clickbait olayını kullanmaya başladınız. Sitenin seviyesini yerin dibine indirmeyin bir zahmet.
Başlığınız resmen Samsung'un casusluk yaptığını söylüyor, içerik ise RCS (Gelişmiş İletişim Servisleri) profili güncellemeleri arasındaki etkileşimden kaynakla...
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kaiser_q 10 ay
Haber başlıklarınızın niteliği posta, fotomaç vb.gazetelerin haber başlıkları ile yarışır hale geldi. Sitenizin gittikçe artan niteliğini neye borçluyuz?
Yanıtla +11
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Moving On 10 ay
Tam bir clickbait haberi olmuş, başlıkta çok ciddi bir iddia var, içerikte yazılımsal hata diyor.
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Tengrist 10 ay
Marabaların gizliliği her şeyden önemlidir
Zamsung Aşireti agasi
Hırro Zamsungoğli...............
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ens.aslan 10 ay
s9+ ta birine sms atarken fark ettim ki 2 3 mesaj önce bir mms galeriden foto göndermişim bunu yapmadığıma adım gibi eminim bir daha tekrarlanmadı
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Jet lag 10 ay
"Samsung yeni bir skandalla gündeme geldi."
Diğer "skandal"ları nedir?
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Osret 10 ay
Reddit'te bi hafta önce konu olmuştu. DH yine çok hızlı
Ben Samsungun değil de Google'ın sms yazılımını kullanıyorum.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
.bir kullanıcı tüm fotoğraflarının kendiliğinden kız arkadaşına gönderildiğini söyledi.

Bir de Person Of Interest is coming dediğimizde dalga geçiyorlar
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kaiser_q 10 ay
Haber başlıklarınızın niteliği posta, fotomaç vb.gazetelerin haber başlıkları ile yarışır hale geldi. Sitenizin gittikçe artan niteliğini neye borçluyuz?
Yanıtla +11
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ergunx 10 ay
aynen karsim Kesin T-Mobile ile alakası yoktur
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floydrose 10 ay
Başlığınız resmen Samsung'un casusluk yaptığını söylüyor, içerik ise RCS (Gelişmiş İletişim Servisleri) profili güncellemeleri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı tahmin ediliyor.) şeklinde açıklaması var
Son zamanlarda iyice clickbait olayını kullanmaya başladınız. Sitenin seviyesini yerin dibine indirmeyin bir zahmet.
Yanıtla +20
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dr20mouse 10 ay
T-Mobile kullanmıyorum sorun yok. Bence Türkiye'de haber olması da saçma bizde t-mobile yok.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, güvenlik açığı ve
7 etiket daha samsung mesajlar izinsiz veri paylaşımı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede Mobil Uygulamalar Güvenlik
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