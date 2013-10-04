Samsung'un şirket tarihi bir infografikte hayat buldu





Son yıllarda özellikle Android işletim sisteminin de etkisiyle yükselişe geçen ve akıllı telefon pazarında liderliğe oturan Samsung, mobil telefon pazarında da lider durumda.





Satış rakamları ile pek çok rakip şirketin toplamından daha fazla olan Samsung'un şirket tarihi bir infografik ile internette paylaşıldı. Grafikten şirket tarihi ile ilgili önemli notlar şu şekilde:





Firmanın kuruluşu 1938 yılına dayanıyor. Byung-Chull Lee, Güney Kore'de 30$ sermaye ile bir gıda ihracat şirketi kurdu. Samsung on yıl içerisinde gıda üreten ve satan bir şirket haline geldi. Samsung kelimesi yerel dilde Üç Yıldız anlamına geliyor.





1969'a kadar gıda, tekstil ve sigorta işleri yapan Samsung, o yıl Samsung-Sanyo adı ile televizyon üretimine girdi. 70'li yıllarda firma siyah-beyaz televizyonlar üretirken petro-kimya sektörüne de yatırım yaptı.





On yıllık süreçte 4 milyon siyah beyaz TV satışı yapan Samsung, o dönem bir rekora da imza attı. Aynı dönemde firma Korea Semiconductor firmasını satın alarak yarıiletken üretiminde de yer almaya başladı.





1980'lerde firma bölünerek uluslararası PC, kaset çalar, klima gibi elektronik sektörüne ağırlık vermeye başladı. 1987 yılında kurucu Byung-Chull Lee öldü ve yerine oğlu Kun-Hee Lee yönetim kurulu başkanı oldu.





1988 yılında Samsung ülkede ilk mobil cihazını piyasaya sürdü. 90'lı yıllarda ise Samsung teknoloji dünyasında pek çok ilke adını yazdırdı. İlk 64MB DRAM modülünün geliştirilmesi, ilk 256MB DRAM modülünün geliştirilmesi, ilk 1GB DRAM modülünün geliştirilmesi, en hızlı işlemci Alpha'nın geliştirilmesi, ilk düz ekran TV'nin geliştirilmesi, ilk 128MB SDRAM modülünün geliştirilmesi bunların arasında sayılabilir.





Firma 2000'li yıllarda da gelişimine devam etti. Geliştirdiği saat telefon Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2006'da dünyanın ilk Blu-ray oynatıcısını üreten firma, 2008 yılında ABD mobil telefon pazarında bir numaraya yükseldi. Bu arada Kun-hee yolsuzluk iddiaları nedeniyle kurul başkanlığından istifa etti. Ancak kısa süre sonra aklanarak görevine geri döndü.





Günümüzde ise firma sadece mobil cihaz değil, diğer elektronik sektörlerinde de liderlik süren bir holding haline geldi. Akıllı telefon, mobil telefon, televizyon, yarıiletken, LED monitör ve LCD monitör segmentlerinde firma lider durumda. Holding toplamda 21 alt firmaya sahip.





Geçen yıl 406 milyon mobil telefon satan Samsung'un gelirlerindeki en büyük pay, 99 milyar dolar ile mobil cihaz bölümünde elde edildi. Firmanın en iyi performansı gösterdiği ülke geçen yıl 53 milyar dolarlık satış ile Amerika pazarı oldu. Samsung dünya çapında 217 merkezde 230 000 çalışana sahip.





Güney Kore'nin ihracatının yüzde 17'sine hakim olan Samsung, her dakikada 100 adet TV satıyor ve dünyada kullanılan akıllı telefonların yüzde 70'ine DRAM modülü tedarik ediyor. Firma ayrıca 2009-2013 yılları arasında 4.9 milyar dolar yatırım yaparak sera gazı salınımını 85 milyon ton azalttı.

http://www.bestchoicereviews.org/electronics/samsung/