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Samsung'un şirket tarihi bir infografikte hayat buldu

5 yıl
3,2b
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38
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un şirket tarihi bir infografikte hayat buldu

Son yıllarda özellikle Android işletim sisteminin de etkisiyle yükselişe geçen ve akıllı telefon pazarında liderliğe oturan Samsung, mobil telefon pazarında da lider durumda. 

Satış rakamları ile pek çok rakip şirketin toplamından daha fazla olan Samsung'un şirket tarihi bir infografik ile internette paylaşıldı. Grafikten şirket tarihi ile ilgili önemli notlar şu şekilde:

Firmanın kuruluşu 1938 yılına dayanıyor. Byung-Chull Lee, Güney Kore'de 30$ sermaye ile bir gıda ihracat şirketi kurdu. Samsung on yıl içerisinde gıda üreten ve satan bir şirket haline geldi. Samsung kelimesi yerel dilde Üç Yıldız anlamına geliyor. 

1969'a kadar gıda, tekstil ve sigorta işleri yapan Samsung, o yıl Samsung-Sanyo adı ile televizyon üretimine girdi. 70'li yıllarda firma siyah-beyaz televizyonlar üretirken petro-kimya sektörüne de yatırım yaptı.

On yıllık süreçte 4 milyon siyah beyaz TV satışı yapan Samsung, o dönem bir rekora da imza attı. Aynı dönemde firma Korea Semiconductor firmasını satın alarak yarıiletken üretiminde de yer almaya başladı.

1980'lerde firma bölünerek uluslararası PC, kaset çalar, klima gibi elektronik sektörüne ağırlık vermeye başladı. 1987 yılında kurucu Byung-Chull Lee öldü ve yerine oğlu Kun-Hee Lee yönetim kurulu başkanı oldu.

1988 yılında Samsung ülkede ilk mobil cihazını piyasaya sürdü. 90'lı yıllarda ise Samsung teknoloji dünyasında pek çok ilke adını yazdırdı. İlk 64MB DRAM modülünün geliştirilmesi, ilk 256MB DRAM modülünün geliştirilmesi, ilk 1GB DRAM modülünün geliştirilmesi, en hızlı işlemci Alpha'nın geliştirilmesi, ilk düz ekran TV'nin geliştirilmesi, ilk 128MB SDRAM modülünün geliştirilmesi bunların arasında sayılabilir.

Firma 2000'li yıllarda da gelişimine devam etti. Geliştirdiği saat telefon Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2006'da dünyanın ilk Blu-ray oynatıcısını üreten firma, 2008 yılında ABD mobil telefon pazarında bir numaraya yükseldi. Bu arada Kun-hee yolsuzluk iddiaları nedeniyle kurul başkanlığından istifa etti. Ancak kısa süre sonra aklanarak görevine geri döndü.

Günümüzde ise firma sadece mobil cihaz değil, diğer elektronik sektörlerinde de liderlik süren bir holding haline geldi. Akıllı telefon, mobil telefon, televizyon, yarıiletken, LED monitör ve LCD monitör segmentlerinde firma lider durumda. Holding toplamda 21 alt firmaya sahip.

Geçen yıl 406 milyon mobil telefon satan Samsung'un gelirlerindeki en büyük pay, 99 milyar dolar ile mobil cihaz bölümünde elde edildi. Firmanın en iyi performansı gösterdiği ülke geçen yıl 53 milyar dolarlık satış ile Amerika pazarı oldu. Samsung dünya çapında 217 merkezde 230 000 çalışana sahip. 

Güney Kore'nin ihracatının yüzde 17'sine hakim olan Samsung, her dakikada 100 adet TV satıyor ve dünyada kullanılan akıllı telefonların yüzde 70'ine DRAM modülü tedarik ediyor. Firma ayrıca 2009-2013 yılları arasında 4.9 milyar dolar yatırım yaparak sera gazı salınımını 85 milyon ton azalttı. 

http://www.bestchoicereviews.org/electronics/samsung/ Yorum Yaz
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AdamsınDrogba 5 yıl
Samsung pek sevmem ama amerikan firmalarinin tekel olmasini istemiyorum apple olacagina koreli olsun.
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athloon 5 yıl
Diğer elektronik devleri gelişme hikayesinden çok fark olmasa da en önemlisi son madde.

Firma ayrıca 2009-2013 yılları arasında 4.9 milyar dolar yatırım yaparak sera gazı salınımını 8 milyon ton azalttı.

Diğer elektronik devleri gelişme hikayesinden çok fark olmasa da en önemlisi son madde.Firma ayrıca 2009-2013 yılları arasında 4.9 milyar dolar yatır...
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OverClocK1ng 5 yıl
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Menow 5 yıl
AdamsınDrogba
Samsung pek sevmem ama amerikan firmalarinin tekel olmasini istemiyorum apple olacagina koreli olsun.

Güney Kore'nin Amerika ile hiç bağlantısı yokmuş gibi konuşmayın... Güney Kore'ye küçük Amerika diyebilirsiniz...
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kumarbaz 5 yıl
Teknoloji ürünlerinde bir tane bile dünya markası ürünümüz yok. Katma değeri yüksek ürünler üretebilsek hepimizin cebinde samsung iphone yerine bizim telefon olacağına inanıyorum ama bakıyorumda böyle birşey yapacak ne birikimimiz var ne de teknolojimiz.
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umut_baris 5 yıl Menow
Menow

AdamsınDrogba

Samsung pek sevmem ama amerikan firmalarinin tekel olmasini istemiyorum apple olacagina koreli olsun.


Güney Kore'nin Amerika ile hiç bağlantısı yokmuş gibi konuşmayın... Güney Kore'ye küçük Amerika diyebilirsiniz...

Kuzey koreye yaptırım uyguluyan amerikan kuklası kapitalist güney kore den bahsediyoruz. Ama bizim forumdakiler sadece telefonlarıyla ve pornocularıyla ilgilendikleri için vakit bulamıyorlar diğer bilgileri öğrenmeye.
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DH Misafiri 5 yıl
M.M.G
Bravo DH ahalisi samsungun çok güzel reklamını yapıyorsunuz..

Apple'ın reklamını mı yapsaydık yani....
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Biyturs_OnSr 5 yıl
mert1907
AdamsınDrogba
mert1907
AdamsınDrogba
mert1907
AdamsınDrogbaSamsung pek sevmem ama amerikan firmalarinin tekel olmasini istemiyorum apple olacagina koreli olsun.
Amerikan menşeyli bi sistem ile olsa nolcak olmasa nolcak.
Ne mi olcak?Bunu yazdigina gore sana çok şey olmuş bile.
Ekrana gozlerinle baksaydin anlardin orda yazani. Kendini Amerika ya teslim etmek istememissin ama Android in Amerikan oldugunu unutmussun galiba.
Bunun android ile ne alakası var? Ulan amerika yıllardır kuyunu kaziyor sana yapmadığı kötülük yok bide neden diyorsun.En azından korenin bize zararı yok.Amerika dediğin ülke yüzünden ejdatlarimizin kazandigi topraklarda yer alan madenlerden istediğimiz gibi fayadalanamiyoruz.Bir de gelmiş konuşuyorsun.Ben diyorum ankara sen diyon ..... kara.
Amerikanin be halt oldugunu bende biliyorum ama sen Kore kazansin diyorsun Samsungun tellerinin alayi Android ne farkeder diyorum bende nasilsa gene dolayli yoldan Amerika kazaniyor.

Samsung sadece telefondan mı kazanıyor zannediyorsun ? Haberi oku bence..
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danGerfuLL 5 yıl
Samsung calisiyor iyi ya da kotu ortaya bir seyler koyuyor. Adamlar telefon sektorunde bugune D900'lerden, E250'lerden geldiler tabiri caizse kaziya kaziya geldiler ve hak ettiler. Ozellikle Nokia'nin dokunmatik cihazlara gecmekte direndigi donemde hic direnme gostermeden iyi bir uyum ile su gunlerde azimsanmayacak bir populerlige sahipler. Mobil sektore katkilari da yadsinamayacak derecede, 4-5 yil oncesinde kapasitif ekranda kaleme ihtiyac yok siz rezistif ekran 5800'inizda kullanin diyenlerin bir kismi Note serisi cihaz kullaniyor.
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Akstrev 5 yıl
Apple kullanıyorum. Ama, tek bir şey diyeyim. Samsung'u desteklerim. İyi cihaz yapsa, iyi bir işletim sistemi yazsa, ilk işim onalra para basmak olur.
Apple gibi siyonist bir firma kazanacağına, çekik gözlü yada, koreli insanlar kazansın.
Yahudi'nin olduğu yerde, faiz, kan ve göz yaşı üstüne kurulan servetler vardır.
Ama, Allahh'ın da adaleti büyük. Ahirette onlar en üzgün olanlar olacaklar. O zaman şu laf tam yerini bulacak.
Son gülen, iyi güler.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar bizim üm ülkenin ihracatını tek başına yapıyor
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gfbekir 5 yıl
Dakikada 100 tv, hey maşşşşşallah
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umut_baris 5 yıl gfbekir
gfbekir

Dakikada 100 tv, hey maşşşşşallah


ah bir de yazılım özürlüsü olmasa o aptal tvleri.

zaten yazılımla basıyorlar kontrastı sonra vay efendim renklerimiz canlı da şöyle de böyle de.

panellerine ısıdan yaklaşılmıyor bile!

Panel alınacaksa, sony, panasonic, lg, philips gibi firmalar tercih edilmeli.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
otomasyon vazgeçmeliler. Ayrıca amerika her yerde. Bunu kimse inkar edemez. başarılı bir firma olabilir. Otomasyonu azaltarak çevreye daha fazla katkıda bulunabilirler.
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seven44 5 yıl
nerden nereye
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Elefue 5 yıl
SAMSUNG un VESTEL gibi Türk firmalarından farkı CPU RAM gibi yarı iletkenleri ve LCD LED panellerini üretebilmesi.Şuan 3 GB RAM ı sadece Samsung ta var.
VESTEL Panel üretmek istediğinde SONY TOSHİBA SHARP nasıl JDİ ile panel ürettiyorsa diğer firmalarla birlik olup destek bulabilseydi.
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umut_baris 5 yıl Elefue
Elefue

SAMSUNG un VESTEL gibi Türk firmalarından farkı CPU RAM gibi yarı iletkenleri ve LCD LED panellerini üretebilmesi.Şuan 3 GB RAM ı sadece Samsung ta var.

VESTEL Panel üretmek istediğinde SONY TOSHİBA SHARP nasıl JDİ ile panel ürettiyorsa diğer firmalarla birlik olup destek bulabilseydi.

O kadar kredi talebinde bulunuldu yıllardır ama emperyalist zihniyetler yüzünden engellendi durdu.

Yoksa tek fabrikalı elinde iyi bir potansiyeli olan fabrika. Vestel'in ingilizce sitsine girip avrupaya ürettiği ürünlere bakabilirsiniz.
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TheDcdy 5 yıl
Infografik diye gelmiştim ama.
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