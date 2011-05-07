Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un tanıtımları sürüyor: Galaxy S II, Kenton Cool ile Everest'in zirvesinde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un tanıtımları sürüyor: Galaxy S II, Kenton Cool ile Everest'in zirvesinde
Tam Boyutta Gör
Samsung'un tanıtımları sürüyor: Galaxy S II, Kenton Cool ile Everest'in zirvesinde
Tam Boyutta Gör

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM, Mali-400MP GPU, 4.27-inç 480 x 800 piksel dokunmatik Super AMOLED Plus ekran gibi teknik özellikleri buluşturduğu i9100 Galaxy S II'nin tanıtım çabaları sürüyor. Galaxy S II, bu sefer İngiltere'nin en ünlü dağcılarından Kenton Cool ile bir araya geldi.

Daha önce 8 defa Everest'in zirvesine tırmanma şansına erişen Cool, 9. tırmanışını Galaxy S II ile gerçekleştirdi. Everest yakınlarına kurulan bir baz istasyonu aracılığıyla Twitter'a bağlanan ve zirveye tırmanır tırmanmaz son durumu arkadaşlarıyla paylaşan Cool böylece bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

İşte o video;


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dermeister01 8 yıl
telefonun reklama ihtiyacı yok teknolojiden azıcık anlayan insan gider alır tabi parası varsa.ayrıca adam donunda taşımış bi su tutsaydı bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
Yeni yeni inceleme videoları düşmeye başladı nette. Youtube'da ki bir eleman, normal kullanımda 2-3 gün arasında gideceğini falan söylüyor şarj böyle ise gerçekten çok harika ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl
O soğukta adam bide kollarını açmış artist ya ...
telefonun teknik özellikleri iyi ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 8 yıl
Adam kutuyu resmen yere attı, Samsung gibi bir firmanın reklamını yapıyorsan bu tür hareketlere dikkat etmen gerekir, çevrecilik adına kötü bir hareket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Genpa bayine broşür gelmiş telpa tarafından , SGS II çok yakında TR de yazıyordu


Samsung amma çok reklam yaptı yav
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
her şeyi gectim cok güzel oraya gitmem veya gidemem ama kurdukları istasyon orda kaldıysa bu samsung marka değerini katlar sadece bu harekete.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
Avrupaya ne zaman düşer bilgisi olan var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ho0k 8 yıl
May 1, 2011 (UK)[2]
May 6, 2011 (U.A.E)[1]
May 10, 2011 (Denmark)[1]
May 12, 2011 (Sweden)[1]
May 14, 2011 (Germany)[1]
May 15, 2011 (Spain)[3]
May 18, 2011 (Russia)[1]
May 26, 2011 (Finland)[1]
May 26, 2011 (Norway)[1]
May 28, 2011 (France)[1]
May 2011 (India)[1]
May 2011 (Romania)[1]
May - June 2011 (South Africa)[1]
June 2011 (Switzerland)

bilinen tek bilgi bu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
onun bir daha cocugu olmayacak olm telefonu donuna sokarsan cocuk olmaz :D:D
samsung cok ıyı reklam yaptı baya yankı yapacak bu samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
Gerçekten çok cool muş. GLXY S2 umarım Türkiyeye geç gelmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swordfish666 8 yıl
Cihazı donuna sokup Everest'e kaç kişi çıkar acep ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +16 caneycaney +13 javaprof +10 ecs_elite_group +10 khytr89 +9 WB +9 deoks +8 AirSupport +8 AqRaMa +7 KaleyDeskop +7
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11545 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve tanıtım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Wildfire S video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Golf ün 1444 kg olması.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim