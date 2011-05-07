Samsung'un tanıtımları sürüyor: Galaxy S II, Kenton Cool ile Everest'in zirvesinde

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM, Mali-400MP GPU, 4.27-inç 480 x 800 piksel dokunmatik Super AMOLED Plus ekran gibi teknik özellikleri buluşturduğu i9100 Galaxy S II'nin tanıtım çabaları sürüyor. Galaxy S II, bu sefer İngiltere'nin en ünlü dağcılarından Kenton Cool ile bir araya geldi.

Daha önce 8 defa Everest'in zirvesine tırmanma şansına erişen Cool, 9. tırmanışını Galaxy S II ile gerçekleştirdi. Everest yakınlarına kurulan bir baz istasyonu aracılığıyla Twitter'a bağlanan ve zirveye tırmanır tırmanmaz son durumu arkadaşlarıyla paylaşan Cool böylece bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

İşte o video;