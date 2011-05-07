Samsung'un tanıtımları sürüyor: Galaxy S II, Kenton Cool ile Everest'in zirvesinde

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Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM, Mali-400MP GPU, 4.27-inç 480 x 800 piksel dokunmatik Super AMOLED Plus ekran gibi teknik özellikleri buluşturduğu i9100 Galaxy S II'nin tanıtım çabaları sürüyor. Galaxy S II, bu sefer İngiltere'nin en ünlü dağcılarından Kenton Cool ile bir araya geldi.
Daha önce 8 defa Everest'in zirvesine tırmanma şansına erişen Cool, 9. tırmanışını Galaxy S II ile gerçekleştirdi. Everest yakınlarına kurulan bir baz istasyonu aracılığıyla Twitter'a bağlanan ve zirveye tırmanır tırmanmaz son durumu arkadaşlarıyla paylaşan Cool böylece bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.
İşte o video;
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telefonun teknik özellikleri iyi ama.
Samsung amma çok reklam yaptı yav
May 6, 2011 (U.A.E)[1]
May 10, 2011 (Denmark)[1]
May 12, 2011 (Sweden)[1]
May 14, 2011 (Germany)[1]
May 15, 2011 (Spain)[3]
May 18, 2011 (Russia)[1]
May 26, 2011 (Finland)[1]
May 26, 2011 (Norway)[1]
May 28, 2011 (France)[1]
May 2011 (India)[1]
May 2011 (Romania)[1]
May - June 2011 (South Africa)[1]
June 2011 (Switzerland)
bilinen tek bilgi bu
samsung cok ıyı reklam yaptı baya yankı yapacak bu samsung