Samsung'un yeni Galaxy Note 5 reklamı akıllı telefonun iç yapısı hakkında bilgi veriyor

Samsung yeni bir kategori yarattığı Note ailesinin son üyesi için hazırladığı reklam filmini yayınladı. "Kutu açma" videosu olarak yayınlanan bu reklam filmini diğer kutu açma videolarından ayıran şey ise akıllı telefonun kutuya girmeden önceki serüvenini de gözler önüne sermesi.

Başlanıçta baskı devresi üzerine parmak izi okuyucu ve ekran paneli yerleştiriliyor. Sonrasında ise sırasıyla batarya, arka ve ön kamera, çipset ve belleğin bulunduğu modüller ile ana bileşenler tamamlanıyor.Son olarak ise bu parça metal çerçeveli kablosuz şarj yeteneğine sahip gövde ile birleşerek arka kapak kapatılıyor. Note 5'in olmazsa olmazı S Pen de eklendiğinde akıllı telefon satışa hazır hale geliyor ve kutusuna yerleştiriliyor. Daha sonra ise akıllı telefonun kutu açılışı gerçekleştirilerek kutu içeriği izleyicilerle paylaşılıyor.

Reklam filmi yeni akıllı telefonların oldukça ince işçiliğine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sizler akıllı telefonların gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz?