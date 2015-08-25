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Samsung'un yeni Galaxy Note 5 reklamı akıllı telefonun iç yapısı hakkında bilgi veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un yeni Galaxy Note 5 reklamı akıllı telefonun iç yapısı hakkında bilgi veriyor
 
Samsung yeni bir kategori yarattığı Note ailesinin son üyesi için hazırladığı reklam filmini yayınladı. "Kutu açma" videosu olarak yayınlanan bu reklam filmini diğer kutu açma videolarından ayıran şey ise akıllı telefonun kutuya girmeden önceki serüvenini de gözler önüne sermesi.
Başlanıçta baskı devresi üzerine parmak izi okuyucu ve ekran paneli yerleştiriliyor. Sonrasında ise sırasıyla batarya, arka ve ön kamera, çipset ve belleğin bulunduğu modüller ile ana bileşenler tamamlanıyor.Son olarak ise bu parça metal çerçeveli kablosuz şarj yeteneğine sahip gövde ile birleşerek arka kapak kapatılıyor. Note 5'in olmazsa olmazı S Pen de eklendiğinde akıllı telefon satışa hazır hale geliyor ve kutusuna yerleştiriliyor. Daha sonra ise akıllı telefonun kutu açılışı gerçekleştirilerek kutu içeriği izleyicilerle paylaşılıyor.
Reklam filmi yeni akıllı telefonların oldukça ince işçiliğine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sizler akıllı telefonların gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz?  

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Batuist 4 yıl en beğenilen
Samsung S6 ile mücevher gibi telefonlar üretmeye başladı. bu da onlardan bir tanesi.. tek kelime ile muhteşem gözüküyor
1 Yanıt Yanıtla +7
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kadirirdem 4 yıl
s6 ile adamlar tasarımda level atladı resmen harika bur cihaz note 5 in gold rengini gördüm resmen külçe altın gibi harika duruyor....
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kesbi 4 yıl
İyide telefonda bişey kalmadıki kuşa çevirdiler. İçindeki herşey her telefonda olan şeyler. Ne manyak bunlar yahu böyle reklam mı olur. Önce radyo gitti, sonra kumanda, hafıza kartı, pilin çıkması filan derken bir de pili küçüldü, usb 3.1 type c gelmedi, iş kullanımına yönelik kalemli bir telefonda iş hattı için 2. hat yok vs. vs. Note serisi ölmüştür iyice kuşa dönmüştür. İleri gideceği yerde geriye gitmiştir. Üstüne ekleyeceklerine olanı da çıkarmışlardır. Ve note serisi de murdar olur. Ayrıca reklamın haberi ya da reklamın reklamı mı desem hiç oluyor mu donanımhaber?
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CooL_ROMEO 4 yıl
Tüylerimi diken diken yapan hiç bir reklamın yok samsung zilyon tane reklam yapıyorsun çoğu geçiştirme reklam gibi.
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Batuist 4 yıl en beğenilen
Samsung S6 ile mücevher gibi telefonlar üretmeye başladı. bu da onlardan bir tanesi.. tek kelime ile muhteşem gözüküyor
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TiSKE 4 yıl
videoda her parçaya sevgiyle dokunuyor komik olmus...
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THUGGER 4 yıl
Guzel reklam.
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tobreakuaro 4 yıl
gayet sade ve güzel bir reklam.
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K E N 4 yıl
Marshmallow en geç bu bu telefona çıkar güncel telefon modellerinde artık alıştık. =)
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