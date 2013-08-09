Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği fiyat-performans oranı yüksek lensler ile tanınan Samyang, video çekimlerine özel olarak hazırladığı 16mm T2.2 V-DSLR lens modelini duyurdu.

Canon EF, Canon M, Nikon F, Sony A, Sony E, Micro Four Thirds, ve Fujifilm X sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen yeni Samyang 16mm T2.2 V-DSLR lens modeli, fotoğraf makineleri ve lensleri değiştirilebilir video kameralar ile yapılan video çekimlerine özel olarak hazırlanmış durumda. Teknik olarak 13 element 11 grup optik dizilime ve yüksek görüntü kalitesi sağlayan özel kaplamalara sahip olan lens, gövde tasarımı olarak manuel netlemeye uygun özellikler içeriyor. Sunduğu 16mm odak uzaklığı ile geniş açı çekimlerde amatör ya da profesyonel film yapımcılarına yardımcı olan Samyang 16mm T2.2 V-DSLR, üzerinde kolay erişim ve kullanım sağlayan diyafram halkası da barındırıyor.

419 Euro fiyat etiketiyle satılmaya başlanan yeni Samyang 16mm T2.2 V-DSLR lens modeli ile çekilmiş örnek videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.samyang.pl/index.php/en/2013/lipiec