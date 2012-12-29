Samyang'ın 24mm F/3.5 AS UMC Tilt-Shift lensinin fiyatı belli oldu





Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının, 25mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin yurt dışı fiyatı belli oldu.

Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler. Bu özel yapıları nedeniyle de oldukça yüksek fiyat etiketleri ile satılmaktadırlar.

Samyang Rusya tarafından açıklanan bilgiye göre, Samyang'ın yeni 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin fiyatı 34,090 ruble olarak belirtilmiş. Dolar kuru üzerinden baktığımızda ise $1,100 gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Lensin fiyatını rakipleri ile değerlendirmek gerekirse, Nikon tarafındaki rakibi Nikkor 24mm F/3.5 ED $2000, Canon tarafındaki rakibi Canon TS-E 24mm F/3.5 lens ise $1950 fiyat etiketi ile satılıyor. Rakiplerine oranla uygun fiyatı ile öne çıkan Samyang 24mm Tilt-Shift, 2013'ün nisan ayında Nikon, Canon, Sony ve Pentax ile uyumlu olarak satışa sunulacak.

http://photorumors.com/2012/12/27/the-price-of-the-samyang-t-s-24mm-f3-5-ed-as-umc-tilt-shift-lens-revealed-in-russia/