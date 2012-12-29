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Samyang'ın 24mm F/3.5 AS UMC Tilt-Shift lensinin fiyatı belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Büyük fotoğraf makinesi üreticileri ile uyumlu olarak geliştirdiği fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile bilinen Samyang firmasının, 25mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin yurt dışı fiyatı belli oldu.
Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler. Bu özel yapıları nedeniyle de oldukça yüksek fiyat etiketleri ile satılmaktadırlar. 
Samyang Rusya tarafından açıklanan bilgiye göre, Samyang'ın yeni 24mm F/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift lensinin fiyatı 34,090 ruble olarak belirtilmiş. Dolar kuru üzerinden baktığımızda ise $1,100 gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Lensin fiyatını rakipleri ile değerlendirmek gerekirse, Nikon tarafındaki rakibi Nikkor 24mm F/3.5 ED $2000, Canon tarafındaki rakibi Canon TS-E 24mm F/3.5 lens ise $1950 fiyat etiketi ile satılıyor. Rakiplerine oranla uygun fiyatı ile öne çıkan Samyang 24mm Tilt-Shift, 2013'ün nisan ayında Nikon, Canon, Sony ve Pentax ile uyumlu olarak satışa sunulacak. 

http://photorumors.com/2012/12/27/the-price-of-the-samyang-t-s-24mm-f3-5-ed-as-umc-tilt-shift-lens-revealed-in-russia/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
perspektif kontrollü lenslerin normal lenslerden farkı sadece mekanizma olarak değil; optiklerinden kaynaklanmakta. Normal bir lensin görüntü daire çapı (35mm yi baz alırsak) bunun köşegenlerine kapsayacak kadar iken, tilt-shift lensler bunun takriben 4 katı kadar daha büyüktür. Mekanizma hareket ettirildiğinde aslında görüntü değişmemekte, halihazırda yansıtılan görüntünün ilgili alanı kullanılır hale gelmektedir. Şimdi durum böyle olunca optiklerin en lezzetli olan yerleri, yani merkez noktasında uzaklaşılıp artık köşeler işin içine girdikçe optiklerin ve kaplamalarının kalitesi iyi olmalıdır ki, görüntü de aynı şekilde kalite kaybına uğramasın. Zaten dijital fotoğraf yeterince kayıplı ve netlik; filme göre bir o kadar zor ve hata kabul sınırlarını zorlar nitelikte.
işte durum böyle olunca aslında nikon ve canon gibi bilinen firmaların tilf shift lensleri bile günümüz teknolojisine yenik düşüyor, ve görülüyor ki aslında bu lensler son kullanıcıya hitap eder nitelikte. Profesyonel kullanıcılar varolan problemleri yüzünden sadece belli amaçlar uğruna kullanıyor. Samyang gibi 3. parti üreticilerin lensleri kullanılmayacak kadar komik... Bu yüzden genelde tilt shift sistemler için çok daha uçuk meblalardaki zeiss optikli (gerçek alman üretimi) ve Schneider (alman olanı) ürünleri tercih ediliyor....
ne fark ediyor denirse en başta merkez-köşe ilişkisi ve kromatik sapma (chromatic aberation) ve renkseme denilen hadiseler...
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grafiker 6 yıl
Tilt shift lensim olmasını istemişimdir ama Türkiye'ye gelmezmiş böyle bir lens. Gelişede bu fiyattan olmaz maalesef.
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