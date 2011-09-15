SanDisk Memory Vault anılarınızı 100 yıl muhafaza ediyor

Haber Editörü
Flash belleğinizde, harici hard diskinizde veya kişisel bilgisayarınızda sakladığınız fotoğraflarınızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike herhangi bir dış ekten sonucunda zarar görmesi veya silinmesidir. Flash bellek depolama çözümleri konusunda pazar liderlerinden birisi olan SanDisk buna yönelik yeni bir kategori olarak tanımladığı fotoğraf depolama alanındaki ilk ürününü iddialı bir şekilde piyasaya sürdü.
SanDisk Memory Vault fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamaya yarayan dijital bir albüm. Dış etkilere çok dayanıklı olan bu ürün ile fotoğraf ve videolarınızı 100 yıl boyunca saklamanız mümkün.
Dijital albümün içerisinde gelen Chronolock hafıza yönetim teknolojisi uzun süreli farklı ısı dönüşüm testlerine tabi tutulmuş ve 100 yıla kadar verileri zarar görmeden sakladığı ispatlanmış.
SanDisk ürün pazarlama yöneticisi Tim Sutton ABD'de yaklaşık 3000 kişi üzerinde yaptıkları ankette katılımcıların çocukluk fotoğraflarını kendi torunlarının da görmesini istediklerini ve buna yönelik bir kullanım sunan ürünlerin arayışı içerisinde olduklarını ortaya koyduklarını belirtiyor.
SanDisk Memory Vault ürünün 8GB kapasitelisi 49.99$ ve 16GB kapasitelisi 89.99$ olarak satışa sunulmuş durumda.
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100 yıl zarar görmeden saklandığı ispatlanması için 100 yıl test etmek gerekiyor.
Yukarıda yazılıyor yazdığınıza göre demek ki 100 yıl test ettiklerine inanıyorsunuz.
USB...
100 yıl....
USB kaç yıl önce çıkmıştı yaa hatırlayanınız var mı ?
200 falan mıydı.
Zuhahahahaha..
9872 x 4521=44631312
bu hesap sana göre yanlış çünkü 9872 tane 4521 i alt alta toplamadım.
ama bana göre doğru aynı bu haberdeki 100yıl gerçeği gibi...
Baglantı olanakları ile herhangi birşey göremedim ben usb veya e-sata oldugunu nerden ögrendin.Bu kadar üzerinde çalışılmış birşey o kadar teste tabi tutulmuş bir projeyi giriş çıkış portu konusunda sekmeye ugratacak kadar gerizekalı bir firma degildir herhalde.
Bu ürünü standart bellekler ile karşılaştırmaya gerek yok. 10 TL'lik belleğin kalitesi ile 50 $'lık olanınki bir değil sonuçta.
100 yıl sonra usb,e-sata gibi teknolojiler kalmayacak o zaman bunu hangi girişe bağlayacaklar?
Yoksa Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi kendilerine mi bağlayacaklar :D
Yukarıda yazılıyor.