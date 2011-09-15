SanDisk Memory Vault anılarınızı 100 yıl muhafaza ediyor

Flash belleğinizde, harici hard diskinizde veya kişisel bilgisayarınızda sakladığınız fotoğraflarınızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike herhangi bir dış ekten sonucunda zarar görmesi veya silinmesidir. Flash bellek depolama çözümleri konusunda pazar liderlerinden birisi olan SanDisk buna yönelik yeni bir kategori olarak tanımladığı fotoğraf depolama alanındaki ilk ürününü iddialı bir şekilde piyasaya sürdü.





SanDisk Memory Vault fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamaya yarayan dijital bir albüm. Dış etkilere çok dayanıklı olan bu ürün ile fotoğraf ve videolarınızı 100 yıl boyunca saklamanız mümkün.





Dijital albümün içerisinde gelen Chronolock hafıza yönetim teknolojisi uzun süreli farklı ısı dönüşüm testlerine tabi tutulmuş ve 100 yıla kadar verileri zarar görmeden sakladığı ispatlanmış.





SanDisk ürün pazarlama yöneticisi Tim Sutton ABD'de yaklaşık 3000 kişi üzerinde yaptıkları ankette katılımcıların çocukluk fotoğraflarını kendi torunlarının da görmesini istediklerini ve buna yönelik bir kullanım sunan ürünlerin arayışı içerisinde olduklarını ortaya koyduklarını belirtiyor.





SanDisk Memory Vault ürünün 8GB kapasitelisi 49.99$ ve 16GB kapasitelisi 89.99$ olarak satışa sunulmuş durumda.