SanDisk’ten Nintendo Switch için özel microSD kartlar

Son dönemin en çok satan konsolu olan ve Nintendo’nun yüzünü güldüren Switch için SanDisk özel hafıza kartları hazırladı. Hafıza kartları belirli oyunların harici depolama ihtiyacını karşılamak isteyenlere hitap ediyor.

Özel geliştirildi

Nintendo Switch bilindiği üzere kartuş yapısı üzerinde şekilleniyor. Bununla birlikte kartuşu taktığınızda tüm içeriği oynama şansınız yok. Belirli oyunlar kartuşun yanında dahili depolama alanı da istiyor. Konsolun 30GB civarındaki kullanılabilir alanı hem oyun eklentileri için hem de gelecek yazılım güncellemeleri için yetersiz kalacak.

Firma bu bakımdan hafıza kartını şart koştu. Hafıza kartı olmayan konsollarda oyunların belirli bir kısmının oynanabilir olacağı açıklandı. Yani aslında kullanıcılar biraz hafıza kartı almaya zorlanıyor.

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SanDisk ürünleri ise bunun için optimize edildi. Kartların okuma hızı 104MB/s, yazma hızı da 90MB/s seviyelerinde gerçekleşiyor. En düşük yazma hızı ise 30MB/s civarında. Kartlar oyun tecrübesinin kesintiye uğramamasını amaçlıyor.

Kullanıcılara çok fazla masraf çıkarmamayı hedeflediği anlaşılan microSD kartların 64GB ve 128GB kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor. Şimdilik fiyat belli değil ancak 45$-85$ seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.