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Huawei Kirin 970 duyuruldu

Huawei’nin en güçlü yonga seti olacak Kirin 970 resmiyet kazandı. 10nm sürecine geçişin yanı sıra yeni yonga seti yapay zeka çalışmaları açısından da kendisini geliştirmiş.
1 yıl
5,3b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin kendi cihazlarında kullandığı Kirin serisi yonga setleri dün itibariyle en güçlü üyesine kavuştu. Kirin 970 firmanın 10nm sürecine geçişini temsil ediyor. Yeni yonga setini kısa süre içerisinde piyasada görebileceğiz.

En iyisi

Yıllardır HiSilicon ile kendi yonga setlerini geliştiren Huawei, bu konuda önemli yatırımlar yaptı ve büyük aşamalar kaydetti. IFA 2017 fuarında ise şimdiye kadar tasarladığı en güçlü Kirin yonga setini duyurdu. Kirin 970 pek çok önemli özelliğe sahip.

Yeni yonga seti ile Huawei de rakipleri gibi 10nm sürecine geçmiş oldu. Yeni süreç aynı saat hızlarında daha düşük enerji tüketimi veya aynı enerji tüketiminde daha yüksek performans sağlayacak. Huawei bu noktada enerji verimliliğini arttırmayı seçmiş. Ayrıca zar alanından da tasarruf edilecek. Yeni yonga seti 5.5 milyar transistör barındırıyor.

Kirin 970 yonga seti bir önceki nesilde olduğu gibi 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini temel alıyor. Gelişen üretim süreci burada enerji verimliliği için kullanılmış.

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Dikkat çeken en önemli unsur grafik tarafında en yeni Mali-G72 biriminin kullanılması. 12 çekirdekli grafik birimi üretim sürecinin de etkisiyle önceki nesilden çok daha iyi bir performans gösterecektir. Şimdilik saat frekansları mevcut değil.

Huawei ayrıca yapay zeka teknolojilerini de ön planda tutuyor. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka performansına imza atıyor. Bu Kirin 960 yonga setinden 3 kat daha fazla. Huawei’nin kendi arayüzünde kullanıcısını çok daha iyi tanıyan ve öğrenen sistemler geliştirmesi böylece kolaylaşacak.

Diğer taraftan yonga setinde 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşan Cat. 18 LTE modem, daha kaliteli fotoğraflar için gelişmiş çift ISP birimi ve HDR10 desteği, 4K 60fps şifre çözme gibi özellikler mevcut. Kirin 970 yonga seti ilk olarak gelecek ay ortalarında Huawei Mate 10 serisi ile karşımıza çıkacak.  

http://wccftech.com/huawei-kirin-970-unannounced-specs-features-more/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 1 yıl en beğenilen
Yeni kral Mate 10 geliyor :) Bir mate 8 kullanıcısı olarak heyecanla bekliyorum...
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ogzhnakcy90 1 yıl
Arayüzün iyi sağlam olduktan sonra işlemci en en iyisi olmasa da olur.
Samsunga bak en iyi denilen işlemcileri kullanıyor ama arayüz felaket olduğu için donanımın hakkını alamıyorsun
Huawei emui arayüzü ile en stabil, en akıcı, en hızlı Android arayüzü . Kirin işlemci ile çok uyumlu çalışıyor ortaya uzun süre verimli bir şekilde çalışan bir cihaz ortaya çıkıyor. 15 aydır kullandığım p9 bunun en net örneği.
Arayüzün iyi sağlam olduktan sonra işlemci en en iyisi olmasa da olur.Samsunga bak en iyi denilen işlemcileri kullanıyor ama arayüz felaket olduğu için do...
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sky__walker 1 yıl
Huawei kullanmayan insanlar da yorum yapıyor kağıt üzerindeki verilerden çok enteresan.
iPhone kullandım uzun yıllar, 7 plus ta dahil ne varsa kullandım, Samsung da tüm Note serilerini kullandım, en son S8 plus aldım, 1 hafta dayanabildim. Mate 9 tüm bu saydığım cihazlardan çok daha iyi cihaz. Cihaz çok akıcı, ios stabilitesinde Android performansı sunuyor, aylardır kullanıyorum ilk günden hiçbir performans kaybı yok. Kamerası harika. Pil ömrüde tatminkar. Beni iphone dan vazgeçirmeyi başardı yıllar sonra bir telefon.
16nm işlemcisiyle yapıyor tüm bunları. Kağıt üzerindeki verilere çok takılmayın. 10nm lik yeni Mate 10 un ben bu yılın en iyi birkaç cihazından biri olacağını düşünüyorum.
Huawei kullanmayan insanlar da yorum yapıyor kağıt üzerindeki verilerden çok enteresan.iPhone kullandım uzun yıllar, 7 plus ta dahil ne varsa kullandım, Sa...
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ogzhnakcy90 1 yıl
Bu p10'lar hatali galiba. Bir alt versiyonu p9'da bahsi geçen problemlerin nerdeyse hiçbiri yaşanmıyor.
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Deae 1 yıl
Huawei pişmanlıktır.
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clb12 1 yıl
Huawei sar değerlerini iyilestirmedikce maalesef almayacagim. Aşırı yüksek sar değerleri var.
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Glorfindel1907 1 yıl clb12
clb12
Huawei sar değerlerini iyilestirmedikce maalesef almayacagim. Aşırı yüksek sar değerleri var.

Sar değerine bu kadar takılmayın yüksek görünüyor ama telefon sürekli o değerlerde çalışmıyor sadece çekmeyen yerlerde o değerlere ulaşabiliyor diye biliyorum, Ayrıca iphone modelleri'de bu seviyeler'de ama kimsenin bu modeller için bunları yazdığını veya rahatsız olduğunu duymadım şimdiye kadar.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel işlemci hadi bakalım s835 karşısında neler yapacak veya ne kadar üstün olacak.
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ogzhnakcy90 1 yıl
Hakkaten Huawei kullanmamış insanlar gelip yorum yapmasın. Çöplüğe çeviriyorsunuz sayfayı . Bilmediğiniz şey hakkında uydurma yorumlar yapmayın.
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sky__walker 1 yıl
Huawei kullanmayan insanlar da yorum yapıyor kağıt üzerindeki verilerden çok enteresan.
iPhone kullandım uzun yıllar, 7 plus ta dahil ne varsa kullandım, Samsung da tüm Note serilerini kullandım, en son S8 plus aldım, 1 hafta dayanabildim. Mate 9 tüm bu saydığım cihazlardan çok daha iyi cihaz. Cihaz çok akıcı, ios stabilitesinde Android performansı sunuyor, aylardır kullanıyorum ilk günden hiçbir performans kaybı yok. Kamerası harika. Pil ömrüde tatminkar. Beni iphone dan vazgeçirmeyi başardı yıllar sonra bir telefon.
16nm işlemcisiyle yapıyor tüm bunları. Kağıt üzerindeki verilere çok takılmayın. 10nm lik yeni Mate 10 un ben bu yılın en iyi birkaç cihazından biri olacağını düşünüyorum.
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Deae 1 yıl
Huawei elini cebine atsın biraz artık, Apple ve Samsung'un amiral gemisi modelleriyle aynı fiyat aralığında ürün satmaya çalışacaksın hemde teknolojik olarak rakiplerinin yaklaşık 1 yıl gerisinden gideceksin. Yedirmezler...
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Symbianist 1 yıl
Zaten 960 modeli Cortex-A73 çekirdekleri üzerine inşa edilmişti. 10 nm üretim sürecine geçip GPU güncellemesi ve transistör artışı sağlamış olacaklar. Zannedildiği gibi bu çok büyük bir performans artışı sağlamayacak. Sadece GPU performansında belirgin artış olabilir. SD845 özelleştirilmiş Cortex-A75/A55 ile gelecek. Açıkçası işleri biraz zor. Tabi bir de uygulamaların tamamen Snapdragon'a göre optimize edildiğini varsayarsak Qualcomm farkı açacak.
Şu da var iPhone 6s serisindeki A9 işlemcilerin bir kısmını TSMC diğerini de Samsung üretti ve Samsung'un 14 nm ile ürettiği işlemciler TSMC'nin 16 nm üretimli işlemcisinden verimsiz çıktı. Tabi Samsung'un bir yerleri yemediği için sebebinin ne olduğunu Intel açıkladı. 14 nm yazsa da aslında efektif olarak işlemcinin 19 nm performansında olduğunu bu yüzden de daha çabuk ısındığını ve pili daha çabuk bitirdiğini açıkladı. Apple A10'un üretimini tamamen TSMC'ye boşuna vermedi. SD820 ve 835'i eğer TSMC üretseydi şu an çok daha farklı ve performanslı bir SD820/835 görebilirdik. Ama neyse ki SD845 TSMC üretimi olacak ve C-A75/A55 ikilisi ile de geleceği için çok daha performanslı bir işlemci göreceğiz. SD810 serisi çok kötüydü ve Qualcomm'un ilk 64-bit denemesiydi. Tabi çuvallayınca suçu TSMC'ye atmış ve Samsung ile anlaşmıştı. Şimdi ise TSMC ile ilk kez verimli bir 64-bit Snapdragon işlemci göreceğiz. Samsung'un kendi işlemcilerinde sorun yokken A9'da sorun çıkarması ve sonrasında Apple'ın tamamen üretim hacmini TSMC'ye vermesi ve Qualcomm'un da aynı şekilde üretimde bir sorun olmadığı hâlde TSMC'ye geri dönmesi şüphe uyandırıcı. Samsung'un kendi işlemcilerini daha performanslı gösterebilmek için üretimini yaptığı rakiplerinin işlemcilerinde dalavere çevirdiğini düşünüyorum. Yoksa nasıl olur da 14 nm ile ürettiğin işlemciyi 16 nm ile üretenden daha verimsiz yapabilirsin? Zaten işlemcilerini rakiplerinden daha performanslı gösterebilmek için performans yazılımlarında hile hurda yapan firma üretimde de aynı dolapları çevirir.
Bu arada yukarıda bir arkadaş daha yazmış. TSMC üretimi diye üzerinde basa basa yazılmışken neden haberin içeriğinde buna yer verilmedi? Bu nasıl habercilik?
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annieste 1 yıl
twitter.com/...
Ben onayin nanometresinde degilim artificial intelligence olarak bakarsak guzel seyler kokuyor.
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Xloud 1 yıl
2.4 değil 2.8 ghz... Sızıntıları resmi olarak tanıtıldı diye haber yaparsan böyle olur Ekremciğim işlemci daha 10 dakika önce tanıtıldı...
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