Huawei Kirin 970 duyuruldu

Huawei’nin kendi cihazlarında kullandığı Kirin serisi yonga setleri dün itibariyle en güçlü üyesine kavuştu. Kirin 970 firmanın 10nm sürecine geçişini temsil ediyor. Yeni yonga setini kısa süre içerisinde piyasada görebileceğiz.

En iyisi

Yıllardır HiSilicon ile kendi yonga setlerini geliştiren Huawei, bu konuda önemli yatırımlar yaptı ve büyük aşamalar kaydetti. IFA 2017 fuarında ise şimdiye kadar tasarladığı en güçlü Kirin yonga setini duyurdu. Kirin 970 pek çok önemli özelliğe sahip.

Yeni yonga seti ile Huawei de rakipleri gibi 10nm sürecine geçmiş oldu. Yeni süreç aynı saat hızlarında daha düşük enerji tüketimi veya aynı enerji tüketiminde daha yüksek performans sağlayacak. Huawei bu noktada enerji verimliliğini arttırmayı seçmiş. Ayrıca zar alanından da tasarruf edilecek. Yeni yonga seti 5.5 milyar transistör barındırıyor.

Kirin 970 yonga seti bir önceki nesilde olduğu gibi 2.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini temel alıyor. Gelişen üretim süreci burada enerji verimliliği için kullanılmış.

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Dikkat çeken en önemli unsur grafik tarafında en yeni Mali-G72 biriminin kullanılması. 12 çekirdekli grafik birimi üretim sürecinin de etkisiyle önceki nesilden çok daha iyi bir performans gösterecektir. Şimdilik saat frekansları mevcut değil.

Huawei ayrıca yapay zeka teknolojilerini de ön planda tutuyor. Nöral İşlem Birimi olarak adlandırılan NPU yapısı 1.92 TFLOPS FP16 yapay zeka performansına imza atıyor. Bu Kirin 960 yonga setinden 3 kat daha fazla. Huawei’nin kendi arayüzünde kullanıcısını çok daha iyi tanıyan ve öğrenen sistemler geliştirmesi böylece kolaylaşacak.

Diğer taraftan yonga setinde 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşan, daha kaliteli fotoğraflar için gelişmiş çift ISP birimi ve, 4K 60fps şifre çözme gibi özellikler mevcut. Kirin 970 yonga seti ilk olarak gelecek ay ortalarındaserisi ile karşımıza çıkacak.