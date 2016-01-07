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SanDisk'ten dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü

Bilgisayarların inceliğine katkı yapmak için bileşenlerin de incelmesi gerekiyor. SanDisk, dünyanın en ince M.2 formatında SSD sürücüsünü CES 2016 fuarında tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk'ten dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü


Kompakt yapıdaki taşınabilir cihazlar ve ultra ince dizüstü modelleri için tercih edilen SSD yapılarından birisi olan M.2 formatı, CES 2016 fuarında en ince haline kavuştu. SanDisk, dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü olacak X400'ü görücüye çıkardı.

SanDisk X400 sürücüsü, 1TB kapasiteye sahip ve 1.5mm kalınlığa sahip olan ilk tek yüzlü M.2 SATA SSD ürünü olarak öne çıkıyor. Firmanın önceki nesli X300 sürücüsü de 2.23mm kalınlık değeri ile ilgi odağı olmuştu. Çok ince olmasının yanında uzun kullanım ömrü ve veri transfer hızları da avantaj sağlayacak. 

SanDisk, yeni ürününde X3 Technology adındaki bellek modüllerini kullanıyor. Her hücreye 3 bitlik veri sığdıran TLC NAND temelindeki X3 Technology modülleri ömür boyu toplam 320TB yazma miktarı sunuyor. Günde 40GB yazma işlemi ile ürünü 5 yıla kadar kullanabilmek mümkün. Veriler AES 256-bit üzerinden şifreleniyor. Önbellekleme işlemleri için nCache 2.0 teknolojisi kullanılıyor. SLC bellek modülleri ile önbellekleme yapan teknoloji, yüksek performans ve yazma analiz algoritmalarına imza atabiliyor. 

Sürekli yazma hızlarında 520MB/s ve okuma hızlarında 545MB/s değerlerine ulaşan SSD, rastgele okuma hızlarında 95 000 IOPS, rastgele yazma hızlarında da 75 000 IOPS seviyesine çıkabiliyor. Yazma esnasında ürün 3.9Watt, okuma esnasında 2.5Watt enerji tüketiyor. 

X400 SSD modeli 1TB kapasite haricinde 128GB, 256GB ve 512GB kapasite seçeneklerine de sahip. Ayrıca ana akım dizüstü modelleri için 2.5 inç formatında versiyonları da mevcut. Örneklemesine başlanan SSD ailesinin henüz çıkış tarihi belli değil. 

http://www.computerworld.com/article/3019493/data-storage/sandisk-reveals-the-worlds-thinnest-1tb-ssd.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 3 yıl
bu m2ler yeni çıkan macbooklar ile de uyumlu mu?
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Tora 3 yıl
M.2 biçiminde olduğu belirtildiğinde mutlaka SATA arabirimi üzerinden mi PCI-E arabirimi üzerinden mi veriyolu kullandığı belirtilmeli.
Ayrıca AHCI mi NVMe mi bu da belirtilmeli.
Okuma yazma ve IOPS performansına göre SATA arabirimi olduğu belli fakat donanım üzerinde bir sitede bu detaylar atlanmamalı
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infom@n 3 yıl
320TB ömür / 40TB günlük yazma = 8 gün


40TB'ı 520MB/s ile yazarsanız 22.5 saatte yazarsınız.

Bu aletin kapasitesi 1 TBmış.
1 TB kapasiteyi sürekli doldur boşalt yapsanız 40 TB'ı 1 günde yazamazsınız.


Kısaca: haber hatalı

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alprkrkmz 3 yıl
Haberde hata var. Günde 40 TB değil 40GB olması gerek.
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