SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı

Günümüzde özellikle kamera sistemlerinde çözünürlükler adeta aldı başını gidiyor. 2K ve 4K derken artık 8K çözünürlükleri konuşuyoruz. Ayrıca sanal gerçeklik için optimize edilen içerikleri de unutmamak lazım. Bu denli gelişmelerin kuşkusuz depolama kapasitelerine etkisi de çok büyük oluyor.

Eskiden kameralar için 8GB veya 16GB kapasiteli kartlar fazlasıyla yeterli oluyordu ancak şimdi yüksek çözünürlükte içerikler istediğiniz zaman hafıza boyutlarını da katlayarak arttırmanız gerekiyor. Bu ihtiyacın farkında olan SanDisk, dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartını geliştirdiğini duyurdu.

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UHD video ve sanal gerçeklik içerikleri için muazzam bir kapasite sunan yeni SD kart ne yazık ki henüz geliştirme aşamasında. Bu bakımdan pazara çıkması için en azından bir yıl veya iki yıl beklemek gerekecek.

SanDisk’in hali hazırdaki 512GB kapasiteli SD kartı 300$ civarında satılıyor. 1TB kapasiteli SD kart için 1000$ civarında bir fiyat görmek şaşırtıcı olmayacaktır zira firmanın geliştirme kısmında büyük yatırımları olduğu biliniyor. Henüz kartın net bir piyasa tarihi mevcut değil.