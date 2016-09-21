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SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı

Hafıza kartının depolama kapasitesini yetersiz bulanlar varsa SanDisk’in üzerinde çalıştığı yeni 1TB kapasiteli SD kart işe yarayabilir. Elbette bir iki yıl beklemek şartıyla.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde özellikle kamera sistemlerinde çözünürlükler adeta aldı başını gidiyor. 2K ve 4K derken artık 8K çözünürlükleri konuşuyoruz. Ayrıca sanal gerçeklik için optimize edilen içerikleri de unutmamak lazım. Bu denli gelişmelerin kuşkusuz depolama kapasitelerine etkisi de çok büyük oluyor.

Eskiden kameralar için 8GB veya 16GB kapasiteli kartlar fazlasıyla yeterli oluyordu ancak şimdi yüksek çözünürlükte içerikler istediğiniz zaman hafıza boyutlarını da katlayarak arttırmanız gerekiyor. Bu ihtiyacın farkında olan SanDisk, dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartını geliştirdiğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Canon EOS M5 duyuruldu"

UHD video ve sanal gerçeklik içerikleri için muazzam bir kapasite sunan yeni SD kart ne yazık ki henüz geliştirme aşamasında. Bu bakımdan pazara çıkması için en azından bir yıl veya iki yıl beklemek gerekecek.

SanDisk’in hali hazırdaki 512GB kapasiteli SD kartı 300$ civarında satılıyor. 1TB kapasiteli SD kart için 1000$ civarında bir fiyat görmek şaşırtıcı olmayacaktır zira firmanın geliştirme kısmında büyük yatırımları olduğu biliniyor. Henüz kartın net bir piyasa tarihi mevcut değil.

 

http://www.phonearena.com/news/SanDisks-world-first-1TB-SD-card-targets-VR-and-UHD-video-buffs_id85621 Yorum Yaz
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mq1n 3 yıl en beğenilen MK*
MK*

3mbit ile kac saate dolar bu?

birkaç aycık
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Patren 3 yıl
Sd teknolojisi cok yavas gelisiyor 2222 de fiyati 200 tl olur artik
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AMDR 3 yıl
İlk hafıza kartım 512MBdı.Minton mp3 çalara takıp müzik dinlerdim.
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MK* 3 yıl
3mbit ile kac saate dolar bu?
1 Yanıt Yanıtla
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mq1n 3 yıl MK*
MK*

3mbit ile kac saate dolar bu?

birkaç aycık
1 Yanıt Yanıtla +6
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fuujitsu 3 yıl
Bu kartın bir de bozulduğunu düşünemiyorum.
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Mr. Jingles 3 yıl
Vay be teknoloji nereden nereye geldi. Bundan on yıl önce 1 GB kartlara şaşardık şimdi TB görür olduk. Bir on yıl sonra nereye gelecek bu teknoloji hayal ederken korkutuyor insanı.
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