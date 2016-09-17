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Canon EOS M5 duyuruldu

Canon’un seride ilklere yer verdiği EOS M5 aynasız dijital kamerası resmiyet kazandı. Modelde Bluetooth Smart, elektronik vizör gibi seride ilk kez göreceğimiz özellikler yer alıyor.
2 yıl
7,6b
1
23
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Aynasız profesyonel kamera sınıfında daha iyi rekabet edebilmek için yatırımlarını arttıran Canon, müşterilerinden gelen talepleri dikkate alarak geliştirdiği yeni EOS M5 modelini duyurdu. Model şimdiye kadar ki en hızlı otomatik odaklama yapabilen EOS M makine ünvanını ele geçirdi.

Modelde en dikkat çeken özellik 2.36 milyon noktalı elektronik vizör. Canon aynasız kamera ailesinde bir ilk olan yeni vizör uzun zamandır tüketiciler tarafından dile getiriliyordu. Canon görünüşe göre bu kez tüketicinin sesine kulak vermiş.

Bünyesinde 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör barındıran EOS M5, DIGIC 7 görüntü işlemcisi ile destekleniyor. ISO aralığı 100-25600 arasında olan model firmanın Dual Pixel CMOS otomatik odaklama teknolojisi sayesinde seri içerisindeki en hızlı odaklama yapan makine haline geliyor.

 

Canon EOS M5 duyuruldu
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Dual Pixel CMOS teknolojisi LCD ekran üzerinde dokunarak odaklama yapmaya imkan tanırken, vizör kullanım esnasında bile bu odaklama işlemine izin veriyor. Ayrıca hem vizörde hem de LCD ekranda odak alanları ön plana çıkarılabiliyor.

Diğer taraftan yine bir ilk olarak Canon EOS M5 modeli Bluetooth Smart teknolojisi barındırıyor. Böylece Canon Camera Connect uygulaması olan mobil cihazlara çekilen fotoğraflar daha hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor.

5 eksenli dijital görüntü sabitleme yer alan modelde 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapılabiliyor. Sürekli çekim modu 7 kare/saniye hızına çıkarken, odaklama kilidi ile bu oran 9 kare/saniye olarak gelişiyor. 3.2 inçlik LCD ekran 1.62 milyon nokta barındırıyor. Modelde WiFi ve NFC bağlantıları da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera"

Canon EOS M5 ile birlikte Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM lens kiti de duyuruldu. 4 duruşlu görüntü sabitleme özelliği olan lens 8.3x oranında yakınlaştırma yapabiliyor. Meraklıları Canon EOS M5 modeline Kasım ayında kavuşabilecek. Sadece gövde için 980$ istenirken, Aralık ayında piyasaya çıkacak yeni lens ile birlikte 1479$ fiyat etiketi söz konusu. Lensin kendisi ise 500$.

 
Canon EOS M5 duyuruldu

http://petapixel.com/2016/09/15/canon-unveils-eos-m5-aps-c-mirrorless-evf-finally/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ersan94 2 yıl en beğenilen
Bi a6300 değil
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unknownartist 2 yıl
Fiyatı çok yüksek, illa bunu alacam diyen adam sanırım çıkmaz, rakipler çok daha dişli ve ucuz. Sony a6000 piyasayı silip süpürdü zaten.
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Elefue 2 yıl
5 eksenli görüntü sabitleme ve ekranın 3.2" büyüklüğüne çıkması iyi olmuş.
Yaaa anlamıyorum tamam anladık 4K olmuyor insan bir hiç değilse 2K görüntü kaydına olanak sağlar.
Canon un aynasız sınıfında atak yapabilmesi için EF-M lenslerin yanında standart boyut EF-S lenslerinin kullanılabildiği bir aynasız makina üretip piyasaya sunmalıdır.
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Das Boot 2 yıl Elefue
Canon M Adaptor ile zaten EF-S ve EF lensleri kullanabiliyorsun.
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asig 2 yıl
benim a6000 ckış yılı 2014 fiyatıda sıfır 1500 1700 arası ikici eli 1000 tl neden m5 alalım a6000 kopyası için
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Fenomenon 2 yıl
Çok pahalı. Şuan aynasızlarda en iyisi Sony bence. A6000 tam f/p cihazı. Aynı kalitede dslr'lar 2000 üstü iken a6000 1500-1800'e alınıyor. Lensleri de pahalı değil ama fazla seçenek yok ve 2.el bulunmuyor. A6300'ün aşırı pahalı olduğunu düşünüyorum. A6000'den 4k video dışında farklı yok. Bende şuan Sony nex5r 16-50mm kit lens + 55-210mm tele lens + Canon fd 50mm f1.4 var. Samyang lenslere merakım var, ilerde 12mm f2 veya 21mm f1.4 almak isterim.
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
canon iyi güzel hoş ama aynasız makine denince aklıma olympus geliyor. aynasız makinelerin öncüsüdür.
aynasız makinelerin çıkma nedeni küçük hafif olmalarıdır. bunu en iyi sağlayan firmanın olympus olduğu düşünmekteyim mesela m1, m5 ve m10 isminde 3 modeli var çok hoş özelliklerle çok hoş görünüme sahip.
aynasız makinelerde film ve video çekimi ise bence panasonic GH4 modeli ile başladı. m4/3 sensör ile GH4 4k filmlerle siname sektöründeki ucuz ama kaliteli makine olmayı başardı.
tabi aynasız makinelerin bide Sony cepesi var ki a6300 çok dehşet bir makine belkide dünyanın en hızlı makinesidir 400'ün üstünde odak noktası bulunmakta.
a7r II, a7s II ve a7 II olmak üzere 3 pro modeli olan sony ise video işini a7s II ile bitiriyor 409bin ISO ya kadar çıkıyor makinenin ışık hassasiyeti. videolarını izleyin derim. foto çekmek isteyen ise a7r II kullanmalı sony kullanmak istiyorsa.
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Xloud 2 yıl
Toplam 7 lens seçeneği olması çok iyiymiş seç beğen tak :D
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kakarikikiri 2 yıl
canon bu sefer eli ayağı düzgün bir aynasız modeli çıkarmış. titreşim engelleme performansını merak ediyorum, 5 durak avantaj sağlasa ne güzel olur.
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Das Boot 2 yıl kakarikikiri
kakarikikiri

canon bu sefer eli ayağı düzgün bir aynasız modeli çıkarmış. titreşim engelleme performansını merak ediyorum, 5 durak avantaj sağlasa ne güzel olur.

Umarım o kadar sağlar fakat biraz zor. Çünkü dijital 5 yönlü titreşim engelleyici bulunuyor. Bu sistem lenste ki IS motoruyla kombine çalışıyor. Henüz sadece Canon'un yayınladığı örnek videolar var. Gayet başarılı gözüküyor fakat ürün satışa çıkınca kullanıcı örneklerine bakmalıyız.
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ersan94 2 yıl en beğenilen
Bi a6300 değil
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aspirin_00 2 yıl
o paraya FF makina alırım çüşşşşşş F/P ürünü değil.
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Das Boot 2 yıl aspirin_00
980 dolara nereden alıyorsunuz FF makine?
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