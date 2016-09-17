Canon EOS M5 duyuruldu

Aynasız profesyonel kamera sınıfında daha iyi rekabet edebilmek için yatırımlarını arttıran Canon, müşterilerinden gelen talepleri dikkate alarak geliştirdiği yeni EOS M5 modelini duyurdu. Model şimdiye kadar ki en hızlı otomatik odaklama yapabilen EOS M makine ünvanını ele geçirdi.

Modelde en dikkat çeken özellik 2.36 milyon noktalı elektronik vizör. Canon aynasız kamera ailesinde bir ilk olan yeni vizör uzun zamandır tüketiciler tarafından dile getiriliyordu. Canon görünüşe göre bu kez tüketicinin sesine kulak vermiş.

Bünyesinde 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör barındıran EOS M5, DIGIC 7 görüntü işlemcisi ile destekleniyor. ISO aralığı 100-25600 arasında olan model firmanın Dual Pixel CMOS otomatik odaklama teknolojisi sayesinde seri içerisindeki en hızlı odaklama yapan makine haline geliyor.

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Dual Pixel CMOS teknolojisi LCD ekran üzerinde dokunarak odaklama yapmaya imkan tanırken, vizör kullanım esnasında bile bu odaklama işlemine izin veriyor. Ayrıca hem vizörde hem de LCD ekranda odak alanları ön plana çıkarılabiliyor.

Diğer taraftan yine bir ilk olarak Canon EOS M5 modeli Bluetooth Smart teknolojisi barındırıyor. Böylece Canon Camera Connect uygulaması olan mobil cihazlara çekilen fotoğraflar daha hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor.

5 eksenli dijital görüntü sabitleme yer alan modelde 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapılabiliyor. Sürekli çekim modu 7 kare/saniye hızına çıkarken, odaklama kilidi ile bu oran 9 kare/saniye olarak gelişiyor. 3.2 inçlik LCD ekran 1.62 milyon nokta barındırıyor. Modelde WiFi ve NFC bağlantıları da mevcut.

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Canon EOS M5 ile birlikte Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM lens kiti de duyuruldu. 4 duruşlu görüntü sabitleme özelliği olan lens 8.3x oranında yakınlaştırma yapabiliyor. Meraklıları Canon EOS M5 modeline Kasım ayında kavuşabilecek. Sadece gövde için 980$ istenirken, Aralık ayında piyasaya çıkacak yeni lens ile birlikte 1479$ fiyat etiketi söz konusu. Lensin kendisi ise 500$.