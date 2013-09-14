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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SanDisk'ten profesyonellere özel 256 GB Extreme Pro Compact Flash hafıza kartı

5 yıl
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9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makinelerinin ve video kameraların artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak adına konunun uzmanı firmalardan SanDisk, profesyonellere özel 256 GB Extreme Pro Compact Flash hafıza kartını duyurdu.
256GB depolama miktarı ile özellikle 4K videoların artmaya başladığı günümüzde görüntüleme sektöründe çalışanlar için oldukça faydalı bir çözüm ortaya koyan SanDisk Extreme Pro Compact Flash, saniyede 65 MB yazma ve saniyede 160MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Firma tarafından içerisine darbelere ve düşmelere dayanıklı olması için RTV silikon kaplama koyulan kart, -25 ile 85 derece sıcaklık değerlerin de bile çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca RescuePRO isimli yazılım ile veri kurtarma konusunda da kullanıcılara yardım eden SanDisk, kartın aynı zamanda 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB'lık versiyonlarını da hazırlanmış durumda.
SanDisk tarafından hazırlanan Extreme Pro Compact Flash hafıza kartları, seçilen depolama miktarına bağlı olarak 219$ ile 1,810$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.

http://www.techpowerup.com/190672/sandisk-debuts-256-gb-compactflash-card-with-160-mb-s-transfer-speed.html Yorum Yaz
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Valve Corporation 5 yıl en beğenilen
Biz hala 4 gb hafiza kartinda kalalim[>:]

Edit:Eksi verenler cok zenginsiniz galiba biz daha 4 cigulibayt hafiza karti alamiyok
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Golden Gate 5 yıl
saniyede 65 MB yazma ve saniyede 160MB transfer hızı ortaya koyabiliyor.

Bu sandisk çok üçkağıtçı politikaya sahip . Üzerine 65 mb yazma / 160 mb okuma yazsa ya . 160 mb ' ı dayıyor , bir dosya atarkende insanlar 160 mb ile göndermesini bekliyor .
saniyede 65 MB yazma ve saniyede 160MB transfer hızı ortaya koyabiliyor.Bu sandisk çok üçkağıtçı politikaya sahip . Üzerine 65 mb yazma / 160 ...
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Hypervenom 5 yıl
5yıl sonra 20tl olur
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VlknFX 5 yıl
Gerçekten seçenekler artmalı d800 kullanıyorum raw olarak çektigim çekimlerde 32 gb 250 adet fotoğrafta kart doluyor ama fiyatlar ne olucak o da önemli
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mamilan 5 yıl
gokhangokhan33
emre1903yilmaz Biz hala 4 gb hafiza kartinda kalalim[:]
ne 4 gb ı biz daha 1 gb a geçemedik :D

yokartık :D
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V4LKyR 5 yıl
5x5 cm civarlarında bir nesneye 1810$ vermek... QWE:QWR:WEQeişfkdsişafkisdopkşv:FSDAF
Demek ki zenginlik çok ilginç bir şey.
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Golden Gate 5 yıl
saniyede 65 MB yazma ve saniyede 160MB transfer hızı ortaya koyabiliyor.

Bu sandisk çok üçkağıtçı politikaya sahip . Üzerine 65 mb yazma / 160 mb okuma yazsa ya . 160 mb ' ı dayıyor , bir dosya atarkende insanlar 160 mb ile göndermesini bekliyor .
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gokhangokhan33 5 yıl
emre1903yilmaz
Biz hala 4 gb hafiza kartinda kalalim[:]

ne 4 gb ı biz daha 1 gb a geçemedik :D
1 Yanıt Yanıtla
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CeRMeDoN 5 yıl gokhangokhan33
gokhangokhan33
emre1903yilmaz
Biz hala 4 gb hafiza kartinda kalalim[:]

ne 4 gb ı biz daha 1 gb a geçemedik :D

benim ki daha komik yarin ss atarim
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Morphinz 5 yıl
1,810$ ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hypervenom 5 yıl
5yıl sonra 20tl olur
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Valve Corporation 5 yıl en beğenilen
Biz hala 4 gb hafiza kartinda kalalim[>:]

Edit:Eksi verenler cok zenginsiniz galiba biz daha 4 cigulibayt hafiza karti alamiyok
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