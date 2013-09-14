SanDisk'ten profesyonellere özel 256 GB Extreme Pro Compact Flash hafıza kartı





Fotoğraf makinelerinin ve video kameraların artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak adına konunun uzmanı firmalardan SanDisk, profesyonellere özel 256 GB Extreme Pro Compact Flash hafıza kartını duyurdu.

256GB depolama miktarı ile özellikle 4K videoların artmaya başladığı günümüzde görüntüleme sektöründe çalışanlar için oldukça faydalı bir çözüm ortaya koyan SanDisk Extreme Pro Compact Flash, saniyede 65 MB yazma ve saniyede 160MB transfer hızı ortaya koyabiliyor. Firma tarafından içerisine darbelere ve düşmelere dayanıklı olması için RTV silikon kaplama koyulan kart, -25 ile 85 derece sıcaklık değerlerin de bile çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca RescuePRO isimli yazılım ile veri kurtarma konusunda da kullanıcılara yardım eden SanDisk, kartın aynı zamanda 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB'lık versiyonlarını da hazırlanmış durumda.

SanDisk tarafından hazırlanan Extreme Pro Compact Flash hafıza kartları, seçilen depolama miktarına bağlı olarak 219$ ile 1,810$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.

http://www.techpowerup.com/190672/sandisk-debuts-256-gb-compactflash-card-with-160-mb-s-transfer-speed.html