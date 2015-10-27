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Sanal gerçeklik ile uzaktaki sevdiklerinize sarılın

İki japon teknoloji meraklısı sanal gerçekliği kullanarak kullanıcıları peluş bir oyuncağın içerisine sokuyor. Bu sayede sevdiklerimizle sanal da olsa kucaklaşma imkanına sahip olabiliriz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik ile uzaktaki sevdiklerinize sarılın
 
Günümüzün en popüler teknolojilerinden birisi şüphesiz sanal gerçeklik. Bu konuda çalışan iki Japon öğrenci ise ilginç bir fikri hayata geçirmiş durumda. Adawarp adındaki ürün ise sanal gerçeklik dünyasında gerçek bir peluş oyuncağın içerisine girmenize imkan veriyor.

Teknolojinin güzel yanı ise bu peluş oyuncağın hareket edebilmesi, çevresini görebilmesi ve tüm sesleri duyabilmesi. Geliştirici grup oyuncağın Xbox controller ile hareket edebildiğini belirtiyor. Bu sayede dünyanın öbür ucunda olsanız dahi hareketleriniz algılanarak karşıya iletilebiliyor. Bu da bizlere peluş ayıcık olarak da olsa sevdiklerimize sarılma imkanı sunuyor.
Ayıcık şimdilik sesli olarak yanıt veremese de geliştiriciler bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini söylüyor. İlerleyen dönemlerde sarılmanın yanı sıra sesinizle de sevdiklerinizin yanında olabileceksiniz -tabi bir ayıcık formunda-.
Robotun geliştirici versiyonu 2016 yılında piyasada olacak. Bu sayede geliştiriciler ayıcık dışında farklı formlarda robotlar geliştirerek aynı teknolojiyi kullanabilecekler. Yaratıcı Tatsuki Adaniya'ya göre ise ürün piyasaya çıktığında en çok kedi,köpek ve ayıcık modelleri tercih edilecek.

http://www.engadget.com/2015/10/26/oculus-rift-teddy-bear-adawarp/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
paramedical 4 yıl
Ne diyelim helal olsun
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Patren 4 yıl
yapay zeka filmindeki ayı aklıma geldi öyle bir ayı yapsalar çok güzel olur konuşsa filan
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hakankaran 4 yıl
süppper
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Antares 4 yıl
Süper bir şey ya. Teknoloji çok güzel ilerliyor cidden.
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