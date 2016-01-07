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Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor

Giyilebilir cihazlarda uzun kullanım ömrü birinci tercih sebebi durumunda. Üreticiler ve tasarımcılar, giyilebilir cihazlara yönelik farklı çözümler üzerinde çalışıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor


Giyilebilir cihazlar için Bluetooth bağlantısı olmazsa olmaz unsurlardan birisi. Bluetooth yongasının tüketeceği enerji, giyilebilir cihazın kullanım süresini de doğrudan etkiliyor. Ekranı olmayan sade fitness takip cihazları için uzun süreler mümkünken, akıllı saatlerde bu süre bir haftaya kadar iniyor. NXP Semiconductors, sektörde devrim yapma niyetinde. 

Firmanın geliştirdiği QN 9080 yonga seti, giyilebilir cihazlarda enerji tüketimini yüzde 40 azaltma vaadinde bulunuyor. Yonga seti üzerinde Cortex-M4 çekirdeği, 2.4GHz Bluetooth yongası ve füzyon sinyal işlemcisi yer alıyor. ARM çekirdeği cihazlardaki çeşitli fonksiyonları yerine getirirken, Bluetooth yongası yarı yarıya enerji tüketimini azaltarak performansı iki katına çıkarıyor. Füzyon sinyal işlemcisi ise sensörlerden gelen verileri sürekli işleyerek çok daha düşük enerji tüketimi seviyesinde her zaman açık bir cihaz olmasını sağlıyor. 

Günümüzde kullanım süreleri, giyilebilir cihazların gördüğü ilgiyi doğrudan etkiliyor. Batarya kapasiteleri de sınırlı olduğu için tek çare bileşenlerin tükettiği enerjiyi optimize edebilmek. NXP bu bakımdan sektörü tamamen değiştirebilecek bir potansiyel elde etmiş durumda. 

Hollandalı firma, yeni yonga seti ile birlikte bir aya kadar kullanım süresi sunan giyilebilir cihazların mümkün olabileceğini ve bunun sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor. QN 9080 yonga seti yıl içerisinde üreticilerin beğenisine sunulacak. Fuarın ardından ise yonganın müşterilere örneklemesi başlayacak.  
Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor
 

http://venturebeat.com/2016/01/04/bluetooth-chips-level-up-with-40-better-energy-efficiency/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
İsme bak... "Füzyon sinyal işlemcisi"
Sanki gelen sinyal potanslarını kompleks trapezoid parametrik impulslarla güçlendiriyor.
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kahraman91 3 yıl
1 ay giderse saatle yatıp saatle kalkar insanlar
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dere.beyi 3 yıl
2 günlük şarjla giden saatleri KERİZLERE iteleyip parayı kırdılar sonra bu levele geçtiler mantıklı
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SEO-Uzmanı 3 yıl
işlemciler ne zaman 5nm ( en.wikipedia.org/... ) altına düşer ise,
işte o zaman doğal olarak kozmik elektronlu radyo dalgalarıyla
sınırsız ve sonsuz elektrik enerjisini kullanmaya başlarsınız !
bilimsel içerik isteyenler için en.wikipedia.org/...
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arel.gr 3 yıl
evet telefonlardan sonra sira saatlerde.
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