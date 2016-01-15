Sayılarla CES 2016

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kısa bir süre önce binlerce şirketi ve ürünü ağırlayarak 2016 etkinliğini tamamladı. Yıldan yıla büyüyen etkinlik rekorlarını tazelerken günün sonunda 150 ülke ve 100'den fazla resmi heyet CES 2016'da bulunarak fuarın global anlamdaki büyüklüğünü ortaya koydu.

3800'den fazla şirkete ev sahipliği yapan fuar bu sayede 50 bini ABD dışından olmak üzere toplamda 170 katılımcıyı ağırladı. 229 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulan CES'e 6000'de fazla medya kuruluşu yer aldı ve #CES2016 hashtag'ı 5-9 Ocak tarihleri arasında 1,278,870 kez kullanıldı. Sosyal medyada oldukça sık adı geçen fuar bu sayede toplamda 15.2 Milyon insana ulaştı.

İşe yeni başlayan ve "Startup" sıfatıyla anılan girişim şirketleri de CES için önemli bir yer kaplıyor. Ürünlerini global pazarda duyurmak isteyen 500 şirket kendileri için ayrılan Eureka Park alanında stant açtı. Geçtiğimiz yıl bu alanda 375 şirketin bulunduğunu göz önüne alırsak bir yılda %33.3 oranında büyük bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.

Fuarda bu yıl Robotlar, Sanal gerçeklik, Nesnelerin interneti, Sanal ve kişisel güvenlik ürünleri, İnsansız sistemler, Otomotiv gibi konular özellikle ön plana çıktı. Donanimhaber.com olarak biz de 140'a yakın haber ve inceleme ile fuarı yakından takip ettik ve yeni teknolojileri sizlere aktardık. Önemli ürünlerin video incelemeri de yine Donanimhaber.com üzerinde yayınlanmaya devam ediyor.

Fuarın Asya ayağı ise CES Asia 2016 11 - 13 Mayıs tarihlerinden Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek. Biz de o tarihlerde yine yeni teknolojileri sizlere en detaylı şekilde ulaştırabilmek için karşınızda olacağız.