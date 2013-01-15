Sculley : Apple giriş seviyesi pazardan da kar etmeyi öğrenmeli

Haber Editörü
Bir dönem Pepsi'nin patronluğunu yapan John Scully ismi, özellikle Steve Jobs tarafından Apple'ın başına getirilmesi ve sonrasında ikilinin yaşadığı kavga ile Jobs'ın Apple'ı terketmesi sayesinde oldukça popüler oldu.
Şirket yönetimi ve yenilik konusunda Steve Jobs ile fikir ayrılıkları yaşayan Sculley, son dönemlerde ortaya atılan iPhone mini iddiaları ile ilgili Apple'a göndermelerde bulundu.
Bloomberg'e konuşan Sculley, Apple da dahil pek çok dev firmanın boy gösterdiği gelişmiş ülke pazarlarında artık belirli bir doygunluk oranının yakalandığını belirterek, Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Sculley, akıllı telefon fiyatlarının 500$'dan 100$'a kadar düştüğünü ve bu kadar ucuz cihazlar için üretimin nasıl olması gerektiği ve nasıl kar getirecek şekilde pazarlanacağı konusunda kafa yorulması gerektiğini vurguladı.
Apple'ın iPhone 5 için ekran taleplerini yüzde 50 düşürdüğü haberleri sonrasında, firmanın hisseleri son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu gerilemeyi değerlendiren Sculley, yeni iPhone modeli ile ilgili bir problemin olmadığını ancak Samsung gibi rakiplerin ürünleri ile aradaki farkın giderek kapandığını, artık eski alıştıkları gibi büyük farkların iPhone 5 ve Galaxy S3 arasında görülemediğini ifade etti.
Sculley, başa geldiği günden bu yana firması hızlandıran ve yeni model lanse etme döngüsünü yılda iki kereye çıkaran Tim Cook'u da en doğru lider olarak tanımlıyor.
http://www.washingtonpost.com/business/apple-iphone-needs-to-adapt-to-emerging-market-growth-sculley-says/2013/01/15/e23fed82-5eb2-11e2-8acb-ab5cb77e95c8_story.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3gs 6.1 guncellemesini de alir ve son olur. Benim anlamadigim sanki android cihazlar cok guncelleme aliyormus gibi, destek arayisindasiniz. Sony,lg gecen sene cikardigi xperia lara guncelleme hala verecek. Birde onlar ust segment yani. Orta ve alt segmenti zaten salladiklari hic olmadi.
Yıl 2007 steve jobs ilk iphone tanıtımını yapıyor. O videoyu bul netten izle hocam. Orda görürsün yenilik neymiş. O tanıtımı canlı izlemiştim ve salondaki şaşkınlık seslerini hala hatırlıyorum. O gün mobil dünya steve jobs sayesinde (apple demiyorum) çok farklı yerlere gitmeye başladı. O güne kadar kimsenin yapamadığı şeyleri yaptılar bu bir gerçek. Hatta yenilik olayında steve jobs ölene kadar şov yaptılar.
Şu anda Android diye bir işletim sistemi varsa bunu steve jobs a borçluyuz. (Hala işletim sisteminin çalındığı bile konuşuluyor. Hepimizin bildiği gibi menü geçişleri sayfa yakınlaştırma vs gibi birçok özellik ipohe ile aynı. Tanıtımda ayrıntıları var) Markaları severiz sevmeyiz ama objektif olmak lazım. Jobs 5 sene daha yaşasaydı şu anda neler kullanacaktık biraz tahmin edelim.
Birkaç gün önce bir firmanın ceo su bile Jobs öldüğünden beri mobil dünyada yenilik yapılamıyor diyorsa bazılarının hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum.
Not: Android kullanıcısyım hem telefon hem tablet
Giriş seviyesinde bir cihaz,iOS un en güçlü olduğu satbilite ve standartlardan ödün vermesi anlamına gelir.
Henüz iphone 5 için bile appstore daki programları doğru düzgün optimize edemiyorlar.
Birde giriş seviyesini düşünemiyorum.