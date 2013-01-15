Sculley : Apple giriş seviyesi pazardan da kar etmeyi öğrenmeli





Bir dönem Pepsi'nin patronluğunu yapan John Scully ismi, özellikle Steve Jobs tarafından Apple'ın başına getirilmesi ve sonrasında ikilinin yaşadığı kavga ile Jobs'ın Apple'ı terketmesi sayesinde oldukça popüler oldu.





Şirket yönetimi ve yenilik konusunda Steve Jobs ile fikir ayrılıkları yaşayan Sculley, son dönemlerde ortaya atılan iPhone mini iddiaları ile ilgili Apple'a göndermelerde bulundu.





Bloomberg'e konuşan Sculley, Apple da dahil pek çok dev firmanın boy gösterdiği gelişmiş ülke pazarlarında artık belirli bir doygunluk oranının yakalandığını belirterek, Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.





Sculley, akıllı telefon fiyatlarının 500$'dan 100$'a kadar düştüğünü ve bu kadar ucuz cihazlar için üretimin nasıl olması gerektiği ve nasıl kar getirecek şekilde pazarlanacağı konusunda kafa yorulması gerektiğini vurguladı.





Apple'ın iPhone 5 için ekran taleplerini yüzde 50 düşürdüğü haberleri sonrasında, firmanın hisseleri son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu gerilemeyi değerlendiren Sculley, yeni iPhone modeli ile ilgili bir problemin olmadığını ancak Samsung gibi rakiplerin ürünleri ile aradaki farkın giderek kapandığını, artık eski alıştıkları gibi büyük farkların iPhone 5 ve Galaxy S3 arasında görülemediğini ifade etti.





Sculley, başa geldiği günden bu yana firması hızlandıran ve yeni model lanse etme döngüsünü yılda iki kereye çıkaran Tim Cook'u da en doğru lider olarak tanımlıyor.

http://www.washingtonpost.com/business/apple-iphone-needs-to-adapt-to-emerging-market-growth-sculley-says/2013/01/15/e23fed82-5eb2-11e2-8acb-ab5cb77e95c8_story.html