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Sculley : Apple giriş seviyesi pazardan da kar etmeyi öğrenmeli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Pepsi'nin patronluğunu yapan John Scully ismi, özellikle Steve Jobs tarafından Apple'ın başına getirilmesi ve sonrasında ikilinin yaşadığı kavga ile Jobs'ın Apple'ı terketmesi sayesinde oldukça popüler oldu.

Şirket yönetimi ve yenilik konusunda Steve Jobs ile fikir ayrılıkları yaşayan Sculley, son dönemlerde ortaya atılan iPhone mini iddiaları ile ilgili Apple'a göndermelerde bulundu.

Bloomberg'e konuşan Sculley, Apple da dahil pek çok dev firmanın boy gösterdiği gelişmiş ülke pazarlarında artık belirli bir doygunluk oranının yakalandığını belirterek, Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sculley, akıllı telefon fiyatlarının 500$'dan 100$'a kadar düştüğünü ve bu kadar ucuz cihazlar için üretimin nasıl olması gerektiği ve nasıl kar getirecek şekilde pazarlanacağı konusunda kafa yorulması gerektiğini vurguladı.

Apple'ın iPhone 5 için ekran taleplerini yüzde 50 düşürdüğü haberleri sonrasında, firmanın hisseleri son 11 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu gerilemeyi değerlendiren Sculley, yeni iPhone modeli ile ilgili bir problemin olmadığını ancak Samsung gibi rakiplerin ürünleri ile aradaki farkın giderek kapandığını, artık eski alıştıkları gibi büyük farkların iPhone 5 ve Galaxy S3 arasında görülemediğini ifade etti.

Sculley, başa geldiği günden bu yana firması hızlandıran ve yeni model lanse etme döngüsünü yılda iki kereye çıkaran Tim Cook'u da en doğru lider olarak tanımlıyor.  

http://www.washingtonpost.com/business/apple-iphone-needs-to-adapt-to-emerging-market-growth-sculley-says/2013/01/15/e23fed82-5eb2-11e2-8acb-ab5cb77e95c8_story.html Yorum Yaz
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gduman 6 yıl en beğenilen Klitz
Klitz
MaSSive
Orijinalden alıntı: haymatloshanEkran boyutunu değiştirir,yenilik buldum diye ortaya çıkart,ekranı küçültüp 2 yıl öncenin çip setlerini telefona koyar,adı giriş seviyesi olur.
İphone 3GS ,iphone 4 ,al sana giriş seviyesi.

destek nerde olacak bunu 0 alanlar? 3gs bir daha güncelleme alacak mı? almayacak. azcık düşünerek cevap verin bence.

3gs 6.1 guncellemesini de alir ve son olur. Benim anlamadigim sanki android cihazlar cok guncelleme aliyormus gibi, destek arayisindasiniz. Sony,lg gecen sene cikardigi xperia lara guncelleme hala verecek. Birde onlar ust segment yani. Orta ve alt segmenti zaten salladiklari hic olmadi.
KlitzMaSSiveOrijinalden alıntı: haymatloshanEkran boyutunu değiştirir,yenilik buldum diye ortaya çıkart,ekranı küçült...
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cmengn 6 yıl Statistik
Statistik

Ulan dokunmatik telefonlar zaten cikmak uzereydi ve cikacakti, Apple bunu tesadufen yapti diye yenilkci firma mi oldu, hala yenilikci diyorlar ya

Yıl 2007 steve jobs ilk iphone tanıtımını yapıyor. O videoyu bul netten izle hocam. Orda görürsün yenilik neymiş. O tanıtımı canlı izlemiştim ve salondaki şaşkınlık seslerini hala hatırlıyorum. O gün mobil dünya steve jobs sayesinde (apple demiyorum) çok farklı yerlere gitmeye başladı. O güne kadar kimsenin yapamadığı şeyleri yaptılar bu bir gerçek. Hatta yenilik olayında steve jobs ölene kadar şov yaptılar.

Şu anda Android diye bir işletim sistemi varsa bunu steve jobs a borçluyuz. (Hala işletim sisteminin çalındığı bile konuşuluyor. Hepimizin bildiği gibi menü geçişleri sayfa yakınlaştırma vs gibi birçok özellik ipohe ile aynı. Tanıtımda ayrıntıları var) Markaları severiz sevmeyiz ama objektif olmak lazım. Jobs 5 sene daha yaşasaydı şu anda neler kullanacaktık biraz tahmin edelim.

Birkaç gün önce bir firmanın ceo su bile Jobs öldüğünden beri mobil dünyada yenilik yapılamıyor diyorsa bazılarının hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum.

Not: Android kullanıcısyım hem telefon hem tablet
StatistikUlan dokunmatik telefonlar zaten cikmak uzereydi ve cikacakti, Apple bunu tesadufen yapti diye yenilkci firma mi oldu, hala yen...
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MaSSive 6 yıl
İhtiyacı varmıki,Adamlar daha yeni açıklama yaptı.Olmayacağını nedenlerini.

Giriş seviyesinde bir cihaz,iOS un en güçlü olduğu satbilite ve standartlardan ödün vermesi anlamına gelir.

Henüz iphone 5 için bile appstore daki programları doğru düzgün optimize edemiyorlar.

Birde giriş seviyesini düşünemiyorum.








İhtiyacı varmıki,Adamlar daha yeni açıklama yaptı.Olmayacağını nedenlerini.Giriş seviyesinde bir cihaz,iOS un en güçlü olduğu satbilite ve standartla...
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DH Misafiri 6 yıl
Cevremde iphone kullananlara soruyorum neden iphone diye karizmasi yeter gibi cevaplar geliyor bazilari daha telefonunun hangi ozelliklere sahip oldugunu dahi bilmiyor buyuk bi kisimda boyle sahsen ozellikle bayanlar
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darkaura 6 yıl
Steve jobs alenen fakir insanlarla isim olmaz demisti. Yani ucuz iphone jobs felsefesine aykiri. Ama ekonomik fiyatli urunler android platformunun cogalip dominant platform haline gelmesini sagliyor. Eskiden tum uygulamalar iphone icin hazirlanir sonradan androide gelirdi. Simdi bakihorum cogu yerde isler tersine donmeye basladi. İs 90lardaki windows mac rekabetine dogru gidiyor.
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Zordion 6 yıl
iPhone 4 ABD de kontrat ile ucretsiz veriliyor. Her seyi ulkemizdeki kazik fiyatlar ile karsilastirmayin. Applein giris seviyesi suan iPhone 4, bu kadar. Apple plastik kasali cihaz cikarmaz, su ana kadar plastik kasali bir Apple cihazi yok.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Giriş Seviyesi cihaz yapsalar elitligin e si kalmaz.
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senatorlines 6 yıl
Apple gerek tasarımda gerekse programlarda değişikliğe gitmeli, Nokia da aynı hatayı yapıyor sadece WP'lu telefon yapacam diyor, meego, android, tizen.... varken ben bunları anlayamıyorum, İphone kullanıcısıyım JB li 4S kullanıyorum memnunum ama eleştşrş yapmamız da hakkımız, IOS7'den beklentim büyük, ha diyeceksiniz android veya windows phone de her şey güllük gülüstanlık mı? Hayır, android 8 çekirdeğe dayandı hala stabilite ve tutuksuz hızlı çalışma namına bişey yok, bol bol atraksiyon var, ama bu yaz samsung tizen'e ağırlık verir de androidle arası açılırsa ne olacak, androidçilerin hali ne olacak merak eden oldu mu, ki ANDROİD'e alternetif bulma arayıları tam gaz gidiyor, samsung çaktırmadan bunun arayışının içinde yoksa Bada diye program yapmazdı, şimdi Bada ile Tizeni birleştirdim diyor yani bu yaz bazı belirgin çatlaklar oluşacak gibi, ilerde ANDROİD'te yalnız kalabilir!
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Sony giriş seviyeden çekiliyor apple giriş seviyesine giriyor.Ne oluyor ???
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broodofqueen 6 yıl
Yahu bu adam değilmi Apple'ı batıran :) Utanmaz herif hala konuşuyormu?
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atombak 6 yıl
Sculley'in kafa halen aynı ...
Giriş seviyesi.
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cihangir12 6 yıl
Apple'ın kâr etmesi tamamen bilinçsiz ve çok para vermeyi elit olmak, zenginliğin göstergesi zanneden tüketiciler yüzünden. yoksa mantık ve akıl çerçevesinde düşünüp o telefonlara o para veren olmaz. Appleda bir bakıma iyi kazık atıyor kısaca.
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Ethnicity 6 yıl
Üşüyoruz Steve reyiz.....
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mertgraph1979 6 yıl
Şu adamlardan ucuz ürün beklemekten vazgeçin. Olmayacak öyle birşey. Batma aşamasında bile olmadı. Elinde 120 milyar dolar nakit varken ve dünyanın en değerli şirketi konumundayken böyle bir beklenti Yılbaşinda Noel Baba beklemek gibi birşey olur.
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