Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Big Shuriken 2

Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, ikinci nesil Big Shuriken işlemci soğutucusunu duyurdu. 125 x 135 x 58 mm boyutlarında ve 410 gram ağırlığında olan soğutucu bakır tabana, beş adet bakı ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 500-2000 devir/dakika hızında çalışan, çalışma hızına göre 33.67 dbA gürültü yaratan 120mm çapınad düşük profilli fana sahip.

Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1 işlemcileriyle uyumlu olan Big Shuriken 2 beraberinde gelen termal macunla birlikte 30 Avro etiket fiyatıyla sunuluyor.