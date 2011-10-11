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Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Big Shuriken 2

7 yıl
13,3b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Big Shuriken 2
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Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, ikinci nesil Big Shuriken işlemci soğutucusunu duyurdu.  125 x 135 x 58 mm boyutlarında ve 410 gram ağırlığında olan soğutucu bakır tabana, beş adet bakı ısı borusuna, çok sayıda alüminyum yaprağa ve 500-2000 devir/dakika hızında çalışan, çalışma hızına göre 33.67 dbA gürültü yaratan 120mm çapınad düşük profilli fana sahip.
Intel'in LGA 775/1155/1156/1366  ve AMD'nin Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1 işlemcileriyle uyumlu olan Big Shuriken 2 beraberinde gelen termal macunla birlikte 30 Avro etiket fiyatıyla sunuluyor. 
Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Big Shuriken 2
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Scythe'den yeni işlemci soğutucusu; Big Shuriken 2
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ceycey11 7 yıl
scyhte soğutma çözümlerine alışılmışın dışında ve bence başarılılar sadece ses olayını biraz azaltmalılar.
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alpa07 7 yıl
maximus formulaya sığmaz bu
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selcuk20 7 yıl
Çok ince bir yapısı var. Soğutma potansiyelini merak ettim.
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Solid State Disk 7 yıl
HTPC'ler icin bicilmez kaftan.
Ayni anda islemciyi, anakartin genelini, fazlari ve ramleri sogutub hava ufleyebiliyor.
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turbo-powwer 7 yıl
Sensation +
33.67 dbA

+1
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xtyper 7 yıl
sıvı soğutmalar artık daha ön planda.bu tür çözümler artık cazibesini kaybetti
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Anthony John Soprano 7 yıl
33.67 dbA
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