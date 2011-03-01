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Seagate 3TB kapasiteli yeni sabit diski Barracuda XT'yi kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 3TB kapasiteli yeni sabit diski Barracuda XT'yi kullanıma sundu
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni sürücüsünü kullanıma sundu. Barracuda XT olarak isimlendirilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-III (SATA 6Gbps) ara birimine destek sunuyor. 64MB tampon bellek kapasitesiyle gelen sürücü 4K sektör desteği ile geliyor ve Windows XP işletim sisteminin uyumluluk sorunlarına karşı, tüm kapasiteyi kullandırabilmek için Disc Wizard uygulamasıyla birlikte sunuluyor.

Geçtiğimiz yılı rakibi Western Digital'in gerisinde kapatan ve şu anda dünyanın en büyük ikinci sabit disk üreticisi olduğu belirtilen Seagate, pazara sunacağı yeni ürünlerle yeniden zirveye yerleşmeyi planlıyor. 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni Barracuda XT hakkında konuşan satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dave Mosley, "Barracuda XT sürücüsü, son kullanıcılara ve pc üreticilerine dünyanın en gelişmiş depolama çözümlerini sunma bağlılığımızın somut örneğidir." dedi.

Seagate 3TB kapasiteli yeni sabit diski Barracuda XT'yi kullanıma sundu
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Seagate'in 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan Barracuda XT sürücüsü, yurt dışında 279$ olarak belirtilen son kullanıcı satış fiyatına sahip.


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Satisfaction45 7 yıl
Duyduğuma göre WD de şu ara 6 TB yi çıkaracakmış bilginize
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violaadmin 7 yıl

Hard disk teknolojisi sizlerin iddiasının aksine ışık hızı ile ilerliyor dersek yeridir.
Heleki teflon türü teknolojiye geçildiğinde Solid Stade disklere çok ciddi bir rakip olarak büyümekte diyebiliriz.
Evet SSD Diskler inanılmaz bir hızda ama HDD teknolojisi inanılmaz bir hızda ilerlemektedir.
Sabır ile beklememiz lazım diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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(((TeAcHeR))) 7 yıl violaadmin
violaadmin


Hard disk teknolojisi sizlerin iddiasının aksine ışık hızı ile ilerliyor dersek yeridir.

Heleki teflon türü teknolojiye geçildiğinde Solid Stade disklere çok ciddi bir rakip olarak büyümekte diyebiliriz.

Evet SSD Diskler inanılmaz bir hızda ama HDD teknolojisi inanılmaz bir hızda ilerlemektedir.

Sabır ile beklememiz lazım diye düşünüyorum.




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tahir40 8 yıl
Ne zaman Şu diskleri kendinden raidli yapacaklar merak ediyorum :) Bu Sabit Disklerin içindeki diskleri bi raid kontrolcüsüyle üretip ayarı vermeleri lazım SSD gibi olur mubarek :)
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DH Misafiri 8 yıl
Barracuda XT 2tb fitatı düşsede 6x2tb raid o yapsam 700mb-s vurdururum pcı4x ssd lede uygun fitata 1000mb-s veren 250gb birşey bulsamde onada win7 kursam tadından yenmez.
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KANUNI61 8 yıl
yaa bir 7200 den kurtulamadılar 10.000 yapsalarya
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Python 8 yıl
ssdlerin zaten en büyük sorunu gb/f oranı 3 trbyte hdd çıkıyor ssd lerde hala adam gibi bir ilerleme yok fiyat olarak
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Batuist 8 yıl
ssdlerin yaygınlaşması yine bir 10 seneyi bulacaktır. fiyatların ucuzlaması ve düşük kapasite sorunları nedeniyle 10 seneyi rahat bulur. şimdiden fiyatları ucuzlamaya başlasa bile bu sefer kapasiteleri sıkıntı olacaktır.
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YaKuBuX 8 yıl
Şimdi en iyisi yapsalar yapacak birşey kalmaz dostum..dediğin gibi ısıtıp ısıtıp verecekler..Bizde ağzımız açık şunu diyecez herzmanki gib..-Vayy be ne teknoloji :)
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KalemKolik 8 yıl

YaKuBuX

Şimdi en iyisi yapsalar yapacak birşey kalmaz dostum..dediğin gibi ısıtıp ısıtıp verecekler..Bizde ağzımız açık şunu diyecez herzmanki gib..-Vayy be ne teknoloji :)



Yok bu hdd teknoloji ilerlemesi diğer bileşenlere göre çok çok yavaş ilerliyor.Bilirsin hddler artık diğer bileşenlerin hızına yetişemediği gibi o bileşenlerin önünü kesen en büyük sorun.Bunu SSD ile çözmek mümkün biliyorsun oda çok pahalı
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KalemKolik 8 yıl
SSD'ler ucuzlasa ve kapasiteleri artsada şu firmalar bir batsa.Yıllardır bizi soyuyorlar arkadaş,ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar HDD'leri ne yazma hızı ne kapasiteleri adam gibi arttı.Kablumbağa hızı ile ilerliyor
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Bluepower 8 yıl
windows xp desteklemiyorsa desteklemesin kullanmasınlar windows xp
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Turkforce 8 yıl

Bluepower

windows xp desteklemiyorsa desteklemesin kullanmasınlar windows xp


Hemen bütün xp leri windows7'ye çeviririz merak etmeyin.
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