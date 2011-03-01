Seagate 3TB kapasiteli yeni sabit diski Barracuda XT'yi kullanıma sundu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni sürücüsünü kullanıma sundu. Barracuda XT olarak isimlendirilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-III (SATA 6Gbps) ara birimine destek sunuyor. 64MB tampon bellek kapasitesiyle gelen sürücü 4K sektör desteği ile geliyor ve Windows XP işletim sisteminin uyumluluk sorunlarına karşı, tüm kapasiteyi kullandırabilmek için Disc Wizard uygulamasıyla birlikte sunuluyor.

Geçtiğimiz yılı rakibi Western Digital'in gerisinde kapatan ve şu anda dünyanın en büyük ikinci sabit disk üreticisi olduğu belirtilen Seagate, pazara sunacağı yeni ürünlerle yeniden zirveye yerleşmeyi planlıyor. 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni Barracuda XT hakkında konuşan satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dave Mosley, "Barracuda XT sürücüsü, son kullanıcılara ve pc üreticilerine dünyanın en gelişmiş depolama çözümlerini sunma bağlılığımızın somut örneğidir." dedi.

Seagate'in 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan Barracuda XT sürücüsü, yurt dışında 279$ olarak belirtilen son kullanıcı satış fiyatına sahip.