Seagate, Barracuda Green serisi düşük güç tüketimli sabit disklerini duyurdu

Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Seagate, düşük güç tüketimli ve daha çevreci disk modellerinden oluşan Barracuda Green serisini duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve modeline göre SATA-II veya SATA-III desteği sunan depolama sürücülerinin düşük güç tüketimine ek olarak daha az halojen komponentle geldiği belirtildi.

Seagate'in açıkladığı teknik özellik bilgilerine göre 5900 devir/dakika hızında çalışan ve SmartAlign teknolojisiyle birlikte 4K sektör desteği sunan Barracuda Green serisi sürücülerin SATA-II destekli modelleri 32MB, SATA-III destekli modelleri ise 64MB tampon bellekle geliyorlar.

1,5TB ve 2TB kapasiteli SATA-III ile 1TB, 1,5TB v 2TB kapasiteli çözümlerden oluşan Barracuda Green serisinin SATA-III modelleri, 78 Avro ile 90 Avro arasında değişen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.