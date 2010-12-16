Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, Barracuda Green serisi düşük güç tüketimli sabit disklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
2
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Seagate, düşük güç tüketimli ve daha çevreci disk modellerinden oluşan Barracuda Green serisini duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve modeline göre SATA-II veya SATA-III desteği sunan depolama sürücülerinin düşük güç tüketimine ek olarak daha az halojen komponentle geldiği belirtildi.

Seagate'in açıkladığı teknik özellik bilgilerine göre 5900 devir/dakika hızında çalışan ve SmartAlign teknolojisiyle birlikte 4K sektör desteği sunan Barracuda Green serisi sürücülerin SATA-II destekli modelleri 32MB, SATA-III destekli modelleri ise 64MB tampon bellekle geliyorlar.

1,5TB ve 2TB kapasiteli SATA-III ile 1TB, 1,5TB v 2TB kapasiteli çözümlerden oluşan Barracuda Green serisinin SATA-III modelleri, 78 Avro ile 90 Avro arasında değişen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Muhibbi- 8 yıl
Altı üstü hard disk harcasa ne kadar güç harcıyacakki yeşil serisi olsa kaç yazar kırmızı olsa kaç yazar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
mekanik diskler için sata 3 teknolojisi pazarlama stratejisinden öteye geçemez.. yada fiyat yükselten bir maliyet olarak yer alır sadece!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme 8 yıl HTC Desire Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim